Christina Applegate, declarații tulburătoare despre viața cu scleroză multiplă: „Îmi e dor de cine eram înainte să mă îmbolnăvesc”

Christina Applegate a vorbit cu o sinceritate tulburătoare despre impactul pe care diagnosticul de scleroză multiplă (MS) l-a avut asupra vieții sale de mamă. Actrița în vârstă de 53 de ani, cunoscută pentru rolul din serialul Dead to Me, a fost invitată recent în podcastul Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa, difuzat de SiriusXM, unde a discutat alături de actrița Jamie-Lynn Sigler despre provocările de a fi „părintele bolnav” într-o familie.

„Nu mă trezesc dimineața cu un scop anume, mă trezesc pentru ea [fiica mea]. Ea este motivul pentru care încă sunt aici și încerc”, a mărturisit Applegate, referindu-se la fiica sa, Sadie, născută în 2011.

Actrița a povestit apoi despre un moment dureros, petrecut recent între ea și fiica sa: „Mi-a spus: ‘Îmi e dor de cine erai înainte să te îmbolnăvești.’ A fost ca un cuțit în inimă, pentru că și mie îmi e dor de cine eram înainte să mă îmbolnăvesc. Foarte mult. Fiecare zi din viața mea este o pierdere enormă.”

Applegate nu și-a ascuns vulnerabilitatea în timpul interviului, adăugând: „Uite, acum o să plâng. Asta e problema mea. Fie sunt extrem de dramatică și plâng, fie râd singură de mine. Nu am niciodată o stare intermediară.”

Jamie-Lynn Sigler, diagnosticată și ea cu scleroză multiplă și mamă a doi copii, a intervenit în discuție: „Asta e realitatea. Așa e. Și mie mi-au trecut prin minte aceleași gânduri. Cred că mă judec cel mai mult în rolul de mamă, pe parcursul acestui drum. Asta e partea cea mai grea pentru mine. Am doi copii care reacționează în moduri complet diferite.”

Sigler a explicat că fiul ei mai mare o susține necondiționat: „Îmi spune: ‘O să învingi boala asta, mami’. E ca un Ted Lasso personal. Mă felicită tot timpul pentru cât de mult mă străduiesc. Îmi spune că mă descurc grozav. E suporterul meu.” În schimb, copilul mai mic își exprimă frecvent frustrarea: „E supărat că nu pot să alerg ca celelalte mame. Îmi spune mereu. Mă întreabă de ce merg ca o bătrânică. Așa spune el. Sau de ce pot să fac unele lucruri și altele nu. Și cred că e sănătos să exprime asta, chiar încurajez.”

Actrița a subliniat cât de important este pentru copiii săi să se simtă liberi să își exprime emoțiile.

„Vreau să poată vorbi deschis cu mine. Nu vreau să se simtă vinovați pentru cum se simt în legătură cu asta, pentru că ne afectează pe toți. Soțul meu face sacrificii în fiecare zi. Și copiii mei, la fel. Și eu. Dar, până la urmă, asta sunt – mama pe care ei au ales-o. Și trebuie să-mi amintesc asta mereu.”

Christina Applegate, detalii despre starea ei de sănătate

În urmă cu câteva luni, Christina Applegate a oferit una dintre cele mai emoționante mărturii despre lupta ei cu scleroza multiplă (SM), o boală autoimună care afectează sistemul nervos central. În cadrul podcastului Conan OBrien Needs a Friend, unde a apărut alături de Jamie-Lynn Sigler, actrița în vârstă de 53 de ani a vorbit deschis despre realitatea dură cu care se confruntă de când a fost diagnosticată, în 2021.

„Nu mai ies din casă”, a mărturisit ea, vizibil emoționată. „Dacă oamenii ar vedea cum arată viața mea de zi cu zi, n-ar putea suporta. Pentru că, uneori, nici eu nu pot.”

Applegate a povestit că și cele mai simple activități, cum ar fi mersul la toaletă, pot deveni un chin, comparând senzația cu „mersul pe ace și lavă fierbinte”.

În același podcast, actrița a vorbit și despre stigmatul pe care îl poartă adesea persoanele cu boli cronice. A menționat că a fost întrebată de mai multe ori ce a făcut pentru a „merita” această boală.

„Am avut cancer de sân, iar acum asta. De ce ar crede cineva că am făcut ceva ca să merit asta? E cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a spus ea.

Christina Applegate a povestit și despre simptomele inițiale ale bolii: pierderea echilibrului și amorțeala în tălpi, care s-au extins în timp până la genunchi. Ea a dezvăluit că Selma Blair – care suferă și ea de scleroză multiplă – a fost cea care a încurajat-o să consulte un neurolog.

În cadrul conversației, actrița a vorbit și despre episoadele critice trăite în acești trei ani. În propriul ei podcast, MeSsy, a dezvăluit că a fost internată de peste 30 de ori din cauza vărsăturilor și durerilor intense.

