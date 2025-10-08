Diana Dumitrescu, imagini din biserică, după ce s-a pocăit. Actrița s-a botezat în religia penticostală

Diana Dumitrescu a ținut o cuvântare în biserică.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Diana Dumitrescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 26

Diana Dumitrescu trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual. Actrița s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Diana Dumitrescu, imagini din biserică

Această schimbare reflectă noul drum al vedetei, bazat pe credință și principii morale mai stricte, diferite de stilul cu care publicul o obișnuise. Diana a recunoscut că apropierea de religia penticostală a început treptat, datorită familiei soțului său.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!” – a povestit Diana în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Primele imagini cu actrița după botez au fost publicate de Biserica Betel București, unde Diana Dumitrescu a susținut și o cuvântare în fața credincioșilor. În clipul postat online, vedeta apare într-o rochie lungă, roz, cu un croi discret, părul aranjat natural și machiaj aproape insesizabil, subliniind schimbarea sa vizibilă.

Reacțiile fanilor au fost diverse, însă mulți au apreciat curajul Dianei de a se reinventa complet și de a urma calea credinței, indiferent de prejudecăți sau critici. Transformarea ei devine astfel un exemplu de maturizare și reconectare spirituală pentru publicul său.

Actrița s-a confruntat cu critici după ce s-a pocăit

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici, în special din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența’, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, ‘”Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum

Recomandari
Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată acum soția lui George Clooney
People
Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată acum soția lui George Clooney
Alexandru Ion, declarații despre cererea spectaculoasă în căsătorie și planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu: "A fost un proces foarte lung"
People
Alexandru Ion, declarații despre cererea spectaculoasă în căsătorie și planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu: "A fost un proces foarte lung"
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor: "Nici nu pot să..."
People
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor: "Nici nu pot să..."
Elena Hagi, apariție elegantă după botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a ales o rochie Bottega Veneta
People
Elena Hagi, apariție elegantă după botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a ales o rochie Bottega Veneta
Jonah Hill, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, de nerecunoscut pe platoul de filmare
People
Jonah Hill, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, de nerecunoscut pe platoul de filmare
Dezvăluirea făcută publică de Adrian Sînă despre soția lui, Anca Serea: "Încerc, cu perseverență..."
People
Dezvăluirea făcută publică de Adrian Sînă despre soția lui, Anca Serea: "Încerc, cu perseverență..."
Libertatea
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
Andreea Esca se simte „rușinată” față de oamenii pe care i-ar fi „panicat de moarte” pentru o „ploicică de toamnă”: „Știți pe cine înjură ei acum?”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Imagini cu actrița la biserică
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Claudia Pătrașcanu s-a despărțit de iubit după doi ani și jumătate de relație: „A fost o mare furtună”. Cum se înțeleg după separare
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a refuzat să meargă cu fiul ei la Asia Express. Alexandru avea această dorință
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Fata cea mare a Elenei Băsescu e superbă! Imagini rare cu Sofia Anais! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu e superbă! Imagini rare cu Sofia Anais! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei luni de naștere ale persoanelor cu datorii karmice dintr-o viață anterioară. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să speli o pilotă acasă fără să o deteriorezi. Trucuri pentru a o păstra curată și pufoasă
Cum poți să speli o pilotă acasă fără să o deteriorezi. Trucuri pentru a o păstra curată și pufoasă
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Mai multe din people
Claudia Iosif, primele declarații despre nunta lui Dorian Popa cu partenera lui, Andreea: "Nu mai este ok..."
Claudia Iosif, primele declarații despre nunta lui Dorian Popa cu partenera lui, Andreea: "Nu mai este ok..."
People

Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, a oferit primele declarații despre relația artistului cu Andreea.

+ Mai multe
Obiceiul "dezgustător" al Selenei Gomez din ziua nunții sale. Cum a încercat să îl ascundă
Obiceiul "dezgustător" al Selenei Gomez din ziua nunții sale. Cum a încercat să îl ascundă
People

Selena Gomez a încercat să își ascundă obiceiul pe care unii internauți îl consideră dezgustător.

+ Mai multe
Radu Vâlcan, declarație superbă pentru soția lui, Adela Popescu, de ziua ei de naștere: "Îți doresc să mă iubești..."
Radu Vâlcan, declarație superbă pentru soția lui, Adela Popescu, de ziua ei de naștere: "Îți doresc să mă iubești..."
People

Radu Vâlcan i-a transmis un mesaj special soției sale, Adela Popescu, cu ocazia zilei ei de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC