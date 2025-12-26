Diana Dumitrescu vorbește sincer despre relația cu soțul ei, după 6 ani de mariaj: „O căsnicie înseamnă muncă”

Diana Dumitrescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Alin Boroi de mai bine de zece ani. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au împreună un fiu, Carol, despre care actrița vorbește cu emoție și mândrie de fiecare dată. Înainte de relația cu Alin Boroi, Diana a fost căsătorită cu regizorul Ducu Ion, însă mariajul lor, care a durat patru ani, s-a încheiat în 2013, după o relație de șase ani.

Confesiuni despre căsnicie

Diana Dumitrescu a vorbit, în podcastul Celebru și Părinte cu Marius Gheorghiu, despre viața ei de familie și despre dinamica relației cu soțul ei.

„Avem o relație cu bune și cu rele, dar e o relație puternică și ok. Ne certăm, avem și noi discuțiile noastre, ca în orice familie, avem momente când nu ne vorbim, este ceva normal”, a declarat actrița.

Ea a explicat că certurile fac parte din orice relație și că nu trebuie privite ca un semn al eșecului:

„Toată lumea se ceartă. Cine spune că nu se ceartă, minte de îngheață apele. Nu există. Există tot felul de motive, te cerți și de la un pantof pus strâmb într-un dulap, într-un moment în care ești super obosită și te răstești la el și de acolo pleacă un monstru de ceartă pentru nimic”, a mai povestit Diana.

În ciuda micilor conflicte, actrița se declară mulțumită de implicarea soțului ei în menținerea unei relații armonioase:

„Este muncă și îmi place că și el face același lucru. Muncim amândoi la relație. O relație și o căsnicie înseamnă muncă. E un alt job”, a mai spus ea.

Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici, în special din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început sa merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: ‘Eu ma pocăiesc anul asta, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai zis ea. „Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența”, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „

„Eu sunt o fiică a Domnului!’, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, ‘Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

Foto: Instagram

