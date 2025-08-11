Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”

Diana Dumitrescu este printre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se bucură zilnic de o familie superbă. Vedeta și soțul ei, Alin Boroi, sunt căsătoriți din 2018, iar împreună au un băiețel adorabil, pe nume Carol, de care actrița vorbește de fiecare dată cu multă emoție și mândrie.

Diana Dumitrescu, mesaj trist pe social media

Diana Dumitrescu are o relație foarte apropiată cu fanii, cărora le împărtășește cele mai importante momente din viața ei, atât cele fericite, cât și cele mai puțin plăcute.

Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare că trece prin momente mai dificile, însă nu a oferit foarte multe detalii despre ce se întâmplă.

„Nu știu cum să pun în cuvinte tot ce simt astăzi.

Am obosit să par tare. Am obosit să spun „e bine” când nu e.

„Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.” – Psalmul 34:18

Azi, Doamne… nu-ți cer răspunsuri.

Îți cer doar să nu-mi dai drumul din mână până trece furtuna din mine”, a scris actrița pe conturile sale de social media.

Diana Dumitrescu, despre trecerea la religia penticostală

Actrița a oferit detalii despre această schimbare semnificativă în viața sa și a dezvăluit motivele pentru care a decis să se convertească la altă religie.

„Da, sunt un alt om. Sunt mult mai împlinită, împăcată, liniștită. (…) S-a întâmplat ceva în Biserică pe 1 ianuarie. Mi-a vorbit Dumnezeu prin predică și muzică. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să Îl urmezi. E greu de descris în cuvinte. Când te rogi, eu cred că e important să te rogi cu sinceritatea unui copil. Eu cred că nu e nimic mai bun în viață decât să mergi după voia Domnului și după Scriptură”, a declarat Diana Dumitrescu invitată în emisiunea La Măruță.

Diana Dumitrescu se declară foarte fericită și împlinită datorită deciziei pe care a luat-o.

„De câte ori ajung la biserică sunt un copil și experiența mea îmi spune că atunci când ești în biserică și te rogi, să te rogi cu sinceritatea unui copil. Pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște și Dumnezeu ne știe sufletele și mințile, el oricum are așezată viața noastră înainte, el o știe deja. Cel mai bine e să fii sincer. Ce e mai pur și mai frumos decât sinceritatea unui copil. Cumva așa mă simt și faptul că ajuns să mă simt așa, acolo, încerc să aduc și acasă, de aici convertirea pentru că e foarte greu să împaci ambele vieți, adică viața lumească cum e numită și cu viața de biserică. Încerc din ce în ce mai mult să aduc și acasă, ca să fac această schimbare pentru că mi-o doresc”, a mai povestit actrița.

Cum răspunde actrița celor care o critică pentru decizia de a renunța la religia ortodoxă

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre decizia de a renunța la religia ortodoxă și cum face față criticilor.

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece. Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine (…) Cel mai important lucru de știut pentru cei care citesc acest interviu este că sunt fericită cu viața mea alături de Isus și Dumnezeu și că niciun om nu îmi poate schimba credința și încrederea în Ei.)”, a povestit actrița pentru VIVA!.

