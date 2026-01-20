Diana Dumitrescu, confesiuni rare despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu mama acestuia, celebra producătoare Ruxandra Ion: „În viața privată voia să controleze tot”

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie.

Diana Dumitrescu, confesiuni rare despre fostul soț, Ducu Ion

Înainte de căsătoria cu Alin Boroi, actrița a mai fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a mărturisit că au ajuns la separare nu din cauza infidelității, așa cum se zvonea, ci pentru că își doreau lucruri diferite.

„Cât am lucrat împreună era bine. În momentul în care proiectele noastre s-au despărțit și nu prea ne mai vedeam, ne-am depărtat unul de celălalt. (…) Îmi doream foarte tare copil și nu puteam să fac, nu rămâneam însărcinată. Îi spuneam mereu: „N-avem copii, datorii la bancă, hai să călătorim mai mult!'. Dar el voia ceva, eu voiam altceva. El voia să stea prin București, să meargă la Snagov, eu voiam să merg la mare. Am devenit doi străini, eram colegi de apartament. Nu mai aveam lucruri în comun. Plus presiunea, familia. De multe ori nu simțeai să fii acolo, ci să fii în intimitatea ta. Au fost multe”, a povestit Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

Diana Dumitrescu a vorbit și despre relația cu fosta ei soacră, celebra producătoare Ruxandra Ion.

„Ruxandrei îi datorez că profesional am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Dar și în viața privată voia să controleze tot. Eu sunt o persoană liberă și îmi place să am părerile mele, să pot să le spun, așa eram și atunci. M-am simțit încleștată și în viața privată. Dacă în viața publică ea controla tot, ce spunem, unde mergem, cum ne îmbrăcam, cu cine vorbeam – ceea ce am respectat-, în viața privată aș fi vrut mai multă libertate, și nu aveam. Poate eram un copil râzgâiat, nu știu”, a mărturisit Diana.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a vorbit despre faptul că a apelat la ajutorul unui psihoterapeut pentru a trece peste divorțul de Ducu Ion.

„Am făcut psihoterapie foarte mulți ani. Nu a fost ușor și nu este un proces ușor, dar am avut lângă mine prieteni care m-au susținut, plus că în sufletul meu știam că viața nu se termina acolo, dar am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri până m-am vindecat. Am avut și un psihoterapeut care m-a ajutat și abia acum îmi dau seama că nici atunci Dumnezeu nu m-a lăsat singură. Sunt convinsă acum că El mi-a pus în suflet putere și dorința de a îmi crea din nou o viață frumoasă și a fost alături de mine pas cu pas”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a mărturisit că nu se gândea că se va mai recăsători, dar a acceptat cererea în căsătorie a lui Alin Buroi deoarece acesta își dorea acest lucru.

„Sincer, nu mai voiam să mă recăsătoresc, dar Alin își dorea acest lucru pentru că el așa vedea ordinea lucrurilor pentru a ne întemeia o familie, așa că am acceptat cererea lui în căsătorie”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Diana Dumitrescu, confesiuni oneste despre relația cu soțul ei

Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Alin Boroi, după cei șase ani de căsătorie și zece ani de relație.

„Avem o relație cu bune și cu rele, dar e o relație puternică și ok. Ne certăm, avem și noi discuțiile noastre, ca în orice familie, avem momente când nu ne vorbim, este ceva normal”, a declarat Diana Dumitrescu, în podcastul Celebru si Parinte cu Marius Gheorghiu.

Actrița a mărturisit că și în relația cu soțul ei există certuri, însă le consideră normale în orice relație.

„Toată lumea se ceartă. Cine spune că nu se ceartă, minte de îngheață apele. Nu există. Există tot felul de motive, te cerți și de la un pantof pus strâmb într-un dulap, într-un moment în care ești super obosită și te răstești la el și de acolo pleacă un monstru de ceartă pentru nimic”, a mai povestit actrița.

Diana Dumitrescu s-a declarat fericită deoarece și soțul ei depune eforturi pentru ca relația lor să fie una fericită și de succes.

„Este muncă și îmi place că și el face același lucru. Muncim amândoi la relație. O relație și o căsnicie înseamnă muncă. E un alt job”, a mai spus ea.

