Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nuntă

Marc Anthony a rupt în sfârșit tăcerea în legătură cu declarațiile șocante făcute de Brooklyn Beckham, susținând că modul în care a evoluat conflictul „nu reflectă adevărul”. Cântărețul latino în vârstă de 57 de ani a vorbit la trei săptămâni după ce Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe Instagram un mesaj consistent în care și-a anunțat decizia de a-și rupe legăturile cu părinții săi celebri, David și Victoria Beckham.

În centrul declarației lui Brooklyn Beckham se afla acuzația că mama sa, Victoria, i-ar fi „furat” primul dans cu Nicola Peltz la nunta lor din 2022, când Marc Anthony, care cânta în timpul recepției, „m-a chemat pe scenă”. Brooklyn a susținut că mama sa „a dansat foarte nepotrivit pe mine, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai jenat sau umilit în viața mea”.

Recent, Marc Anthony, care este prieten de ani buni cu David și Victoria, a comentat întreaga situație, descriind conflictul drept „extrem de nefericit”, adăugând că modul în care s-a desfășurat „nu reflectă adevărul”.

„Nu am nimic de spus despre ce se întâmplă în familie. Sunt o familie minunată, minunată. Îi cunosc de dinainte ca acești copii să se fi născut. Sunt nașul lui Cruz”, a explicat Marc, referindu-se la fratele mai mic al lui Brooklyn, în vârstă de 20 de ani. „Sunt foarte apropiat de familie,” a adăugat el într-un interviu pentru The Hollywood Reporter. „Dar nu am nimic de spus despre ce s-a întâmplat acolo. Este extrem de nefericit modul în care s-a desfășurat totul – dar (cum s-a desfășurat n.red.) nu reflectă adevărul.”

Brooklyn susținea pe Instagram că părinții lui au încercat „să-i distrugă” relația cu Nicola Peltz și că l-au controlat „cea mai mare parte a vieții mele”.

Conform lui Brooklyn, Marc Anthony l-a chemat pe scenă în timpul nunții, apoi a chemat-o pe Victoria să danseze cu el, „furând” momentul special pregătit pentru el și Nicola. Se spune că Marc a invitat „cea mai frumoasă femeie din încăpere” pe scenă, și nu mireasa Nicola, ci pe Victoria, lăsând invitații șocați.

Nicola Peltz a fost devastată de dansul de trei minute pe o melodie de dragoste cântată de Marc Anthony pe scenă și a părăsit camera plângând. Familia ei a alergat după Nicola, iar Brooklyn, jenat, a mers și el să o caute după „dansul stânjenitor”, a povestit DJ-ul Fat Tony, care a mixat muzica la nuntă.

Înainte ca Marc Anthony să răspundă acuzațiilor, DJ-ul Fat Tony a arătat cu degetul către artist, explicând că Marc a chemat-o pe Victoria pe ringul de dans împreună cu fiul ei și i-a spus lui Brooklyn să-și pună mâinile pe șoldurile mamei sale. „Nu a fost niciun dans provocator, nici costum de PVC, nici mișcări tip Spice Girl! Cuvântul ‘nepotrivit’, de ce am spus asta, se referea la momentul ales, asta s-a întâmplat”, a declarat el.

„Marc Anthony cânta pe scenă, apoi l-a chemat pe Brooklyn pe scenă. Brooklyn a urcat, iar în următoarea secundă toată lumea se aștepta ca Nicola să urce să facă primul dans. Și apoi Marc a cerut ‘cea mai frumoasă femeie din încăpere’ să vină pe scenă și a spus: ‘Victoria, vino pe scenă'”.

DJ-ul a mai spus că Brooklyn părea „devastat” că primul său dans nu a fost cu mireasa, iar Nicola a ieșit „plângând, cu ochii înlăcrimați”.

„Momentul a fost nepotrivit pentru mine. Trebuia să fie un moment al mirelui și al miresei. Brooklyn a plecat imediat după dans. Nicola a ieșit din cameră, iar el a mers după ea. Brooklyn este prietenul meu. Întreaga situație este pur și simplu groaznică, modul în care s-a desfășurat public. Familiile sunt familii, nu știu ce a declanșat totul. La un moment dat cineva poate spune ceva public. Brooklyn este supărat din multe motive; uneori cele mai mici lucruri devin mari, pentru că ies la suprafață. Nu vorbesc rău despre niciuna dintre părți, doar clarific povestea dansului.” a explicat DJ-ul.

Familia Beckham are un cerc plin de vedete, de la Eva Longoria și Elton John până la membri ai familiei regale, iar Marc este foarte apropiat de ei. Artistul este prieten vechi cu familia, David și Victoria fiind fani ai muzicii sale.

Trio-ul se susține adesea la evenimente, de exemplu, David Beckham l-a surprins pe Marc Anthony în 2023 la ceremonia de pe Hollywood Walk of Fame. De asemenea, David este nașul fiului lui Marc, Marquitos.

Foto: Hepta

