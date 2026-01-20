Bella Hadid critică public casa Dolce & Gabbana pentru „ani de rasism, sexism, intoleranță și xenofobie”

Bella Hadid a adus acuzații grave brand-ului Dolce & Gabbana.

Bella Hadid critică public casa Dolce & Gabbana pentru "ani de rasism, sexism, intoleranță și xenofobie"

Bella Hadid a criticat public celebra casă de modă Dolce & Gabbana, acuzând brandul de „ani de rasism, sexism, bigotism și xenofobie”, după ce compania a fost atacată dur pentru selecția modelelor de la prezentarea din cadrul Milan Fashion Week.

Bella Hadid, acuzații dure împotriva brand-ului Dolce & Gabbana

Supermodelul, în vârstă de 29 de ani, și-a exprimat opinia după ce brandul a fost criticat pentru faptul că, la cel mai recent show de sâmbătă, au defilat exclusiv modele albe.

Bella a reacționat într-un comentariu la o postare a comentatorului de modă și influencerului Lyas, unde a spus că este șocată că unele vedete încă susțin public Dolce & Gabbana. Este doar cel mai recent episod dintr-un lung șir de controverse care au vizat brandul, după ce fondatorii Domenico Dolce și Stefano Gabbana au fost condamnați în 2013 pentru evaziune fiscală și ulterior criticați pentru declarațiile lor despre fertilizarea in vitro.

Videoclipul în care Bella și-a exprimat opinia surprindea reacția furioasă a lui Lyas când a realizat că „nici măcar un singur model asiatic sau cu pielea închisă la culoare” nu a defilat pe podiumul Dolce & Gabbana.

Publicând imagini cu modelele din show, acesta le-a spus urmăritorilor săi: „Niciun asiatic, niciun model de culoare, cred că nici măcar un arab sau un blond.” Apoi a adăugat: „Și au tupeul să spună în videoclipul promoțional al show-ului ‘portretul bărbatului. Identitatea singulară a fiecărui bărbat’. Poftim?!”

Bella, care nu a defilat niciodată pentru Dolce & Gabbana, și-a făcut cunoscută poziția în comentarii.

„Sunt șocată că oamenii chiar mai susțin compania asta, este jenant. Modele/stiliști/casting, totul.” Ea a continuat: „@bellahadid era de mult ‘cancelată’… ani de rasism, sexism, bigotism, xenofobie… cum mai suntem încă șocați?”

Declarațiile ei contrastează puternic cu poziția unor vedete din lumea modei, precum Kylie Jenner, care a fost ambasador D&G în 2023, sau Hailey Bieber, care a purtat o piesă a brandului când a fost văzută ultima dată alături de Bella anul trecut.

Ani de controverse

De la înființarea casei de modă în 1985, designerii Domenico Dolce și Stefano Gabbana au fost implicați în numeroase controverse.

Seria gafelor a început cu o reclamă în care modelele se atacau cu cuțite, a continuat cu insulte legate de copiii născuți prin fertilizare in vitro și a atins apogeul când Dolce a numit-o pe actrița Selena Gomez „urâtă”.

În 2007, Autoritatea pentru Standarde în Publicitate a interzis o campanie care prezenta modele masculine fluturând cuțite și un bărbat întins pe jos cu o rană prin împușcare la cap, după 160 de plângeri.

În 2012, Dolce & Gabbana a fost puternic criticată pentru cercei considerați „ofensatori”, cu imagini coloniale ale femeilor de culoare, purtați de modele într-un show.

După reacția dură a lui Elton John, Dolce și-a cerut scuze, punând declarațiile „nepotrivite” pe seama educației sale catolice stricte, ceea ce l-a determinat pe Elton să accepte scuzele și să spună că așteaptă „cu nerăbdare să poarte din nou creațiile lor”.

În 2013, Stefano și Domenico au primit o condamnare cu suspendare de 18 luni pentru că nu ar fi declarat milioane de euro obținute printr-o subsidiară din Luxemburg.

Totuși, în anul următor, Curtea Supremă de Casație a anulat sentința, stabilind că nu există fapte care să justifice condamnarea.

Cu toate acestea, brandul, despre care se spune că este deținut în proporție de 40% de Gabbana, iar restul de Dolce și familia sa, a provocat din nou indignare în 2016, când a scos la vânzare sandale de 1.740 de lire sterline denumite „slave sandals”.

În 2015, Dolce, născut în Sicilia, a criticat tratamentele de fertilitate și familiile formate din părinți de același sex, descriind copiii născuți prin FIV drept „sintetici”.

El a spus: „Te naști și ai un tată și o mamă. Așa ar trebui să fie. De aceea nu sunt convins de ceea ce eu numesc copii chimici, bebeluși sintetici. Sunt pântece închiriate, spermă aleasă din catalog. Și apoi trebuie să le explici acestor copii cine este mama lor.”

Declarațiile au provocat un val de reacții furioase, inclusiv din partea lui Sir Elton John, care a lansat campania online #BoycottDolceGabbana și l-a condamnat pentru „felul în care arăți cu degetul, judecător, spre copiii făcuți prin FIV”.

Sub presiunea publică, designerii au emis ulterior un comunicat în care au spus că sprijinul lor pentru familia tradițională nu a avut scopul de a judeca alegerile altora.

În 2018, celebrități și utilizatori de pe rețelele sociale au cerut boicotarea brandului după o campanie publicitară în care un model de origine chineză mânca pizza, paste și cannoli cu bețișoare, considerată ofensatoare cultural. Pe măsură ce produsele Dolce & Gabbana au început să fie retrase de pe piața chineză, Stefano și Domenico au prezentat scuze publice și au cerut „iertarea” Chinei.

Bloggerii de la Diet Prada, Tony Liu și Lindsey Schuyler, au publicat și mesaje considerate rasiste, atribuite contului de Instagram al lui Stefano Gabbana. Printre acestea se numărau afirmații precum: „Dacă chinezii se simt ofensați de o fată care mănâncă pizza cu bețișoare, înseamnă că ei se simt inferiori… și atunci e problema lor, nu a noastră! Toată lumea știe că ei mănâncă cu bețișoare și occidentalii cu furculița și cuțitul!!! Asta e rasism?? Hahaha, nu sunteți în regulă la cap.”

Într-o altă conversație, Gabbana ar fi spus: „Deci tu ești rasist pentru că mănânci câini?” și „Toată lumea știe atitudinea voastră, de exemplu față de câini!!!!! Deci, în acest punct, voi sunteți mai rasiști decât noi.”

Citește și:
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Nu vreau să mă împac cu familia mea'

foto: Arhiva ELLE

