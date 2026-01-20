Aceste 3 zodii se vor îndrăgosti în 2026

În fiecare an ne facem rezoluții când vine vorba de viața personală. Dacă ești singură, probabil că te gândești la posibilitatea de a-ți întâlni partenerul potrivit, alături de care să construiești o relație sănătoasă și bazată pe iubire, încredere și respect.

În cazul în care te numeri printre zodiile de mai jos, avem o veste bună pentru tine: în anul 2026 șansele de a te îndrăgosti și de a-ți găsi sufletul pereche sunt foarte mari, așa că ar fi bine să profiți din plin de toate oportunitățile.

Pești

Peștii trebuie să se aștepte ca anul 2026 să fie incredibil de intens din punct de vedere amoros. În prima jumătate a anului au cele mai mari șanse să se îndrăgostească de cineva. În cazul în care se întâmplă acest lucru, ar trebui să își cunoască foarte bine partenerul înainte de a începe o relație pentru a evita o dezamăgire. Cu ajutorul acestei relații pe care o vor începe în 2026 vor reuși să depășească suferințele din trecut.

Rac

Spre deosebire de anul 2025, când au pus punct acelei relații care le aducea nefericire, în 2026 Racii își vor întâlni sufletul pereche. Ar trebui să se aștepte să meargă la mai multe întâlniri până când să își găsească partenerul, însă, nu trebuie să își piardă răbdarea și nici să renunțe. Cele mai multe șanse de a se îndrăgosti sunt în a doua jumătate a anului, când vor cunoaște pe cineva cu adevărat special. Totuși, trebuie să fie atenți ca dorințele pe care le au pentru un partener să fie realiste pentru a nu destrăma încă de la început o eventuală relație serioasă.

Taur

Deși Taurii spun că preferă să fie singuri, în adâncul sufletului tânjesc să fie într-o relație. Iar în acest sens, în 2026 astrele sunt de partea lor. Sunt romantici incurabili și adoră să își surprindă persoana iubită cu gesturi tandre. Principala lor provocare în anul 2026 este să iasă din zona de confort pe plan sentimental. Dacă până acum au fost reticenți cu privire la aplicațiile de dating, ei bine, ar trebui să le acorde o șansă pentru că există posibilitatea să își găsească chiar prin intermediul lor viitorul partener.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro