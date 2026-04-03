Magda Pălimariu, dezvăluiri sincere despre al doilea copil. Cum se descurcă în rolul de mamă: „Mi-ar fi plăcut să…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Viața Magdei Pălimariu a suferit o transformare profundă odată cu venirea pe lume a lui Aksel. De la ritmul intens al televiziunii la rutina unei mame dedicate, prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV vorbește despre echilibrul dintre carieră și viața de familie, dar și despre planurile de viitor și posibilitatea unui al doilea copil.

Magda Pălimariu, despre lumina reflectoarelor și liniștea de acasă

Pentru publicul Pro TV, Magda Pălimariu este sinonimă cu energie și voie bună. Indiferent de vreme, ploaie, ninsoare sau caniculă, prezentatoarea reușește să creeze o atmosferă caldă și pozitivă în fața camerelor.

Însă, dincolo de zâmbetul său fermecător, se ascunde o femeie care învață să gestioneze provocările zilnice ale vieții de mamă, menținând în același timp cariera la standarde înalte. Magda recunoaște că, deși pare mereu optimistă, are și ea momente de slăbiciune, dar încearcă să le lase la ușă atunci când intră în platou.

„De când face Aksel (n.r. fiul Magdei, în vârstă de 3 ani) parte din viața mea, el e principalul motiv pentru zâmbetul meu, dar să știți că și eu mai am zile proaste, stări nu tocmai bune însă, atunci când mă prezint în fața celor de acasă, încerc să le las la ușă și să le transmit o stare bună, indiferent de situație. Mă bucur dacă îmi iese!”, mărturisește vedeta Pro TV pentru TVMania.

Ce spune despre al doilea copil

Chiar dacă maternitatea îi aduce bucurii imense, Magda Pălimariu este fermă în privința extinderii familiei. Întrebată dacă se gândește la un frate sau o soră pentru Aksel, răspunsul a fost clar: „Nu”. Totuși, vedeta recunoaște cu un strop de melancolie că i-ar fi plăcut ca fiul ei să aibă frați.

„Mi-ar fi plăcut să aibă frați cu care să se joace acum și să se sprijine în viitor.”, a mai spus vedeta TV.

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Magda Pălimariu, confesiuni despre fiul ei, Axel

Pe 20 august, Aksel, fiul Magdei Pălimariu a împlinit trei ani. Prezentatoarea TV se declară mândră și fericită, însă recunoaște că s-a confruntat cu unele probleme în ceea ce îl privește pe fiul ei.

„E foarte bine Axel, exceptând ideea că nu prea s-a acomodat încă la grădi. Dar nu știu, nu prea vrea să rămână. Când îl duce mami dimineața, începe un pic, un pic să plângă, după care se liniștește. Dar e din ce în ce mai bine. Vorbește atât de mult și leagă toate frazele atât de bine Și îmi pune atât de mulți întrebări că abia m-a așteptat să ajung la stadiul ăsta. Îmi place că este un copil foarte dezinvolt. Este foarte sociabil, foarte curios și vorbește foarte mult. Și atunci când era micuț îmi doream să aflu ce îl doare, ce își dorește și era destul de dificil”, a povestit prezentatoarea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro