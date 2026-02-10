Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie”

Vlad Gherman a impresionat-o pe soția lui, Oana Moșneagu, cu o declarație profundă de iubire, pe care i-a transmis-o public.

Vlad Gherman, mesaj public de dragoste pentru Oana Moșneagu

Vlad Gherman i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste soției sale, Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pe care i-o poartă partenerei sale de viață.

„Ești cea mai frumoasă femeie pentru mine. Când spun frumoasă înglobez tot ce descrie cuvântul acesta. Aproape că îmi pare rău pentru că nu sunt mulți cei care te cunosc cu adevărat! Te iubesc”, a fost mesajul transmis de Vlad Gherman.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Vlad Gherman, despre începutul relației cu Oana Moșneagu

Vlad Gherman a vorbit, acum ceva timp, în cadrul unei postări de pe Instagram despre începutul poveștii de dragoste cu soția lui, Oana Moșneagu. Actorul a subliniat că apropierea lor a cerut efort constant și învățarea unei noi forme de iubire.

„Umblând prin poze am găsit chiar prima poză pe care i-am făcut-o Oanei. (cea în care are floricele în păr). Urmată de ea am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut, zâmbesc și acum când scriu textul ăsta. Eram doi adulți care și-au dat o șansă! Nu deodată s-a întâmplat „magia” iubirii și ne-am pus sufletul pe tavă. A fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lui, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul ăsta cu pași mici, nu alergând. Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nici o relație nu e ușoară, dar nici o relație nu e imposibilă dacă ambii parteneri și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă, iar cuvântul ăsta înglobează orice înțelege omul prin muncă atunci când vine vorba de o relație!”, a scris Vlad Gherman.

