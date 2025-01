Diana Dumitrescu dezvăluie ce a motivat-o să slăbească: „A trebuit să încep…”

Diana Dumitrescu, una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul românesc, se bucură de o familie frumoasă alături de soțul său, Alin Boroi, cu care s-a căsătorit în 2018. Cei doi au un băiețel adorabil, pe nume Carol, care le aduce zilnic bucurie.

Diana Dumitrescu a scăpat de kilogramele în plus

Actrița a devenit mamă pentru prima dată în 2019, însă perioada postnatală nu a fost lipsită de provocări. Diana a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate, inclusiv despre lupta cu kilogramele în plus și episoadele de depresie. La 40 de ani, vedeta continuă să fie sinceră cu fanii săi în legătură cu transformările prin care a trecut. Recent, a dezvăluit ce a determinat-o să își schimbe stilul de viață și să adopte obiceiuri mai sănătoase pentru a reveni la forma dorită.

„Am avut o criză de durere, vreo 2 zile, am crezut că mor! Și am vrut să mă duc la Urgență, la spital și a zis soțul meu: ‘Nu te du, că mori acolo!’ Și am început să fac investigații să văd ce e. Sufăr de sindromul intestinului iritabil, am înțeles că este o boală frecventă. Am avut niște probleme și a trebuit să încep un soi de regim, dar nu neapărat dietă, ci un stil de viață pe care l-am adoptat surprinzător destul de ușor, pentru că așa dureri ce am avut, nu mai îmi vine să mănânc, pentru că mi-e frică! Acum sunt bine, Doamne ajută, țin totul sub control”, a povestit actrița pentru Cancan.ro.

Diana Dumitrescu a împărtășit recent detalii despre procesul său de slăbire și despre alimentele la care a renunțat pentru a ajunge la forma dorită. Actrița a mărturisit că a eliminat complet dulciurile, produsele de patiserie și alimentele procesate din dieta sa zilnică. De asemenea, a redus consumul de pâine și carbohidrați rafinați, concentrându-se pe mese echilibrate, bogate în legume, proteine sănătoase și grăsimi bune.

„Nu am nicio dietă minune. Am avut niște probleme cu stomacul și am slăbit. Dar am observat o chestie și ce m-a ajutat să slăbesc, de fapt: supa de pui! Pentru că seara am înlocuit masa consistentă cu supă de pui și automat slăbești. Ăsta e secretul: supa de pui! (…) Am scos acum din alimentație și glutenul și lactoza și practic au început să mi se dezumfle și organele interne care sunt inflamate și așa mai departe și am început să și slăbesc. Am slăbit și în kilograme, dar nu pot să zic cât am slăbit ca și grăsime, ci cât m-am dezumflat foarte tare, pentru că am scos aceste alimente care erau dăunătoare pentru organismul meu”, a povestit Diana Dumitrescu pentru sursa citată.

Detalii despre viața de familie

Actrița a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre relația cu soțul ei, dar și despre faptul că fiul lor doarme cu ei în același pat.

„Dormim în același pat, toți trei. Carol este într-o perioadă în care vrea să dormim ca o familie și eu îi explic în fiecare seară că familiile normale dorm așa: părinții în camera lor, în patul lor și copiii în patul lor și el îmi spune: ‘Da, dar noi suntem o familie specială!’. E foarte greu, eu am trecut de acolo, trei ani de zile a fost numai pe mine, acum de multe ori mi se întâmplă să-i las pe ei să doarmă. S-a început grădinița, și Carol pleacă de la 8:30 de acasă până seara la ora 18 și atunci practic avem o zi întreagă împreună, când soțul nu muncește sau când este mai liber și nu are întâlniri și nu are treburi, dar avem timp, se găsește timp și pentru noi doi, cum să nu?”, a declarat Diana Dumitrescu la PRO TV.

Foto: Instagram

