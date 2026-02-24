Wolfgang Puck, celebrul chef de la Hollywood, îi critică abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham: "Încearcă să fie bucătar. Nu este..."

Celebrul bucătar de la Hollywood, Wolfgang Puck, a ironizat abilitățile culinare ale lui Brooklyn Beckham, afirmând tranșant că „nu este bucătar”.

Brooklyn Beckham, criticat de un celebru bucătar

Fiul cel mare al familiei Beckham, în vârstă de 26 de ani, a fost de mai multe ori ținta ironiilor online din cauza tutorialelor sale de gătit, multe dintre ele promovând brandul său de sos iute, Cloud 23.

Vorbind la gala Power of Love din Las Vegas, în această săptămână, Puck nu și-a menajat cuvintele:

„Nu este un mare bucătar. Nu, să nu mergem atât de departe. Încearcă să fie bucătar. Nu este bucătar.” Chef-ul a explicat că, în opinia lui, un bucătar este cineva care conduce o bucătărie, nu doar postează conținut online.

Referindu-se la videoclipurile scurte ale lui Brooklyn de pe Instagram, Puck a adăugat: „Tinerii de azi au o capacitate de concentrare foarte scurtă. Vor să devină bucătari în doi ani. Vor propriul restaurant în trei ani și, mai presus de toate, vor să apară la televizor. De fapt, nu le pasă atât de mult de mâncare, cât le pasă să fie la TV, pe rețelele sociale și să facă toate lucrurile acestea, în loc să învețe meseria, cum să gătească, cum să organizeze, cum funcționează afacerea, ce înseamnă vinul.„

Brooklyn s-a confruntat tot mai des cu reacții negative după lansarea seriei sale video pe Facebook, „Cookin With Brooklyn”, în perioada pandemiei. Deși nu are pregătire profesională în domeniu, el a spus că a dorit doar să-și împărtășească pasiunea pentru gătit.

Totuși, mulți fani l-au criticat pentru utilizarea unor ingrediente scumpe, considerându-l „deconectat de realitate”. La un moment dat, a fost criticat pentru că a folosit o bucată de vită de 300 de lire sterline și trufe negre, ingrediente notorii pentru prețul ridicat.

Vara trecută, Brooklyn a stârnit reacții de dezgust după ce a publicat un video în care prepara paste folosind apă de mare. În imagini, acesta umplea o oală cu apă direct din mare, de pe iahtul său de lux, apoi tăia roșiile și le adăuga într-o tigaie unsă cu ulei.

De asemenea, a fost nevoit să se apere după ce a pus un dop de plută de vin în sosul său bolognese. Clipurile sale culinare, pe care continuă să le posteze online, au fost intens criticate și ulterior.

Cel mai recent, a fost ironizat de fani după ce a prezentat o rețetă de „spaghetti bolognese special”, fără spaghetti. În videoclip, Brooklyn a arătat pașii preparării, însă preparatul nu conținea paste. Reacțiile nu au întârziat să apară, un utilizator comentând ironic: „Spaghetele sunt aici în cameră cu noi?”

Acuzații dure la adresa familiei

Luna trecută, Brooklyn a publicat pe Instagram o declarație dură de șase pagini în care a anunțat că rupe legăturile cu părinții săi celebri, David Beckham și Victoria Beckham.

Ulterior, prietenul apropiat al lui David, Dave Gardner, a publicat o fotografie în care apare alături de cântărețul Marc Anthony și Cruz Beckham, cu ocazia aniversării de 21 de ani a acestuia. Imaginea, deși aparent inocentă, a fost interpretată de unii ca o aluzie la conflictul familial, în contextul acuzațiilor lansate de Brooklyn la adresa lui Marc.

Brooklyn a susținut că, la nunta sa din 2022, Victoria i-ar fi „acaparat” primul dans, după ce Marc, care cânta la eveniment, l-ar fi chemat pe scenă. El a afirmat ulterior că mama sa „a dansat foarte nepotrivit cu mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit.”

Marc Anthony, prieten vechi al familiei Beckham și nașul lui Cruz, a comentat ulterior situația într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, spunând că modul în care a evoluat conflictul este „extrem de nefericit”, dar „departe de adevăr”.

„Nu am nimic de spus despre ce se întâmplă în familia lor. Sunt o familie minunată. Îi cunosc dinainte să se nască copiii. Sunt nașul lui Cruz. Sunt foarte apropiat de familie”, a declarat artistul, adăugând: „Este extrem de nefericit felul în care se desfășoară lucrurile, dar modul în care se prezintă nu reflectă realitatea.”

Citește și:

Mario Fresh, noi dezvăluiri despre despărțirea de Alexia Eram: „Am suferit mult. Am crescut împreună'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro