Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas în relații de amiciție după despărțirea lor din 2021.

Postarea lui Vlad Gherman
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii

De Ziua Internațională a Femeii, Happy Channel a marcat 10 ani de la lansarea pe piața televiziunilor din România – un deceniu în care a devenit una dintre cele mai importante destinații media dedicate publicului feminin și un reper al poveștilor despre emoție, iubire, curaj și transformare. Aniversarea din acest an stă sub semnul conceptului „10 ani de inteligență EMOT10NALĂ', un manifest pentru feminitate, empatie și curaj – valori care definesc identitatea stației. Într-o lume tot mai rece, calculată și grăbită, Happy Channel a ales să pună în centrul său emoția reală și pov-eștile care reflectă complexitatea și forța femeilor de astăzi: curajoase, puternice şi deopotrivă sensibile, protectoare și generoase.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman sunt două dintre vedetele postului Happy Channel, astfel că Vlad Gherman a ales să marcheze aniversarea postului de televiziune cu o postare pe contul lui de Facebook, în care apare alături de Cristina Ciobănașu.

„10 ani de HAPPY. Luna martie e despre FERICIRE și despre mame, bunici, soții, prietene!”, a scris Vlad Gherman.

Imaginea i-a surprins pe fani, mulți dintre ei reproșându-i actorului că nu a ales ziua potrivită pentru o astfel de postare (8 martie – n.red) și că imaginile ar putea fi considerate o jignire la adresa soției lui, Oana.

„Vezi că ai încurcat actoria cu viața reală.” / „Doamne ferește!!!!! Tocmai azi faceți asta?!?!” / „Înțeleg că ați rămas în relații bune, dar ce faceți e de prost gust. Totuși trebuie puse niște limite între doi foști, în condițiile în care amândoi v-ați refăcut viața cu altcineva. Și nu crede nimeni scuza că ați rămas prieteni etc., nu crede nimeni… Când doi oameni s-au iubit cândva, niciodată nu se vor privi doar ca niște cunoștințe. Tot va fi ceva acolo. E păcat de Oana, merită respect!” / „Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii” / „De 8 martie se pun poze cu soțiile,nu fostele soții”, sunt câteva dintre comentarii.

Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului de comedie în care joacă Vlad Gherman, „În pielea mea”, și a vorbit despre peliculă, dar și despre modul în care a aflat care este acțiunea din film.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie. Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă are unele regrete cu privire la relațiile sale, Cristina Ciobănașu a mărturisit că a avut multe de învățat din aceste situații.

„Nu am regretat, dar cred că am învățat din greșeli. Am analizat situația și am zis că data viitoare nu o să mai fac la fel sau data viitoare o să am încredere mai multă în ceea ce-mi doresc și o să spun lucrurilor pe nume. Cu toții cred că trecem prin genul acesta de situații ca să învățăm să ne cunoaștem mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce a recunoscut abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina

Într-un interviu acordat recent, Vlad Gherman a vorbit deschis despre separarea de Cristina Ciobănașu, care a avut loc în urmă cu mai bine de trei ani.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost, probabil, despărțirea de Criss. Spun asta pentru că nu am pierdut doar o relație, am pierdut o familie. Am fost pe parcursul relației cu Criss adoptat, practic, de doamna Ruxandra Ion. Am fost primit în casa lor ca un membru al familiei. Acolo am stat aproape un deceniu și am învățat o mulțime de lucruri datorită lor. Ruptura de Criss a implicat oarecum și ruptura de ei. Practic, de pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total. Am fost nevoit să stau o perioadă la sora mea până mi-am găsit un loc în chirie. Nu am avut timp să mă acomodez cu situația sau să sufăr prea mult. A trebuit să acționez și să mă repun pe picioare. De asta consider că despărțirea de Criss a atras, ca o consecință, multe alte schimbări în viața mea. Nu pot decât să fiu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat și înainte, dar și după despărțire. Am învățat multe lucruri pe parcursul anilor, dar acel prag peste care am trecut a fost probabil cel mai important hop peste care trebuia să trec ca să mă maturizez”, a povestit Vlad Gherman pentru Unica.ro.

În același interviu, actorul a vorbit și despre soția lui, Oana Moșneagu, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Calitatea ei cea mai mare, care poate fi considerată și defect, este sinceritatea debordantă. Spune ce gândește fără filtre și am ajuns la concluzia că acest lucru poate fi atât o calitate, cât și un defect. Evident că nu vrea să rănească pe nimeni, iar intențiile ei sunt bune și constructive. Dar anumite lucruri spuse cu toată sinceritatea pot să rănească în anumite situații. În rest, are foarte multe calități. E bună de măritat (râde)”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

Cum s-a schimbat relația dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu după nuntă. Dezvăluirea făcută de actriță: „S-au întâmplat niște lucruri…'

