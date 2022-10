Ispite cosmetice de octombrie – cele mai noi și tentante lansări beauty

Îți povestim despre unele dintre cele mai senzuale lansări parfumate ale anului, ce ne vor înfrumuseța din plin zilele mohorâte de toamnă.

Note senzuale

FAME, noul parfum feminin Paco Rabanne, radiază senzualitate prin notele sale de mango suculent, iasomie pură, delicată, tămâie cremoasă, bergamotă, lemn de santal și iasomie. Această apă de parfum vegană are 90% ingrediente de origine naturală, fiind realizată în orașul Grasse, Franța, din ingrediente sustenabile. Sticla este o piesă de design irezistibilă și îndrăzneață, o expresie a stilului avangardist al brand-ului, reluând temele emblematice ale creatorului Paco Rabanne.

Răsfăț Chanel

CHANEL COCO MADEMOISELLE The Body Oil îți va învălui pielea cu textura sa fină și mătăsoasă, lăsând-o parfumată delicat, hidratată și îngrijită. Noua formulă a acestui ulei de corp hidratant, cu uleiuri de jojoba și Limnanthes alba și tușe de citrice, iasomie, trandafir, vetiver și patchouli, se pulverizează pe piele pentru a intensifica notele iconice ale parfumului COCO MADEMOISELLE. Disponibil în Chanel Espace Beauté din Băneasa Shopping City.

Nou de la FOREO

FOREO lansează gama LUNA 4, care este definită prin puncte de contact din silicon mai sensibile, permițând un proces mai fin, care oferă o elasticitate naturală pielii. Această nouă colecție de dispozitive sonice include și noi moduri de curățare mai profundă și blândă, existând cinci modalități de masaj. Punctul forte îl reprezintă o versiune dedicată călătoriilor, LUNA 4 mini, fiind astfel produsul perfect pentru orice ocazie.

De colecție

Niche Parfumerie aduce parfumurile Sora Dora în România. Cele șapte parfumuri din colecția Sora Dora Universelle, lansată în anul 2021, sunt dedicate fondatorului brand-ului, Antoine, care a găsit curajul și puterea de a-și realiza visul de a crea arome de poveste și a pus astfel bazele existenței casei de parfumuri de astăzi. Pe noi ne-a cucerit Mandorle Extrait, un tribut aromat adus migdalei. Colecția este disponibilă pe nicheparfumerie.ro.

Machiaj+îngrijire

IT® CC+ Nude Glow Lightweight Foundation + Brightening Glow Serum cu SPF 40 este următoarea generație de fond de ten pentru corectarea culorii de la IT Cosmetics! Conține în proporție de 90% ingrediente pentru îngrijirea pielii precum 2% niacinamide, acid hialuronic și extract de ceai verde, care oferă strălucire și 24 de ore de hidratare, iar textura sa ușoară asigură o acoperire medie construibilă. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Fantezii cromatice

Inspirată din culorile naturii, noua colecție de lacuri de unghii O.P.I. Fall Wonders Collection te va ajuta să obții o manichiură perfectă, de impact și de lungă durată, iar larga varietate de nuanțe le va satisface chiar și pe cele mai pretențioase dintre noi. Lacurile de unghii sunt disponibile în trei formule diferite: OPI Gel Color, OPI Infinite Shine, OPI Nail Lacquer.

Fără imperfecțiuni

CeraVe lansează o nouă gamă care ajută la combaterea imperfecțiunilor tenului. Gelul de curățare spumant anti-imperfecțiuni, gelul anti-imperfecțiuni cu AHA și BHA și serumul anti-semne cu retinol au formule performante cu trei ceramide esențiale, care ajută la reducerea imperfecțiunilor, a roșeții și a excesului de sebum, în timp ce îmbunătățesc aspectul porilor și contribuie la restaurarea barierei protectoare a pielii.

Pentru fermitate

OBAGI ELASTIderm Facial Serum conține complexul brevetat Bi-Mineral Contour Complex™, care ajută la menținerea elasticității pielii, astfel încât aceasta poate lupta împotriva tuturor semnelor îmbătrânirii, precum riduri, linii fine, pete pigmentare, având ca rezultat o piele cu aspect uniform și sănătos. Formula sa eficientă a fost special concepută pentru a favoriza dezvoltarea producției de elastină și poate fi folosită pentru toate tipurile de ten.

Ediție limitată

Dacă e octombrie, la The Body Shop asta înseamnă revenirea ediției limitate Vanilla Pumpkin. Cele patru produse – unt de corp, cremă de duș, cremă de mâini și bath bomb – au o aromă irezistibilă de dovleac copt mixat cu un strop de caramel și lapte de migdale, iar formulele conțin extract de vanilie din Madagascar și unt de shea obținut prin programul Community Fair Trade.

Formulă organică

Toamna este dedicată frumuseții sustenabile. În mod special, gama Maria Nila Eco Therapy Revive, care presupune un proces de îngrijire în trei pași, ne-a atras atenția. Tehnologia de curățare micelară și proteinele botanice care stau la baza unei formule complet naturale și organice îi vor oferi părului vitalitate, hidratare și revigorare profundă. Încearcă gama Eco Therapy Revive, disponibilă exclusiv în saloane, magazinele Xpert Beauty și pe xpertbeauty.ro.

Aromă de toamnă

Descoperă noul Bare Eau de Parfum de la Victoria’s Secret, un mix aparte între notele fine de mosc, mandarine de Madagascar, petale de violetă egipteană și lemn de santal australian. Un parfum care pune în valoare puterea individualității, fiind captivant, sensibil și senzual în aceeași măsură. Bare Eau de Parfum este disponibil în magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City și pe www.victoriassecret.ro.

