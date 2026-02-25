Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă

Christina Applegate își petrece majoritatea timpului în pat din cauza durerilor tot mai mari după diagnosticul de scleroză multiplă.

  ELLE.ro
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată la pat din cauza durerilor persistente, în timp ce continuă lupta cu scleroza multiplă.

Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre boala sa

Fosta actriță din Married… with Children a făcut mărturisirea emoționantă într-un interviu pentru People, publicat marți, explicând că încearcă în continuare să o ducă pe fiica ei, Sadie, la școală și la diverse activități, deși impactul este foarte greu.

„Vreau să o duc; este lucrul meu preferat de făcut. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi două”, a spus actrița. „Îmi spun: Du-o în siguranță acolo și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat. Și asta fac.”

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit că faptul că este limitată la camera ei a făcut-o mai directă și mai sinceră în felul în care vorbește despre viața sa.

„Viața mea nu este aranjată perfect”, a spus ea. „Viețile oamenilor, scuzați expresia, uneori sunt al naibii de grele. Așa că încerc să fiu cât se poate de sinceră și autentică.”

Autoarea volumului „You With Sad Eyes” are o fiică de 15 ani împreună cu soțul ei, Martyn LeNoble. Christina Applegate a anunțat în august 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală care provoacă slăbiciune musculară, amorțeală, dificultăți de mers și probleme de vedere.

„A fost un drum dificil. Dar, după cum știm cu toții, drumul continuă. Cu excepția cazului în care vreun nemernic îl blochează”, a scris ea atunci pe platforma X.

Detalii despre diagnostic

De atunci, vedeta din Dead to Me le-a oferit periodic fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, care pare să se deterioreze de la an la an. În august anul trecut, ea a dezvăluit că a fost internată în spital din cauza unor dureri intense. La acel moment, actrița le-a spus ascultătorilor podcastului său „MeSsy Podcast” că țipa de durere și că a fost diagnosticată cu o infecție renală.

În aceeași perioadă, Christina Applegate a vorbit și despre impactul bolii asupra fiicei sale, mărturisind că aceasta a fost profund afectată.

„O văd cum se uită la mine când sunt în pat și nu mă pot mișca prea bine sau când vreau să merg să-i spun noapte bună în camera ei, dar nu reușesc să ajung pe hol pentru că, în ziua aceea, picioarele nu mă ascultă”, a spus ea în podcast. „În acest moment abia pot ajunge până la baie, este groaznic, dar asta e realitatea.”

Actrița din Bad Moms a explicat că situația este pentru Sadie ca și cum „și-ar fi pierdut mama pe care o avea”, descriindu-și versiunea din trecut drept „sănătoasă, alergătoare, pasionată de antrenamente pe Peloton și dansatoare”.

Cu toate acestea, adolescenta îi este un sprijin constant. Applegate a spus că fiica ei, Sadie, o ajută atunci când iese în public și o sprijină inclusiv atunci când folosește bastonul pentru a se deplasa.

