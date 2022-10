10 celebrități de la Hollywood care au fost excluse din pelicule după terminarea filmărilor

Se pot întâmpla multe schimbări până când un film ajunge la public. Printre acestea se numără și cele în care unele scene, chiar cu actori importanți de la Hollywood, sunt tăiate ca urmare a unor decizii luate în ultimul moment și nu mai pot fi văzute pe marile ecrane.

1. Jamie Dornan

Jamie Dornan a fost distribuit în Burnt, filmul din 2015 în care Bradley Cooper a interpretat rolul principal. Fanii se așteptau să-l vadă și ar fi trebuit să-l joace pe rivalul personajului lui Bradley, însă, el nu a mai apărut pe marele ecran. Explicațiile au venit ulterior, din partea purtătorului său de cuvânt. „Jamie a avut o scurtă apariție care a făcut parte dintr-o poveste și în urma procesului de editare, s-a decis că nu mai face parte din film.”

2. Jessica Chastain

Jessica Chastain a fost eliminată din To the Wonder înainte ca pelicula să ajungă în cinematografe. Actrița mărturisea că nu e surprinsă de decizia asta, având în vedere că regizorul filmului, Terrence Malick, a mai făcut și în trecut acest lucru, și anume să scoată staruri din proiectele sale. „Așa cum bănuiam, micul meu rol nu a ajuns în versiunea finală. Dar chiar nu mi-am imaginat că se va întâmpla. Cele trei zile în care am filmat au fost cu Ben Affleck și făcea lucruri grozave.”

3. Viggo Mortensen

Viggo Mortensen a trecut printr-o experiență ieșită din comun cu filmul The Purple Rose of Cairo. Actorul a primit un rol, însă nu știa și care e subiectul peliculei. El a apărut pe platourile de filmare, fără să aibă un scenariu, și i s-a spus să apeleze la improvizație înainte să pornească camerele. Scena respectivă a fost tăiată și nu a știut acest lucru până când nu a văzut varianta finală a filmului.

4. Tim Roth

Tim Roth a jucat rolul unui majordom în Once Upon A Time… In Hollywood, filmul regizat de Quentin Tarantino. Rolul său a fost eliminat din cauza unor constrângeri de timp. „Face parte din gașcă și apreciez că a apărut. A fost o mică secvență amuzantă, dar a fost retrasă”, a declarat Quentin Tarantino în cadrul The Empire Film Podcast.

5. Katherine Langford

În Avengers: Endgame, Katherine Langford a filmat o scenă alături de Robert Downey Jr., dar care a fost ștearsă din peliculă. Actrița a povestit pentru Collider că se simte recunoscătoare pentru că a trăit acea experiență și că înțelege motivele pentru care s-a luat decizia de a nu mai fi în film. „La sfârșitul zilei prefer să fi avut experiența de a fi într-un film foarte bun decât să fiu într-un film de dragul de a fi dacă nu funcționează.”

6. Uma Thurman

Uma Thurman era pe punctul să joace în Savages alături de Blake Lively, Salma Hayek, Taylor Kitsch și Aaron Taylor-Johnson. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în cele din urmă pentru că a fost scoasă din peliculă. Conform declarațiilor făcute de regizorul Oliver Stone pentru HuffPost Entertainment, a fost nevoit să facă această schimbare deoarece filmul era prea lung. „Era un personaj bun, Uma Thurman a jucat-o frumos și scenele erau bune, dar nu era timp pentru ele.”

7. Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar a primit rolul unei studente în comedia Funny Farm. Înainte, avusese câteva roluri mici în televiziune. Însă, debutul ei pe marile ecrane nu a fost atunci pentru că scenele în care apărea au fost șterse în post-producție.

8. Maya Rudolph

În cazul actriței Maya Rudolph, nu a existat o explicație cu privire la motivul pentru care rolul ei din Anchorman a fost tăiat în post-producție. Nu a fost un caz singular pentru că și Amy Poehler s-a aflat în aceeași situație.

9. Lara Flynn Boyle

Lara Flynn Boyle avea 16 ani atunci când producția filmului Ferris Bueller’s Day Off a venit în suburbia ei din Chicago să filmeze. La acel moment, filmase scene în calitate de figurantă, însă cadrele cu actrița cunoscută pentru rolul din Twin Peaks nu au mai apărut în varianta finală a peliculei.

10. Eric Stoltz

La Eric Stoltz, situația a fost diferită. Inițial, a primit un rol în Back to the Future și trebuia să-l joace pe Marty McFly. El a fimat câteva scene în calitate de personaj principal, însă Robert Zemeckis, regizorul proiectului, a ajuns la concluzia că nu este actorul potrivit, iar pelicula a fost filmată din nou, cu Michael J. Fox ca protagonist.

