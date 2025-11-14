Diana Dumitrescu a apelat la o nouă schimbare de look: „Culoarea asta e exact ce aveam nevoie”

Diana Dumitrescu trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual.

Diana Dumitrescu, un nou look

Actrița Diana Dumitrescu a atras atenția fanilor pe rețelele sociale cu o schimbare de look care reflectă perfect atmosfera de toamnă. Vedeta și-a vopsit părul într-o nuanță caldă de cupru, iar mesajul care a însoțit fotografiile a transmis echilibru și optimism.

„Toamna m-a găsit cu părul de cupru și sufletul liniștit. Uneori, o simplă schimbare de nuanță poate aduce mai multă lumină decât o zi întreagă de soare. Culoarea asta e exact ce aveam nevoie: caldă, naturală și plină de viață”.

Detalii despre religia penticostală

Fanii au apreciat imediat alegerea Dianei Dumitrescu, complimentând-o pentru nuanța inspirată și pentru atitudinea pozitivă. De altfel, în ultimul timp, schimbările din viața ei sunt vizibile nu doar în imaginea publică, ci și în discursul personal. Actrița s-a pocăit și a fost botezată în religia penticostală.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a explicat Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise.

Născută și botezată creștin ortodoxă, la fel ca întreaga sa familie, actrița spune că nu și-a schimbat religia, ci „pur și simplu l-a descoperit pe Dumnezeu”.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu el”, a mai spus ea. Procesul de pocăință a început odată cu participarea la biserica penticostală, inițial pentru familia soțului său, Alin Boroi. „Eu am început să merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației.” La început, totul părea „fix ca la spectacol, cu cântece multe… Eram fascinată cumva. După care am început să ascult predicile”.

Momentul de cotitură a venit după ce a asistat la un botez: „Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început să merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara. Apoi am aflat că acestea au loc și joia și marțea și am început să asist și la acelea”.

Actrița povestește cum transformarea spirituală a fost profundă:

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu mă pocăiesc anul asta”, ceea ce s-a și întâmplat. „M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu mai ai o viață”. Ea continuă să fie mamă și soție, să muncească și chiar să se machieze, a ținut să precizeze.

