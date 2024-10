Diana Dumitrescu, imagini inedite din locuința sa. Cum și-a decorat actrița terasa

Diana Dumitrescu a reușit să pună la punct ordinea și curățenia în locuința sa, după ce lucrările de vopsire de pe casa scării au lăsat în urmă praf și dezordine. Actrița în vârstă de 41 de ani a surprins în imagini procesul de curățenie în zona de living și pe terasa apartamentului său, arătând cum arăta înainte și după ce a făcut o curățenie generală.

Diana Dumitrescu locuiește într-un apartament generos, cu bucătărie open-space și o terasă spațioasă, pe care recent a decorat-o în spirit de Halloween.

Diana Dumitrescu locuiește alături de soțul ei, Alin Boroi, și de fiul lor, Carol Anton, care are 5 ani. Așa cum se întâmplă în casele cu copii mici, jucăriile sunt prezente peste tot, însă praful acumulat în urma lucrărilor a fost cel care a determinat-o pe actriță să facă o curățenie generală. Diana a documentat întreaga activitate și a împărtășit imaginile de înainte și după pe rețelele sociale.

„Bună dimineața, Instagram! Dezastrul din casă este în continuare prezent pentru că până ieri am stat în pat. Pe casa scării s-a văruit și eu am cinci tone de praf în casă. Așa că trebuie să fac o curățenie… chiar peste tot. Rămâneți cu mine pentru că o să vin cu niște video-uri foarte drăguțe, sper eu, cu curățenia din casă, din toată casa și inclusiv pe terasă. Urați-mi spor, că mă apuc de treabă!”, a povestit Diana Dumitrescu pe Instagram.

Diana Dumitrescu a revenit, așa cum promisese, cu o filmare după curățenia generală, arătând rezultatul final al eforturilor sale. Actrița și soțul ei, Alin Boroi, trăiesc într-o casă spațioasă, decorată cu gust în culori contrastante: draperii de culoare închisă, care oferă profunzime, alături de canapele, covoare și podele în tonuri luminoase. Interiorul locuinței este plin de obiecte de decor, oferind o notă personală distinctă – CD-uri, rame foto, câteva tablouri și o bibliotecă bine aprovizionată cu cărți, toate contribuind la atmosfera primitoare și caldă a casei.

Pe terasa generoasă, amenajată ideal pentru relaxare, cuplul a ales o masă mare de lemn cu opt scaune, un televizor pentru serile de film și câteva decorațiuni de Halloween.

Diana Dumitrescu trăiește de nouă ani o poveste de dragoste alături de Alin Boroi. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună un fiu, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie. Înainte să fie cu Alin Boroi, actrița a fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, însă în 2013 cei doi s-au despărțit, după o relație de 6 ani și un mariaj de 4 ani.

Diana Dumitrescu și soțul ei au împlinit în luna august șase ani de căsnicie și cu puțin timp în urmă a sărbătorit ziua de naștere a fiului lor, Carol, care a împlinit cinci ani.

Actrița a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre relația cu soțul ei, dar și despre faptul că fiul lor doarme cu ei în același pat.

„Dormim în același pat, toți trei. Carol este într-o perioadă în care vrea să dormim ca o familie și eu îi explic în fiecare seară că familiile normale dorm așa: părinții în camera lor, în patul lor și copiii în patul lor și el îmi spune: ‘Da, dar noi suntem o familie specială!’. E foarte greu, eu am trecut de acolo, trei ani de zile a fost numai pe mine, acum de multe ori mi se întâmplă să-i las pe ei să doarmă. S-a început grădinița, și Carol pleacă de la 8:30 de acasă până seara la ora 18 și atunci practic avem o zi întreagă împreună, când soțul nu muncește sau când este mai liber și nu are întâlniri și nu are treburi, dar avem timp, se găsește timp și pentru noi doi, cum să nu?”, a declarat Diana Dumitrescu la PRO TV.