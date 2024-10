Magda Pălimariu, detalii inedite despre mutarea în Norvegia și revenirea la Pro TV: „Știam foarte clar că o să mă întorc”

Magda Pălimariu a revenit pe ecrane după o absență de doi ani, perioadă în care s-a dedicat fiului său, Aksel, alături de soțul ei, Ionuț Eriksen, în Norvegia, unde acesta este stabilit. Într-un interviu acordat pentru Playtech Știri, vedeta a mărturisit că a avut mereu în plan să revină la televiziune, chiar dacă și-a luat o pauză pentru a se concentra pe viața de familie și pe sarcină.

Magda Pălimariu a vorbit recent despre timpul petrecut în Norvegia, menționând că decizia de a se întoarce în România era una stabilită încă de la început. Prezentatoarea TV a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește sarcina, dorind să se asigure că totul este în regulă înainte de a face anunțuri publice. În cadrul discuției, ea a oferit detalii și despre relația cu soțul ei, posibilitatea ca acesta să se mute în România, dar și despre planurile de a avea un al doilea copil.

„Nu știu dacă a fost neapărat o schimbare. Eu de la bun început am plecat cu acest gând, cu ideea de a sta o perioadă. Era culmea, încetând să mai merg la muncă, să stau eu aici și el acolo. Știam foarte clar că o să mă întorc înapoi la muncă. Eram setată pe acest lucru, știam că o să vină momentul în care o să mă întorc la muncă. Aksel este destul de micuț să realizeze. Nu cred că a simțit o schimbare foarte mare, suntem amândoi alături de el. Mai mult, el este sociabil, am călătorit foarte mult împreună. L-am ținut o perioadă și la Sibiu, la București, în Norvegia. Oriunde am fost, el a stat alături de mine!”, a declarat Magda Pălimariu.

Totodată, Magda Pălimariu a dezvăluit și dacă ea și partenerul ei se gândesc la un al doilea copil. Vedeta de la Pro TV a dezvăluit că momentan lucrurile sunt foarte bune așa cum sunt în prezent.

Recent, prezentatoarea a vorbit despre cum arată acum programul ei, de când și-a reluat activitatea profesională și cum se descurcă să stea departe de băiețelul ei, având parte și de ajutor din partea unei bone.

„Îl văd pe cameră, da. Nu pot, nu am cum. Și acum, în drum spre eveniment, am stat cu camera pornită doar așa ca să mă uit la el, nu că nu aș avea încredere în doamnă, dar îmi place să mă uit la el, îl vedeam cum mănâncă. E totuși neobișnuit deocamdată, pentru mine să plec de lângă el, pentru că 2 ani de zile am stat doar lângă el și acum sunt câteva activități pe care le face fără mine. Am început programul mult mai lejer, au fost foarte înțelegători colegii cu mine și am început foarte ușor, doar cu știrile de la ora 13.00, urmând ca de săptămâna aceasta să intru la cele de 17.00 și 19.00, așa că voi fi mai mult plecată. Dar am vrut cumva să fie treptată trecerea”, a spus Magda Pălimariu pentru ciao.ro.