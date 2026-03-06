5 sfaturi care te vor ajuta să te trezești mai devreme și mai odihnită

Dacă în fiecare an îți propui să te trezești mai devreme și să fii mai activă, încearcă să ții cont și de aceste sfaturi, la care probabil nici nu te-ai gândit.

  de  ELLE
5 sfaturi care te vor ajuta să te trezești mai devreme și mai odihnită

Să te trezești devreme poate fi o adevărată provocare pentru multe persoane, iar când vine vorba de un job la care trebuie să ajungi la o oră stabilă, lucrurile se complică și mai mult.

Probabil îți iubești locul de muncă, însă câteodată este imposibil să te trezești la ora 6 dimineața? Dacă te regăsești în această situație, sfaturile pe care ți le prezentăm îți vor fi utile.

Deși numeroase studii au demonstrat că există și persoane care funcționează mai bine noaptea, din punct de vedere genetic, se pare că numărul lor este foarte mic, așadar șansele să te numeri printre acestea sunt infime. Ce poți face pentru a deveni o persoană care funcționează perfect și dimineața? Iată câteva idei:

1. Găsește o aplicație care te ajută să respecți cele patru ciclurile de somn

Așa cum probabil știi deja, corpul nostru trebuie să respecte mai multe cicluri de somn pentru a te odihni corespunzător. Pentru a te asigura că respecți mai multe cicluri de o oră și jumătate, ar trebui să ai o aplicație specială. Atenție, nu este vorba despre simplul ceas, ci de un program care îți analizează obiceiul de somn, ora la care te culci de obicei și ora la care ar trebui să te trezești. Cu aceste informații, aplicația ar trebui să îți creeze un program de somn și să îți stabilească ora potrivită (într-un interval stabilit de tine) la care să seteze alarma.

2. Folosește-te de lumina naturală

Oamenii de știință au descoperit că lumina naturală ne influențează foarte mult organismul, implicit și momentul în care ne trezim. Să te trezești odată cu răsăritul soarelui este un mod perfect de a stabili un program pentru corpul tău. Cu toate acestea, se pare că este mai bine să te trezești chiar înainte de zorii zilei, pentru a avea mai mult timp să te relaxezi. Lasă lumina să pătrundă în dormitorul tău și încearcă să te bucuri de fiecare de aceste momente.

3. Schimbă cu câteva minute ora de trezire în fiecare zi

Având în vedere că este recomandat să te trezești la răsărit, asta înseamnă că ar trebui să modifici treptate cu câteva minute ora de trezire în fiecare zi. Dacă de regulă te trezești la 7 jumătate, însă ideal ar fi la 7, încearcă să schimbi alarma în fiecare dimineața cu doar 2-3 minute. Este un truc simplu, care va funcționa garantat.

Această diferență mică îți afectează comportamentul, dând naștere unei noi rutine, care are mai multe șanse de reușite spre deosebire de o schimbare radicală.

4. Creează-ți armonie în dormitor

Pentru a avea o trezire plăcută, creează-ți un mediu în care să te simți confortabil. Oprește-ți telefonul peste noapte, asigură-te că elimini toate sursele de lumină și orice ar putea produce sunete deranjante. Studiile au demonstrat că a avea o încăpere întunecată te ajută să dormi mai ușor, acest lucru contând foarte mult pentru odihna ta.

5. Trezește-te complet

Atunci când te trezești dimineața este posibil să te simți adormită și să nu te poți concentra. Dacă vrei ca acest lucru să se schimbe, poți achiziționa un difuzor de aromaterapie în care să folosești uleiuri esențiale de mentă, arome citrice și bergamotă. Acestea te vor energiza rapid și te vor face să fii mai atentă. O altă variantă este să îți pregătești un playlist cu muzica ca îți aduce mereu o dispoziție bună. Nu uita de paharul de apă!

Ce se întâmplă în corpul tău în perioada ciclului menstrual

Foto: Arhiva ELLE

