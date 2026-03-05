Marni FW26: Meryll Rogge revine la codurile esențiale ale casei

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2026, Marni intră într-o nouă etapă sub direcția creativă a lui Meryll Rogge. Colecția marchează o reconectare cu începuturile brand-ului și o redefinire atentă a identității sale.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Italy Fashion Marni F/W 26/27
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Debutul lui Meryll Rogge la Marni are o miză clară: reîntoarcerea la valorile fondatoare. Casa, creată în 1994 de Consuelo Castiglioni și condusă în ultimii ani de Francesco Risso, își regăsește acum o voce feminină la conducere. „Sunt fan Marni din adolescență, mi-a modelat felul în care privesc moda”, a spus Rogge. Legătura ei cu brand-ul este una personală, iar acest lucru se simte în colecție.

Primul gest a fost o cercetare aprofundată în arhive. Rogge a redescoperit primele colecții Marni, din 1993, construite aproape exclusiv în alb, negru, maro și gri, fără imprimeuri sau ornamente. Acea disciplină inițială revine acum într-o paletă cromatică temperată, dominată de tonuri neutre și negru, cu intervenții punctuale de pastel sau culoare intensă.

Proporția devine elementul-cheie. Siluetele inspirate din anii ’90, paltoane mici cu umeri definiți, talie ușor marcată, fuste până la genunchi purtate mai jos pe șolduri, oferă structură colecției. Odată stabilită această linie curată, variațiile apar prin material și detaliu.

Rogge introduce o notă ușor punk, în spiritul reticenței fondatoarei față de orice este prea decorativ sau prea „drăguț.” Elemente metalice, capse și închideri devin accente vizibile. Texturile tactile rămân importante: shearling, piele consistentă, tricotaje groase. Imprimeurile semnătură sunt reinterpretate, dungi, carouri în bias, buline transformate în discuri aplicate. Florile grafice păstrează un caracter modern, fără romantism excesiv.

Colecția rămâne co-ed, continuând direcția introdusă în 2002. Piese de bază bine croite sunt combinate cu elemente mai excentrice: pulovere în carouri multidirecționale, cămăși lungi purtate ca rochii, blazere ample, rochii din materiale tehnice. Contrastul dintre piele, organza, satin sau ciré industrial susține ideea de opoziții care coexistă.

Accesoriile readuc în prim-plan coduri recognoscibile. Geanta Trunk este reimaginată, iar detaliile din sidef sau paietele supradimensionate apar ca semne discrete pentru cunoscători. Spațiul show-ului, conceput în colaborare cu Formafantasma, a subliniat această revenire la esență.

„Femeia Marni este puternică și autonomă, implicată în cultură și artă”, a spus Rogge. Colecția FW26 nu caută efectul imediat, ci reafirmarea unei identități. Nu este o replică a trecutului, ci o reinterpretare lucidă, adaptată lui 2026.

Citește și:
Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Top looks de streestyle de la Milano Fashion Week
Fashion
Top looks de streestyle de la Milano Fashion Week
Prada FW26: Lecția despre cum ne îmbrăcăm, de fapt
Fashion
Prada FW26: Lecția despre cum ne îmbrăcăm, de fapt
6 Tendințe esențiale de la London Fashion Week FW26
Fashion
6 Tendințe esențiale de la London Fashion Week FW26
Gucci FW26: Debutul lui Demna și începutul unei noi energii
Fashion
Gucci FW26: Debutul lui Demna și începutul unei noi energii
Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain
Fashion
Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Fashion
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Libertatea
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Imagini din palatul lui Gigi Becali. Cum arată în interior imobilul pentru care a plătit 7 milioane de euro
Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați”. PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma”
Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați”. PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma”
Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Imagini cu Alexia Eram după ce s-a tuns scurt. Fiica Andreei Esca a făcut o schimbare radicală de look
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din fashion
Fendi FW26: Less I, More Us
Fendi FW26: Less I, More Us
Fashion

La Milano, Maria Grazia Chiuri prezintă prima colecție pentru Fendi: o propunere concentrată pe tailoring precis, siluete controlate și o viziune despre modă construită în jurul colaborării și al memoriei casei.

+ Mai multe
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Fashion

Pentru al doilea sezon la conducerea creativă a casei Jil Sander, Simone Bellotti păstrează rigoarea brand-ului, dar introduce subtil tensiune în proporții, tăieturi și construcție.

+ Mai multe
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Fashion

Intră în culisele prezentării Showpony de la New York Fashion Week alături de modelul Vlad Plavicheanu!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC