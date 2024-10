Adela Popescu revine în televiziune? Ce condiție a pus actrița pentru a participa la un nou proiect TV: „Trebuie să-mi aducă…”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Ea a fost ani la rând gazda emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV, iar după terminarea show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, a luat decizia de a face o pauză de la televiziune. Ea l-a înlocuit și pe Cătălin Măruță în emisiunea sa, pentru o scurtă perioadă, pe durata cât acesta a avut unele probleme de sănătate și a fost internat.

Publicul o cunoaște pe Adela Popescu prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat în telenovelele românești. Însă, pe lângă cariera în actorie, vedeta a cochetat și cu muzica și a cântat cu trupa DJ Project. A intrat în proiectul muzical în 2011 și l-a părăsit în 2016.

Adela Popescu nu a renunțat complet la pasiunea ei pentru muzică. Spre exemplu, în luna mai a anului 2024, vedeta a cântat alături de Elena Gheorghe la concertul ei de la Sala Palatului. În prezent, poate fi văzută în cinematografe în comedia „Retreat Vama Veche”, în care interpretează un rol principal alături de Ada Condeescu și Laura Cosoi.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit deschis despre planurile sale profesionale.

„Cu televiziunea analizez bine. De când sunt mamă și am copii și sunt mici, analizez foarte bine propunerile pe care le primesc. Trebuie să mă provoace, trebuie să fie altceva decât am făcut, trebuie să-mi aducă ceva în plus care să merite să mă țină departe de ei chiar și pentru un timp scurt”, a declarat actrița pentru Ciao.ro .

Nu este prima dată când Adela Popescu este întrebată despre revenirea în televiziune, însă nu a confirmat până acum că are planuri concrete în acest sens.

„Sunt în niște discuții avansate pentru niște proiecte foarte interesante! Simt că nu mai sunt în punctul în care să fac doar să fac. Mă simt foarte bine în pielea mea și mi se pare că știu foarte bine cine sunt și ce pot să ofer. Normal că televiziunea este foarte importantă și știu că trebuie să fac asta, dar nu cu orice preț, adică nu orice și nu să sacrific tot timpul din lume. Nu mai am, am făcut asta! Totuși toată adolescența mea am fost pe baricade nonstop, ani de zile. Și acum așa aș vrea: să pot să fac și asta, să pot să mă și bucur de viață. Simt că am câștigat dreptul ăsta”, a declarat Adela Popescu pentru CIAO.RO.