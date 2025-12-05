Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună. Cum a fost experiența pentru actriță: „O voi păstra în suflet mereu”

Diana Dumitrescu a realizat o ședință foto alături de fiul ei, Carol. Actrița a fost foarte încântată de această activitate pe care a făcut-o cu băiatul ei și a împărtășit primele impresii.

Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună

Diana Dumitrescu a publicat pe rețelele de socializare un scurt video prin care le dezvăluie cum a decurs ședința foto alături de fiul ei. Cu toate că imaginile oficiale încă nu le-a împărtășit, fanii s-au bucurat să vadă aceste momente din culise cu cei doi.

„Așa ne-am distrat noi pe 1 Decembrie

Prima ședită foto profi pentru Carol! A fost distracție maximă, cu râsete, joacă și chiar și cântat de colinde! O amintire pe care o voi păstra în suflet mereu!”, a scris Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu, declarații despre compromisurile din relația cu soțul ei

Din 2018, Diana Dumitrescu este căsătorită cu Alin Boroi și au împreună un fiu, pe Carol. Actrița a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Alin Boroi, după cei șase ani de căsătorie și zece ani de relație.

„Avem, ca orice cuplu, momente frumoase, momente în care ne certăm, momente în care nu suntem de acord cu anumite decizii sau lucruri care ni se întâmplă, dar asta este viața, iar noi încercăm, pe cât putem, să o facem frumoasă și să trăim așa cum trebuie. Lumea în ziua de azi se canalizează mai mult pe online și pe viața ‘minunată pe care o vede acolo, dar uită că nimic nu e perfect, că nimic nu e ceea ce pare, oamenii uită să comunice, să se cunoască realmente, să se privească în ochi, să se înțeleagă… De asta mi se pare că relațiile eșuează”, a declarat actrița pentru VIVA!.

Într-un alt interviu, Diana Dumitrescu declarase că este dispusă să îi ierte soțului ei chiar și momentele de infidelitate. Întrebată dacă această opinie mai este valabilă, actrița a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei fac multe compromisuri pentru a se asigura că relația lor va dura în timp.

„Nu știu, nu m-am mai gândit la asta, pentru că tot eu i-am spus lui Alin că de mine nu mai scapă. (zâmbește) Noi am învățat să fim alături unul de celălalt și când ne este bine, și când ne este greu, și avem maturitatea necesară, și unul, și celălalt, să înțelegem că o căsnicie și o familie se întrețin prin muncă. Amândoi muncim la relația noastră, amândoi facem mici compromisuri și amândoi ne spunem unul altuia ce ni se pare în neregulă cu relația noastră”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Diana Dumitrescu, despre problemele din relația cu soțul ei după ce au devenit părinți

Diana Dumitrescu nu a ascuns faptul că până acum ea și soțul ei, Alin Boroi, au întâmpinat și provocări în căsnicia lor, în special după ce au devenit părinți. Deși au trecut și prin clipe dificile, actrița a avut parte de sprijinul și înțelegerea partenerului ei de viață în acele momente.

„E de muncă. În primă fază, am avut mare noroc cu Alin pentru că el este un tip cu picioarele pe pământ, foarte pragmatic şi mă iubeşte foarte mult. M-a înţeles, mi-a înţeles toate stările de după naştere. Eu sunt un om foarte deschis şi am vorbit deschis şi cu el. Tocmai pentru ca el să înteleagă prin ce trece corpul meu şi prin ce trec eu, ce stări, ce sentimente mă încearcă după naştere. De fiecare dată când aveam câte un atac, nu neapărat de panică, ci când mă buşea plânsul de la oboseală sau de la nesiguranţa că eşti o mamă bună şi că faci ce trebuie pentru bebeluşul tău, el m-a susţinut foarte mult”, a mărturisit Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.

Foto: Instagram

