Weekend la Veneția: vedetele s-au întrecut în ținute spectaculoase… și surprinzătoare

A fost weekend la Veneția și a venit cu o mulțime de premiere la care s-au înghesuit să participe foarte multe celebrități. L’immensità, filmul lui Emanuele Crialese despre o familie disfuncțională, cu Penélope Cruz, ne-a dat, firește, ocazia să o vedem pe talentata actriță pășind pe covorul roșu. Cruz a ales o rochie Chanel pentru această ocazie.

O altă premieră care a stârnit rumoare a fost cea a peliculei Bones and All, un horror romantic regizat de Luca Guadagnino, cu Taylor Russell și Timothée Chalamet în rolurile a doi parteneri canibali – o coincidență cel puțin bizară, având în vedere faptul că Chalamet și-a găsit celebritatea sub îndrumarea aceluiași regizor, iar acum partenerul său din filmul Call Me By Your Name, Armie Hammer, se află în plin scandal generat de acuzații de abuz sexual și canibalism. Viața bate filmul, chiar și la un mare festival de film. Chalamet a pășit pe covorul roșu într-o ținută roșie semnată Haider Ackermann, designer cu a cărui estetică actorul se împacă foarte bine, iar faptul că bluza pe care a purtat-o acesta avea spatele gol a generat deja un uriaș scandal mediatic, iar Internetul s-a divizat între cei care laudă îndrăzneala vestimentară a lui Chalamet și cei care deplâng starea masculinității azi și faptul că vedetele își permit din când în când să nu mai poarte identicele și plictisitoarele smoking-uri la astfel de evenimente.

Un alt film mult așteptat care a avut premiera în weekend la Veneția a fost The Whale, al lui Darren Aronofsky, o dramă psihologică cu Brendan Fraser, revenit după o îndelungată absență, Sadie Sink, starul din Stranger Things, care a fost o apariție absolut răpitoare într-o rochie Alexander McQueen, Hong Chau, Samantha Morton și Ty Simpkins. Filmul a fost ovaționat în picioare vreme de 8 minute, așa că abia așteptăm să aflăm mai multe despre el.

Printre premierele de peste weekend la Veneția s-au numărat și Athena, de Romain Gavras, un thriller Netflix despre conflictul dintre trei frați care apare în momentul în care devine public un clip despre moartea surorii lor, și Argentina 1985, de Ricardo Darin, despre procesul unor lideri militari aduși în fața justiției pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Isabelle Huppert a atras toate privirile la premieră, purtând o ținută neagră semnată Giorgio Armani.

Printre aparițiile de neratat îți recomandăm să le privești cu atenție pe cele ale lui Jodie Turner-Smith (în Harbison și Balmain – actrița pare, pentru moment, să câștige detașat competiția momentelor fabuloase de modă), Mădălina Ghenea – care a avut parte și de un incident, fiind mușcată de o insectă, dar a reușit să arate perfect adecvat esteticii care a consacrat-o, în Ermanno Scervino; și Sigourney Weaver, demostrând încă o dată că poți fi fashionable la orice vârstă: actrița în vârstă de 72 de ani a strălucit într-o ținută roșie semnată Valentino.

Foto: Profimedia

