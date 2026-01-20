Cristina Ștefania se confruntă cu probleme de sănătate. Ce i s-a întâmplat artistei: „Nu este indicat să…”

Cristina Ștefania a dezvăluit noi detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

  Actualizat 20.01.2026, 13:00
Cristina Ștefania
Cristina Ștefania trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate. Partenera lui Speak a ales să le împărtășească fanilor ei, povestind cum se simte la câteva zile după incidentul care i-a creat disconfort.

Cristina Ștefania are probleme de sănătate

Artista este foarte apreciată pentru spectacolele sale complexe, care combină muzica cu coregrafii solicitante. Deși se afișează mereu impecabil pe scenă și pe rețelele de socializare, recent Ștefania a avut parte de o experiență neplăcută.

Cariera sa este în plină ascensiune, iar pe plan personal, artista se bucură de o relație frumoasă alături de Speak, în care cei doi reușesc să găsească un echilibru între viața de cuplu și proiectele individuale.

Recent, Cristina Ștefania a dezvăluit că se confruntă cu o iritație puternică la ochi și a cerut sfaturi fanilor înainte de a merge la farmacie. Vedeta a oferit și un update pe rețelele sociale despre starea ei:

„Am revenit cu update. Lucrurile se îmbunătățesc la ochi. Voiam să vă spun că am primit mesaje în legătură cu mușețelul, că nu este indicat să îl folosești când ai iritație la ochi. Pentru mine era o noutate, dar aveți dreptate. După ce mi-am luat ce aveam nevoie de la farmacie, lucrurile se îmbunătățesc. Mă ustură, de parcă aș fi arsă și mă mai măncă și mai e umflat, dar e ok, trece.”

Detalii despre nunta cu Speak

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt tot timpul împreună și împărtășesc cu fanii diferite momente din viața lor. După participarea la Asia Express, unde au ajuns până în finală, cei doi artiști s-au întors acasă mai puternici, dar și cu un nou status, cel de logodiți.

Într-un alt context, Cristina a vorbit și despre viitoarea sa nuntă cu Speak, subiect așteptat cu nerăbdare de fani. Invitata la podcastul moderat de Giulia Anghelescu, artista a precizat că planurile nu au fost discutate încă în detaliu:

„Ideea este că noi nu vorbim niciodată despre asta. El mereu are treabă, apoi eu am treabă, spune că nu putem că plecăm într-un proiect, vara asta facem nu știu ce, așa e din an în an. O să fie, dar nu se știe când. Eu cred că nunta noastră va fi de pe o lună pe alta. Există două variante, mică, variante de cinci oameni, părinții, vărul, prietena și atât sau varianta mare de petrecere pentru toată lumea.”

Artistul și-a cerut iubita în căsătorie în timpul competiției, însă, planurile lor cu privire la nuntă nu s-au concretizat până acum, ba mai mult, artista  nu mai purta inelul de logodnă primit de la iubitul ei. Există însă și o bună explicație pentru acest lucru.

„Are pietricele foarte mici. 72 de diamante mai exact. Îmi cad foarte des. Toată lumea mă întreabă de ce nu port inelul. Pentru mine e un inel foarte special și de vreo șapte ori l-am dus să-mi pună pietricelele înapoi. Am zis că nu-l mai port zi de zi, doar la ocazii speciale.”, a mărturisit Ștefania.

Citește și:
Cătălina Grama, o mamă foarte mândră! Actrița a dezvăluit imagini de colecție cu fiica ei, Zora, care a împlinit recent 9 ani: „Multe amintiri frumoase'

Foto: Arhiva ELLE

Foto: Arhiva ELLE