Accente florale

Apa de parfum Narciso Rodriguez Musc Noir Rose For Her este o aromă intensă, în care notele florale și cele orientale se îmbină armonios pentru a ne aduce o compoziție olfactivă cu adevărat specială. Parfumul are în compoziția sa 89% ingrediente de origine naturală, iar notele predominante sunt cele de bergamotă, piper roz, tuberoză și vanilie, toate amplificate de tonurile intense de mosc.

Un scalp sănătos

Kérastase Specifique Sérum Potentialiste este un serum protector universal care susține echilibrul barierei protectoare a scalpului, o alegere ideală pentru calmarea, prevenirea și tratarea senzațiilor neplăcute ale scalpului. Formula sa este îmbogățită cu fracțiuni de prebiotice bifide, ajutând la protejarea și la fortificarea microbiomului, și vitamina C, cu funcție antioxidantă, pentru neutralizarea factorilor agresivi care ne afectează scalpul zi de zi.

Inovație

Biotherm Blue Retinol Night Serum este un serum cu puternic efect anti-îmbătrânire care, datorită concentrației de retinol, ajută la reducerea ridurilor și a liniilor fine de la nivelul feței și gâtului și uniformizează tenul. Formula sa 100% vegană combină retinolul cu ingredientul exclusiv Life Plankton, care accelerează capacitatea pielii de a se regenera, și niacinamide care protejează tenul și au efect împotriva petelor pigmentare.

Explozie de flori

Calvin Klein Eternity Eau De Parfum Intense For Her este un parfum floral picant, un omagiu adus parfumului original CK ETERNITY creat în 1988. Inima sa intensă de trandafir turcesc și iasomie stă la baza unui buchet amețitor înconjurat de lemn de santal cald și cashmeran. Notele de vârf de piper Sichuan conferă expresivitate și condimentează intensitatea florilor, creând o aromă feminină amețitoare.

Rechargeable

Iconica apă de parfum Lancôme La Vie Est Belle se transformă într-o experiență de lux sustenabilă, deoarece acum îți poți reîncărca sticla de parfum la nesfârșit și astfel vei folosi până la 50% mai puțină sticlă, 46% mai puțin carton și 46% mai puțin plastic. La Vie Est Belle, unul dintre cele mai apreciate parfumuri, cucerește cu notele de iris Pallida, cele de patchouli și acordul obsedant de vanilie.

Exfoliere eficientă

Exfoliantul Flower and Spice Instant Glow Calming Exfoliator are o formulă blândă și cremoasă, care hidratează pielea uscată, în timp ce acizii AHA din fructe acționează pentru a exfolia enzimatic celulele moarte. Infuzia de uleiuri esențiale bogate în antioxidanți din semințe de lavandă și fenicul acționează pentru a îmbunătăți circulația și a preveni acneea, lăsând pielea sănătoasă, strălucitoare și tonifiată. Disponibil în parfumeriile Douglas.

În timpul somnului

Serumul MÁDARA REFACE SLEEP & PEEL are un puternic efect de întinerire, acționează pentru a diminua semnele îmbătrânirii și ale oboselii, precum ridurile și petele pigmentare, și o face în timpul somnului. Având în compoziție acid lactobionic, această formulă delicată acționează pentru a-ți regenera tenul în timp ce dormi, redându-i luminozitatea. Infuzat cu apă de mesteacăn nordic, serumul stimulează regenerarea pielii și activitatea celulară. Disponibil pe miobio.ro.

Infuzie de flori

Magnolia Infinita este noul parfum al colecției Acqua di Parma Signatures of the Sun. În notele de vârf se află bergamota de Calabria, apoi lămâia și portocala amplifică tonurile de magnolie care, la rândul său, reflectă prospețimea citricelor. În inima parfumului magnolia întâlnește acordul de iasomie, trandafir și ylang-ylang. La final, vin notele de patchouli și mosc, care te învăluie într-o dulce armonie.

Buze strălucitoare

Strălucește ca un diamant! Noua gamă de rujuri CATRICE Shine Bomb convinge prin finisajul său de înaltă strălucire, care face instantaneu buzele să pară mai pline. Datorită gamei largi de culori, toate iubitoarele de frumusețe au garanția că își vor găsi nuanța preferată și care li se potrivește cel mai bine. Textura cremoasă, ușoară alunecă peste buze și este îmbogățită cu acid hialuronic – pentru un efect suplimentar, hrănitor.

De încercat și de adorat

Apă de parfum Sydney Rock Pool, ARQUISTE, 100 ml, 900 lei (în Madison Perfumery)

Apă de parfum fără alcool J’adore Parfum d’Eau, DIOR, 30 ml, 399 lei

Apă de parfum intensă Alien Goddess, Mugler, 50 ml, 543 lei

Cremă hidratantă Omega+ Complex Moisturizer, Paula’s Choice, 190 lei

Fond de ten Miracle Pure Foundation, Max Factor, 74 lei

Oțet cu extract de rodie pentru clătirea părului, Sabon, 115 lei

Paletă de farduri de pleoape Purple Nudes Eyeshadow Palette, Douglas Make-up, 123 lei

Paletă de farduri de obraz Tartelette Blush In Bloom, Tarte, 225 lei (disponibilă în magazinele Sephora)

Parfum Libre Le Parfum, Yves Saint Laurent, 50 ml, 595 lei

