Kanye West, atac dur la adresa organizatorilor Premiilor Grammy: „A trebuit să mă lupt pentru a obține bilete”

Kanye West a criticat Academia de Înregistrări (Recording Academy) pentru că nu i-a oferit lui și soției sale, Bianca Censori, bilete la Premiile Grammy 2025, în ciuda faptului că se afla pe lista de nominalizați.

„Cum au putut cei de la Grammy să mă nominalizeze, dar să nu-mi dea bilete? Și apoi oamenii se supără când mă revolt”, a scris West pe X.

„A trebuit să mă lupt timp de 5 ore și să sun pe toată lumea pe care o cunosc pentru a obține bilete la Grammy. În cele din urmă, mi-au dat bilete, dar doar pentru covorul roșu. În acel moment, încă nu începusem criza de nervi.”

Kanye West și Ty Dolla $ign au fost nominalizați la categoria Cea mai bună melodie rap cu piesa Carnival, dar au pierdut în fața lui Kendrick Lamar cu Not Like Us.

Un producător executiv al premiilor Grammy a confirmat anterior că West și Bianca Censori nu au primit locuri în interiorul Crypto.com Arena din Los Angeles pentru gala din acest an.

„Nu aveau o nominalizare în cadrul [transmisiunii TV], iar Kanye nu era prezentator”, a declarat Raj Kapoor pentru People la începutul acestei luni. „De asemenea, nu a cântat, iar aceste locuri sunt în mare parte rezervate pentru astfel de momente.”

Pe 2 februarie, Kanye West și Bianca Censori au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu de la nunta lor, care a avut loc în decembrie 2022. Deși fostul designer al brandului Yeezy a ajuns la eveniment într-o haină lungă din blană artificială, i-a șocat rapid pe fotografi și pe cei prezenți atunci când s-a întors cu spatele spre camere, dezvăluindu-și corpul complet. Ulterior, au apărut zvonuri că cei doi au fost dați afară de la cea mai importantă seară a muzicii din cauza ținutei scandaloase a lui Censori – sau a lipsei acesteia. Totuși, o sursă a declarat pentru Page Six că aceștia au plecat de bunăvoie înainte de începerea ceremoniei.

A doua zi, un expert în citirea pe buze a declarat pentru Daily Mail că rapperul i-ar fi cerut Biancăi Censori „să facă spectacol.” Deși Censori ar fi dat din cap în semn de refuz de mai multe ori, Ye ar fi convins-o spunând: „Las-o să cadă în spatele tău și apoi întoarce-te, sunt cu tine.”

De atunci, mulți și-au exprimat îngrijorarea pentru binele lui Censori, inclusiv Elizabeth Chambers, Alyssa Farrah Griffin și Meghan McCain, cea din urmă numind-o chiar „ostatică.”

Kanye West a stârnit și mai multe îngrijorări pe Internet după ce a avut o nouă tiradă antisemită și a răspuns acuzațiilor conform cărora el își controlează soția. După ce a recunoscut că deține „controlul” asupra lui Censori, a adăugat:

„Oamenii spun că ținuta de pe covorul roșu a fost decizia ei. Da, nu o oblig să facă nimic ce nu vrea, dar cu siguranță nu ar fi putut face asta fără aprobarea mea, voi, pioni treziți și proști.”

Cu toate acestea, un reprezentant al lui West a declarat recent pentru Hollywood Reporter că singura persoană care „controlează” ceea ce face Censori este chiar Censori.

„Narațiunea despre ‘Bianca abuzată este ridicolă și absurdă”, a declarat Milo Yiannopoulos pentru publicație.

Purtătorul de cuvânt a insistat, de asemenea, că Censori este „inteligența creativă și forța motrice din spatele modului în care se îmbracă.” Cu toate acestea, a recunoscut că West este „șeful suprem.”

Chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților, o sursă a declarat pentru DailyMail.com că postările antisemite ale lui West au „traumatizat-o” pe Bianca și a adăugat că aceasta „nu se aliniază acestor opinii”, motiv pentru care are planuri de divorț. Însă, reprezentantul lui West a negat că ar fi în pragul despărțirii.

„Anunțurile despre viața lor privată vor veni direct de la ei, nu din zvonuri nesusținute apărute în presa tabloidă”, a declarat purtătorul de cuvânt, Milo Yiannopoulos.

Foto: Hepta

