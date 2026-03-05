Marni FW26: Meryll Rogge revine la codurile esențiale ale casei

Debutul lui Meryll Rogge la Marni are o miză clară: reîntoarcerea la valorile fondatoare. Casa, creată în 1994 de Consuelo Castiglioni și condusă în ultimii ani de Francesco Risso, își regăsește acum o voce feminină la conducere. „Sunt fan Marni din adolescență, mi-a modelat felul în care privesc moda”, a spus Rogge. Legătura ei cu brand-ul este una personală, iar acest lucru se simte în colecție.

Primul gest a fost o cercetare aprofundată în arhive. Rogge a redescoperit primele colecții Marni, din 1993, construite aproape exclusiv în alb, negru, maro și gri, fără imprimeuri sau ornamente. Acea disciplină inițială revine acum într-o paletă cromatică temperată, dominată de tonuri neutre și negru, cu intervenții punctuale de pastel sau culoare intensă.

Proporția devine elementul-cheie. Siluetele inspirate din anii ’90, paltoane mici cu umeri definiți, talie ușor marcată, fuste până la genunchi purtate mai jos pe șolduri, oferă structură colecției. Odată stabilită această linie curată, variațiile apar prin material și detaliu.

Rogge introduce o notă ușor punk, în spiritul reticenței fondatoarei față de orice este prea decorativ sau prea „drăguț.” Elemente metalice, capse și închideri devin accente vizibile. Texturile tactile rămân importante: shearling, piele consistentă, tricotaje groase. Imprimeurile semnătură sunt reinterpretate, dungi, carouri în bias, buline transformate în discuri aplicate. Florile grafice păstrează un caracter modern, fără romantism excesiv.

Colecția rămâne co-ed, continuând direcția introdusă în 2002. Piese de bază bine croite sunt combinate cu elemente mai excentrice: pulovere în carouri multidirecționale, cămăși lungi purtate ca rochii, blazere ample, rochii din materiale tehnice. Contrastul dintre piele, organza, satin sau ciré industrial susține ideea de opoziții care coexistă.

Accesoriile readuc în prim-plan coduri recognoscibile. Geanta Trunk este reimaginată, iar detaliile din sidef sau paietele supradimensionate apar ca semne discrete pentru cunoscători. Spațiul show-ului, conceput în colaborare cu Formafantasma, a subliniat această revenire la esență.

„Femeia Marni este puternică și autonomă, implicată în cultură și artă”, a spus Rogge. Colecția FW26 nu caută efectul imediat, ci reafirmarea unei identități. Nu este o replică a trecutului, ci o reinterpretare lucidă, adaptată lui 2026.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro