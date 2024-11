Magda Pălimariu, dezvăluiri inedite despre relația la distanță cu soțul ei. Vedeta a revenit în România: „Înainte de a-l avea pe Aksel…”

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Recent, Magda Pălimariu a revenit la PRO TV, acolo unde este prezentatoarea rubricii Meteo. Vedeta s-a întors cu multă emoție în fața camerelor de filmat, după o absență de doi ani, timp în care s-a ocupat de creșterea fiului ei, Aksel.

Deși ea s-a întors în România, soțul ei a rămas în Norvegia. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum gestionează relația la distanță în această perioadă.

Totodată, Magda a vorbit și despre întoarcerea ei în România. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit că acesta era planul ei de la bun început și și-a luat timpul necesar după naștere în care să se concentreze pe creșterea fiului său.

„La ultima noastră întâlnire, eram însărcinată, apoi am urmat parcursul firesc, și anume nașterea și creșterea lui Aksel. Nu a fost de luat nicio decizie deoarece lucrurile erau bine stabilite de la bun început: am luat doar o pauză, cei doi ani de concediu maternal, pentru a-mi petrece tot timpul lângă Aksel. E adevărat că, la început, nu știam cum vor decurge lucrurile, fiind pentru prima dată mamă, dar niciodată nu mi-am pus problema de a pleca din televiziune. Știam ca voi reveni la Vremea, însă nu mă hotărâsem dacă urma să stau acasă un an sau doi.”, a mai spus Magda.