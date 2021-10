Dragoste fără prejudecăți: celebritățile care s-au îndrăgostit de fanii lor

De la o simplă dorință, care părea imposibilă, și până la realitate a mai fost un singur pas pentru aceste celebrități. Sunt cazuri în care a fost nevoie de o întâlnire ca să își dea seama că au găsit dragostea adevărată. Chiar dacă unele vedete s-au despărțit, nu putem să nu le admirăm determinarea de a trece peste prejudecățile sociale și de a se implica în relații cu fanii lor.

Patrick Dempsey și Jillian Fink

Patrick Dempsey și Jillian Fin s-au întâlnit în 1994, când actorul avea o programare la salonul de coafură pe care actuala lui soție îl avea în Los Angeles. În 1997 și-au început relația, iar după doi ani s-au căsătorit și au rămas împreună de atunci, în ciuda faptului că în 2015 anunțau că divorțează. Ulterior au mai acordat o șansă poveștii lor de dragoste.

Jennifer Lawrence și Cooke Maroney

Jennifer Lawrence și Cooke Maroney sunt într-o relație din iunie 2018, atunci fiind văzuți împreună. Actrița și directorul galeriei de artă Gladstone din New York s-au cunoscut prin intermediul prietenei lui Jennifer, Laura Simpson. În octombrie 2019 s-au căsătorit în Rhodes Island, având alături 150 de invitați, printre care celebrități precum Adele, Kris Jenner, Emma Stone, Amy Schumer, Ashley Olsen, Sienna Miller, Cameron Diaz, Nicole Richie, Joel Madden și Bradley Cooper.

Justin și Hailey Bieber

În ciuda faptului că a trăit toată viața în lumina reflectoarelor, având în vedere familia celebră în toată lumea din care face parte, Hailey Baldwin a fost o prezență relativ discretă. Modelul și Justin Bieber s-au cunoscut prin intermediul lui Stephen Baldwin, tatăl lui Hailey, în 2009. La vremea respectivă, ea a participat la un concert al cântărețului și inițial au fost prieteni. Au avut o scurtă relație, între decembrie 2015 și ianuarie 2016, iar în septembrie 2018 s-au căsătorit.

Liam Payne și Maya Henry

Liam Payne și Maya Henry și-au început relația în 2019, la aproximativ patru ani de când modelul a publicat o fotografie cu ea și fostul membru al trupei One Direction pe Instagram. Însă, zvonurile conform cărora ar forma un cuplu au apărut pentru prima dată în august 2018, la scurt timp după ce artistul s-a despărțit de Cheryl Cole, alături de care are și un băiețel. În 2020 Liam Payne și Maya Henry s-au logodit, în iunie 2021 s-au despărțit, iar acum se pare că sunt din nou împreună.

Kim Kardashian și Kanye West

După întâlnirea din 2003, când Kim Kardashian lucra ca asistentă și personal shopper pentru cântăreața Brandy, Kanye West a fost cucerit de către vedetă. În plus, rapper-ul chiar a făcut referire la Kim în muzica sa înainte de începutul relației lor, inclusiv în piesa Knock You Down a lui Keri Hilson, la care a colaborat și West. S-au căsătorit în 2014, au împreună patru copii, iar la începutul anului 2021 Kim Kardashian a depus actele de divorț.

Fergie și Josh Duhamel

Înainte de a se cunoște pe platourile de filmare ale serialului Las Vegas, actorul John Duhamel și-a exprimat admirația pe care o avea față de Fergie cu mai multe ocazii, atât pe social media, cât și în diferite interviuri. În 2004 și-au început relația, s-au logodit în decembrie 2007, iar în ianuarie 2009 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime în Malibu. S-au despărțit în 2017 și au împreună un băiat, Axl.

Prințul William și Kate Middleton

Kate Middleton și Prințul William s-au întâlnit pentru prima dată când erau mult mai mici. Au învățat în școli diferite, Ludgrove Prep și St. Andrews Prep, dar acestea obișnuiau să organizeze frecvent întreceri sportive între echipele lor. S-au cunoscut mai bine în timpul facultații, încă din 2001, ca studenți ai Universității St. Andrews din Scoția. Ducele de Cambridge a dezvăluit că soția sa, Kate Middleton, avea în camera de cămin postere cu el de când era tânăr.

Zac Efron și Vanessa Valladares

Zac Efron a cunoscut pe Vanessa Valladare când ea lucra ca ospătăriță într-un restaurant din Byron Bay, în 2020. Aceasta s-a integrat apoi foarte repede în cercul de prieteni ai actorului. Starul din Baywatch și modelul au locuit și împreună și au format un cuplu timp de 10 luni până când să pună capăt relației lor în aprilie 2021.

Anne Hathaway și Adam Shulman

Anne Hathaway tocmai ieșise dintr-o relație atunci când l-a cunoscut pe actorul Adam Shulman în 2008. Au mers împreună în New Orleans la proiecția filmului Rachel Getting Married, iar actrița a fost cucerită și s-a îndrăgostit extrem de repede de Adam Shulman. Cei doi s-au căsătorit în 2012, în cadrul unei ceremonii romantice în Big Sur, California.

Nicolas Cage și Alice Kim

Nicolas Cage a cunoscut-o pe Alice Kim la un restaurant din Los Angeles, numit Kabuki, acolo unde lucra ca ospătăriță. În 2004 s-au căsătorit, însă în 2016 s-au despărțit. Cei doi au păstrat o relație de prietenie și au împreună un băiat, Kal-El Coppola Cage.

Citește și:

Vedete care au fost ajutate în carieră de către alte celebrități

Foto: Hepta, Arhiva Revistei ELLE, Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro