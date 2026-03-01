Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain

Colecția toamnă–iarnă 2026 marchează două decenii de Erdem printr-un dialog între arhivă, personaje istorice și femeile care au definit universul casei.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Womenswear, winter 2026, London, Erdem
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

La Tate Britain, în cadrul London Fashion Week, Erdem Moralıoğlu a celebrat 20 de ani de brand cu The Imaginary Conversation, o colecție care aduce împreună referințele și femeile care i-au inspirat parcursul. „Nu îmi place cuvântul retrospectiv”, a spus designer-ul.Este mai degrabă un mash-up, un dialog între toate aceste voci.”

Printre muzele invocate se numără Debo, Duchess of Devonshire, Radclyffe Hall, Maria Callas, Marianne North sau Adele Astaire, dar și referințe la Elisabeta a II-a în anii ’50. De-a lungul timpului, Erdem a construit colecții pornind de la biografii și arhive, iar această aniversare le reunește într-o singură poveste, fără a le transforma într-un exercițiu nostalgic. „Nu este un show despre nostalgie, ci despre continuitate”, a scris el în mesajul dedicat aniversării.

Vizual, colecția a combinat brocarturi, satinuri, dantelă, panglici și broșe cu cristale, uneori colajate din mostre textile și broderii din sezoane anterioare. Siluetele au alternat între volum istoric, rochii cu structură amplă, influențe din garderoba de bal a anilor ’50 și intervenții moderne, precum bustiere purtate cu jeanși sau croitorie masculină reinterpretată.

Show-ul a avut și un front row pe măsură: Glenn Close și Helen Mirren l-au felicitat backstage, iar Keira Knightley, Ben Whishaw și Russell Tovey s-au aflat în sală, alături de alți susținători ai casei. De altfel, Glenn Close și alte actrițe au făcut parte din conversațiile incluse în volumul aniversar dedicat brand-ului, publicat recent.

După 20 de ani, Erdem rămâne unul dintre brand-urile independente solide ale Londrei, cu o identitate clară și un limbaj recognoscibil. Colecția FW26 nu marchează un final de capitol, ci arată un designer care își cunoaște arhiva suficient de bine încât să o poată rescrie.

Citește și: Cele mai cool nuanțe care trebuie să se regăsească în garderoba ta pentru acest sezon

Foto: Profimedia, Erdem

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Fashion
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Fendi FW26: Less I, More Us
Fashion
Fendi FW26: Less I, More Us
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Fashion
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Fashion
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Editorial fashion: Chaos
Fashion
Editorial fashion: Chaos
Editorial fashion: Taedium
Fashion
Editorial fashion: Taedium
Libertatea
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc”
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Mirabela Dauer a slăbit 14 kilograme fără să țină dietă. Ce face artista în fiecare dimineață. „Mi-am făcut așa un mod de viață”
Horia Brenciu nu a putut ajunge în România, după ce Israel a atacat capitala Iranului. „Mă uit dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde am fost aduși”
Horia Brenciu nu a putut ajunge în România, după ce Israel a atacat capitala Iranului. „Mă uit dintr-o cameră de la etajul 25, într-un hotel din Kuala Lumpur, unde am fost aduși”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Sânziana Negru s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație cu iubita lui Ștefan Floroaica
Sânziana Negru s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație cu iubita lui Ștefan Floroaica
Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării
Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul mării
În ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu acasă. Vedeta a impus o regulă clară: „Crescând cu trei limbi...”
În ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu acasă. Vedeta a impus o regulă clară: „Crescând cu trei limbi...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Când este sezonul urzicilor în România. De unde se culeg în siguranță și ce vitamine conțin
Când este sezonul urzicilor în România. De unde se culeg în siguranță și ce vitamine conțin
Horoscopul zilei de 1 martie 2026. Gemenii au grijă de sănătatea lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 martie 2026. Gemenii au grijă de sănătatea lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
6 zodii chinezești atrag norocul financiar pe 1 martie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul financiar pe 1 martie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din fashion
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Top 10 cele mai hot look-uri de la NYFW
Fashion

Săptămânile modei încep mereu cu New York-ul, așadar fashioniștii sunt entuziasmați și creativi, fiind primul oraș din șirul de orașe ale modei.

+ Mai multe
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Ținutele de inspirație boho, nelipsite din tendințele iernii
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Piese vestimentare și accesorii cool pentru un styling în tendințe
Fashion

Pantalonii din catifea reiată & puloverul din cașmir cu motive nordice reprezintă baza unui styling mereu actual, de sezon.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC