Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain

La Tate Britain, în cadrul London Fashion Week, Erdem Moralıoğlu a celebrat 20 de ani de brand cu The Imaginary Conversation, o colecție care aduce împreună referințele și femeile care i-au inspirat parcursul. „Nu îmi place cuvântul retrospectiv”, a spus designer-ul. „Este mai degrabă un mash-up, un dialog între toate aceste voci.”

Printre muzele invocate se numără Debo, Duchess of Devonshire, Radclyffe Hall, Maria Callas, Marianne North sau Adele Astaire, dar și referințe la Elisabeta a II-a în anii ’50. De-a lungul timpului, Erdem a construit colecții pornind de la biografii și arhive, iar această aniversare le reunește într-o singură poveste, fără a le transforma într-un exercițiu nostalgic. „Nu este un show despre nostalgie, ci despre continuitate”, a scris el în mesajul dedicat aniversării.

Vizual, colecția a combinat brocarturi, satinuri, dantelă, panglici și broșe cu cristale, uneori colajate din mostre textile și broderii din sezoane anterioare. Siluetele au alternat între volum istoric, rochii cu structură amplă, influențe din garderoba de bal a anilor ’50 și intervenții moderne, precum bustiere purtate cu jeanși sau croitorie masculină reinterpretată.

Show-ul a avut și un front row pe măsură: Glenn Close și Helen Mirren l-au felicitat backstage, iar Keira Knightley, Ben Whishaw și Russell Tovey s-au aflat în sală, alături de alți susținători ai casei. De altfel, Glenn Close și alte actrițe au făcut parte din conversațiile incluse în volumul aniversar dedicat brand-ului, publicat recent.

După 20 de ani, Erdem rămâne unul dintre brand-urile independente solide ale Londrei, cu o identitate clară și un limbaj recognoscibil. Colecția FW26 nu marchează un final de capitol, ci arată un designer care își cunoaște arhiva suficient de bine încât să o poată rescrie.

Foto: Profimedia, Erdem

