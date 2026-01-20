Lidia Buble, mai fericită ca niciodată alături de Horațiu Nicolau. Ce a dezvăluit artista despre partenerul ei: „Mă face să zâmbesc în fiecare zi”

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau formează un cuplu discret, însă au fost surprinși cu diverse ocazii de către paparazzi. Cu toate că pentru ei este importantă discreția, artista a făcut recent mai multe declarații despre partenerul ei.

Ce a dezvăluit Lidia Buble despre Horațiu Nicolau

Într-un interviu recent, Lidia Buble a dezvăluit că, din punct de vedere amoros, se simte foarte liniștită și fericită în relația pe care o trăiește alături de Horațiu Nicolau.

„Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. (zâmbește) Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru VIVA!

Întrebată cum anume o impresionează Horațiu Nicolau, Lidia Buble a recunoscut că partenerul ei îi aduce zilnic zâmbetul pe buze.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi.”

Cum a cucerit-o Horațiu Nicolau pe Lidia Buble

Lidia Buble a dezvăluit ce prețuiește cel mai mult în relația cu partenerul ei de viață și a împărtășit secretele menținerii sale în formă. De asemenea, vedeta a mărturisit că intenționează să scrie o carte sau să facă un film despre povestea ei de viață.

„O să pot să răspund cam același lucru. Iubirea necondiționată, respectul, încrederea pe care mi-o oferă. Astea sunt cele trei lucruri la care eu țin foarte mult și cred că fără aceste trei nu prea se poate clădi o relație frumoasă. Așa că eu am fost binecuvântată și le am pe toate”, a spus artista pentru viva.ro.

Într-un interviu acordat acum ceva vreme, Lidia Buble a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt”, a declarat Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Lidia Buble se declară norocoasă să aibă alături un partener care o sprijină și o înțelege.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.red.: dragostea)”, a mărturisit Lidia Buble pentru sursa citată.

În cazul relației pe care o are cu partenerul ei, Horațiu Nicolau, Lidia Buble a povestit într-un interviu că între ei există o comunicare pe toate planurile, astfel că omul de afaceri vine în întâmpinarea artistei atunci când are o problemă.

„Nici nu trebuie să-i spun când am ceva. Este de ajuns să mă uit la el. E de ajuns o singură privire și știe tot. Dar da, comunic mult. Este important să comunicăm, să știm ce ne dorim, ce ne place. El deja le știe pe toate, nu mai trebuie să comunic nimic”, a spus Lidia Buble pentru cancan.ro.

Foto: Arhiva ELLE

