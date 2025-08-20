Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: „Minunăția mea de copil bun”

Pe 20 august, Aksel, fiul Magdei Pălimariu a împlinit trei ani. Prezentatoarea de la PRO TV a marcat acest moment important cu un mesaj înduioșător transmis pe rețelele de socializare. 

Magda Pălimariu l-a născut pe fiul ei, Aksel, în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Prezentatoarea PRO TV formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Pe Instagram, Magda Pălimariu i-a transmis fiului ei, Aksel, un mesaj special în ziua în care a împlinit trei ani. 

„La mulți ani, minunăția mea de copil bun! Ești cel mai de preț cadou pe care îl puteam primi vreodată! Te iubesc, Aksel. Ești cea mai mare binecuvântare din viața mea!”, a scris Magda Pălimariu. 

Magda Pălimariu, mărturisiri despre creșterea fiului ei, Aksel

Magda Pălimariu se ocupă îndeaproape de creșterea fiului ei, Aksel. Prezentatoarea TV încearcă să mențină un echilibru în privința educației sale, având momente în care îl răsfață, dar și când îi impune limite băiețelului ei.

„Mie îmi place să îl răsfăț foarte mult, în același timp implementăm treptat și limitele, pentru a învăța ce este permis și ce nu, dar facem asta într-un mod iubitor. Este bine să știe că există și lucruri la care nu ar trebui să aibă acces, cum ar fi telefonul, la care și-ar dori să se uite, sau să vorbească (râde), sau alte gadgeturi, așa că, da, sunt mai multe situații în care știe că nu are voie. Aceste limite sunt utile pentru copil, pentru a-l învăța să-și tolereze micile frustrări, ca să nu devină un copil foarte răsfățat. Îmi doresc ca, atunci când va deveni adult, să aibă suficientă încredere în el, astfel încât să facă alegerile potrivite pentru el, având susținerea din partea noastră”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!

Magda Pălimariu, despre relația cu soțul ei, după ce ea a revenit în România

Magda Pălimariu a revenit împreună cu fiul ei în România, reluându-și postul de prezentatoare la PRO TV, însă soțul ei a rămas în Norvegia, cei doi având o relație la distanță.

Într-un interviu acordat recent, Magda Pălimariu a vorbit despre cum decurge relația cu soțul ei, de când cei doi locuiesc în țări diferite.

„Momentan face el naveta aici. După care vom vedea. (…) dar la noi așa a fost dintotdeauna. Și înainte să ne căsătorim era la fel. Cumva, suntem obișnuiți cu genul acesta de relație. Momentan suntem bine. Soțul meu vine foarte des aici. Vine aproape săptămânal în România. El vine mai mult aici, că la noi e mai greu cu deplasarea. Acum, sincer, mie îmi place mai mult vremea de aici”, a povestit ea pentru VIVA.

Prezentatoarea a recunoscut că viața ei s-a schimbat radical de când s-a căsătorit și ulterior a devenit mamă.

„Viața mea s-a schimbat cu totul, în ultimii trei ani, având în vedere că este o provocare să fii și mamă și să ai și carieră, în același timp. Nu este ușor. Este solicitant, dar în același timp este incomparabil mult mai bine ca înainte”, a mai spus ea pentru sursa citată.

