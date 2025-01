Magda Pălimariu, carieră de 18 ani la Pro TV. Detalii despre ofertele primite: „E locul unde simt că aparțin”

Magda Pălimariu, o figură bine cunoscută a televiziunii, marchează două decenii de activitate în acest domeniu, dintre care ultimii 18 ani i-a dedicat postului Pro TV. Deși de-a lungul timpului a primit numeroase oferte tentante din partea altor televiziuni, prezentatoarea de la Meteo a ales să rămână loială acestui post. Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, Magda a dezvăluit motivele din spatele deciziei sale, subliniind legătura specială pe care o are cu această echipă și locul său de suflet.

Un detaliu simbolic despre cariera sa este legat de un sacou pe care încă îl păstrează cu drag – o piesă vestimentară purtată în primele sale apariții pe micul ecran, care îi amintește de începuturile sale și de drumul lung parcurs în televiziune.

„Nu e loc în dulap deloc. Sunt o împătimită a hainelor. La un moment dat am zis că mă opresc, dar nu ai cum! Mereu este câte ceva care îți place! Am păstrat în schimb un sacou cu care țin minte că am prezentat la un moment la cealaltă televiziune înainte să vin la Pro TV. Și chiar mă gândeam că acum în garderobă am destul de multe rochii la care trebuie să renunț, pentru că sunt deja din anii trecuți și trebuie să încapă cele noi. Dar sacoul acela încă nu îl scot, deși nu-l mai port, îmi place să rămână acolo. Este piesa de bază oarecum, dar nu îl mai port”, a spus ea.