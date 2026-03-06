Vrei să fii fericită, cu o stare de spirit mai bună? Ce să faci singură sau împreună cu partenerul de cuplu

Poate că nu te mai simți cu adevărat fericită în cuplul tău, ori lucrurile chiar merg bine, dar ai nevoie de un boost al stării de spirit, căci rutina a început să sape în gradul tău de satisfacție în relație. Sigur că sunt nevoi emoționale de a căror împlinire te ocupi singură, dar când vorbim despre relație împlinirea nevoilor se face și în cuplu.

Atenție la obiectul fericirii

Oare proiecția fericirii este strâns legată de activități mai speciale precum vacanțele, city break-urile în diverse orașe din străinătate, plecări de weekend în anumite locuri la noi în țară, ori ieșiri la anumite restaurante foarte scumpe în cursul săptămânii? Adică de activități care se pot realiza sporadic, la anumite intervale de timp foarte largi? Sau asociezi fericirea cu anumite posesiuni materiale, mai accesibile sau mai scumpe?

Pe scurt din această perspectivă accesezi sentimentul de fericire rar, doar atunci când poți bifa ceea ce ai în lista exigenței fericirii. Nu asociezi fericirea cu activități chiar și banale pe care să le poți realiza singură sau în cuplu zilnic sau aproape zilnic. Ține un jurnal în care să notezi evenimente drăguțe pe care le-ai observat sau trăit, ce ai simțit în corp, ce emoție ai simțit. Poate fi un punct de plecare. Sau dacă ai toate acele exigențe pe foaie, cum le poți reduce rezonabil, care ar fi un minim necesar realist?

Cât de mult socializezi și cu cine?

Calitatea relațiilor tale indică și calitatea vieții pe care o trăiești, iar la relații intră și familia, și prietenii, și partenerul de cuplu. Oare critica acerbă te împiedică să vezi și lucrurile bune pe care le face partenerul? Ține un jurnal în care să notezi zilnic 3-5 lucruri pentru care îi ești recunoscătoare partenerului tău de cuplu. Cât de des te întâlnești singură cu prietenele tale? Întreții acele relații sau mai degrabă te-ai izolat? Cum ar fi să ai inițiativă și să le propui întâlniri lunare sau bilunare? Aveți activități și cu alți oameni sau cumva v-ați construit o rutină în care funcționați doar tu și partenerul? Corectați asta.

Spontaneitate versus planificare

Aici depinde cum funcționați deja. Dacă totul este aliniat și cu un plan foarte clar în spate, poate ar fi interesant să aduceți ceva spontaneitate în viața voastră care să rupă plictiseala dată de mult prea multă predictibilitate. Nu aveți deloc predictibilitate, nu plănuiți mai nimic în viața voastră și totul se întâmplă spontan? Învârtiți butonul spre un minim de planificare rezonabilă, în care să așteptați cu bucurie evenimentul despre care știți că urmează să se întâmple.

Atenție la ritm

Aveți ritmuri diferite, să spunem că partenerul este mai alert, iar tu te străduiești să te adaptezi ritmului său? E o forțare care la un moment dat vine și cu consecințe, de exemplu să începi să-ți eviți partenerul, să fii extrem de obosită, să te transformi într-o fetiță rebelă care refuză tot, inclusiv ceea ce i-ar plăcea. Cum pui tu singură presiune pe tine în diverse arii ale vieții tale și tu ești cea care nu ține cont de propriul ritm și de propriile resurse? Cât de des îți zici că trebuie să… ?

