Diana Dumitrescu, imagini din biserică, după ce s-a pocăit. Actrița s-a botezat în religia penticostală

Diana Dumitrescu trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual. Actrița s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Diana Dumitrescu, imagini din biserică

Această schimbare reflectă noul drum al vedetei, bazat pe credință și principii morale mai stricte, diferite de stilul cu care publicul o obișnuise. Diana a recunoscut că apropierea de religia penticostală a început treptat, datorită familiei soțului său.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!” – a povestit Diana în podcastul moderat de Mihaela Moise.

Primele imagini cu actrița după botez au fost publicate de Biserica Betel București, unde Diana Dumitrescu a susținut și o cuvântare în fața credincioșilor. În clipul postat online, vedeta apare într-o rochie lungă, roz, cu un croi discret, părul aranjat natural și machiaj aproape insesizabil, subliniind schimbarea sa vizibilă.

Reacțiile fanilor au fost diverse, însă mulți au apreciat curajul Dianei de a se reinventa complet și de a urma calea credinței, indiferent de prejudecăți sau critici. Transformarea ei devine astfel un exemplu de maturizare și reconectare spirituală pentru publicul său.

Actrița s-a confruntat cu critici după ce s-a pocăit

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici, în special din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența’, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, ‘”Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

Citește și:

Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro