Rihanna, gest neașteptat față de bodyguard-ul ei, care i-a închis ușa în nas. Cum a reacționat artista

Rihanna a avut o replică surprinzătoare față de bodyguard-ul ei după ce i-a închis ușa în nas, moment care s-a și viralizat.

Rihanna i-a dat o replică tăioasă agentului ei de pază, după ce acesta a lăsat o ușă să se închidă aproape în fața ei, într-un videoclip devenit viral pe rețelele sociale.

Rihanna, moment viral online

Artista, în vârstă de 37 de ani, părăsea vineri hotelul Four Seasons din New York, când angajatul ei a trecut prin ușile de la intrare și și-a continuat drumul fără să se uite înapoi. Rihanna s-a oprit o clipă, în timp ce ușile se închideau, apoi le-a împins și a spus ironic: „Ce gentleman ești.”

Vedeta a început să râdă singură, după care l-a urmat pe bărbat spre mașina care o aștepta.

Momentul a stârnit reacții aprinse în rândul fanilor, care l-au criticat dur pe bodyguard pe parcursul weekendului, cerând ca artista „să-l concedieze”. Un internaut a comentat: „Ultima zi la muncă, campionule.”

Un altul a adăugat: „Dacă nu e atent nici măcar la ușă, cum ar putea să o protejeze?”

Au existat însă și voci care au considerat că Rihanna nu ar fi trebuit să se aștepte ca cineva să-i țină ușa. „Nu are mâini?” a întrebat un utilizator de pe rețelele sociale.

Un alt internaut i-a dat dreptate: „Ar fi trebuit să se uite și să apuce ușa. … Faimos sau nu, ai grijă întotdeauna de tine.”

Reprezentantul Rihannei nu a răspuns imediat solicitării publicației Page Six pentru un punct de vedere. În ultima perioadă, creatoarea brandului Fenty Beauty a fost foarte prezentă la evenimente, susținând lansarea albumului Don’t Be Dumb al partenerului ei, A$AP Rocky.

Cei doi au apărut în ținute asortate, purtând jachete bomber, la petrecerea de lansare organizată joi seara.

Sâmbătă noaptea, Rihanna a înfruntat frigul pentru a participa la petrecerea de după „Saturday Night Live”, unde l-a sărbătorit pe Rocky, invitatul emisiunii.

Rihanna și A$AP Rocky formează un cuplu din 2019 și au împreună trei copii: băieții RZA, de 3 ani, și Riot, de 2 ani, și o fiică, Rocki, în vârstă de patru luni. Cei doi au fost prieteni mulți ani înainte ca mama lui Rocky să-l convingă să o vadă pe Rihanna cu alți ochi.

„Mama mea obișnuia să spună lucruri de genul: ‘Știu că îți place fata cu care ești acum’ — nu dau nume — ‘dar eu te vreau cu RiRi'”, le-a povestit artistul ascultătorilor podcastului „PopCast” al New York Times.

„Și eu eram gen: ‘Mamă, de ce tot spui asta? Fata aia nici măcar nu mă vrea așa’.”

După ce a glumit spunând că „mamele știu cel mai bine”, Rocky a mai adăugat: „Sunt recunoscător că Rihanna a apărut în viața mea atunci, pentru că înainte de acel moment nu cred că eram pregătit pentru așa ceva.”

Rihanna, reacție hilară la o fotografie „nefericită” cu ea

Nimic nu-i scapă Rihannei! Câștigătoarea a nouă premii Grammy în vârstă de 37 de ani a reacționat amuzant la imagine amuzantă despre iubiții care adoră fotografiile „nefericite” ale iubitelor lor, meme care folosea chiar o fotografie mărită cu ea în fundal pentru a susține gluma.

„Femeile nu-și dau seama cât de mult le plac iubiților lor pozele ‘proaste cu ele”, scria în postarea de pe Instagram, pe 20 noiembrie, de pagina de meme „fembase”, cu 543.000 de urmăritori. Imaginea din spate era un prim-plan cu Rihanna în timpul concertului de la V Festival din 2011, fotografie care a devenit virală atunci, după ce a dezvăluit o cicatrice până atunci neobservată pe bărbia artistei. Originea cicatricei nu a fost niciodată clarificată public.

Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Nu vreau să mă împac cu familia mea'

foto: Arhiva  ELLE

