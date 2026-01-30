Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale

Fiul Angelinei Jolie, Pax, a avut o apariție rară la Festivalul de Film Sundance, desfășurat în Park City, Utah.

În vârstă de 22 de ani, Pax a fost prezent vineri la proiecția filmului „Self Custody”, unde a pozat alături de regizorul Garrett Patten și producătorul Fernando Ferro.

Pentru această ieșire discretă, tânărul a optat pentru o ținută lejeră: o cămașă supradimensionată roșie, în carouri, purtată peste un tricou negru.

Potrivit TMZ, Pax ar putea călca pe urmele mamei sale și s-ar orienta spre producția de film. După ce a discutat despre proiecte viitoare cu Ferro și Patten, acesta a fost invitat să li se alăture la Sundance, unde s-a descurcat „extrem de bine”.

Pax a fost expus lumii Hollywood-ului încă din copilărie, fiind adoptat de Angelina Jolie pe când avea doar 3 ani.

Alături de cei cinci frați ai săi, Pax a participat frecvent la evenimente mondene și apariții pe covorul roșu alături de Angelina Jolie și Brad Pitt, care l-a adoptat oficial în 2008. De asemenea, a apărut în filmul mamei sale din 2014, „Maleficent”, și a dat voce personajului Yoo în producția „Kung Fu Panda 3” din 2016. Cu toate acestea, se pare că Pax se simte mult mai confortabil în spatele camerei decât în fața ei.

În ianuarie 2023, Page Six a relatat că Pax ar fi un artist care lucrează în domeniul artei digitale și mixed media, sub pseudonimul Embtto, informație negată ulterior de reprezentantul Angelinei Jolie.

Într-un interviu acordat pentru E! News, la premiera AFI a filmului său, „Maria”, în 2024, Angelina Jolie a declarat că, de cele mai multe ori, copiii ei sunt „foarte timizi, extrem de discreți” și că își doresc să își păstreze viața privată departe de atenția publică.

Pe lângă Pax, Angelina Jolie și Brad Pitt, care au divorțat în 2019, îi mai au împreună pe Maddox (24 de ani), Zahara (21), Shiloh (19) și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 17 ani.

Totuși, potrivit informațiilor apărute în presă, toți copiii ar fi rupt legătura cu Brad Pitt, iar unii dintre ei au renunțat chiar și la numele său de familie.

Brad Pitt, o victorie importantă în procesul împotriva Angelinei

Recent, Brad Pitt a obținut o victorie importantă în disputa juridică aflată în desfășurare cu fosta sa soție, Angelina Jolie, privind crama franceză Château Miraval. Potrivit Page Six, o instanță a decis în favoarea actorului, obligând-o pe Jolie să predea email-uri private și mesaje text legate de vânzarea părții sale din proprietate.

Conform documentelor judiciare obținute de Page Six, judecătorul a hotărât ca actrița să furnizeze comunicările referitoare la tranzacția prin care și-a vândut partea din podgorie, achiziționată în perioada în care cei doi erau căsătoriți. O sursă apropiată cazului a declarat pentru Page Six că „email-urile ar demonstra că Jolie a fost lipsită de sinceritate încă de la început în ceea ce privește adevăratele sale intenții legate de vânzare”. Angelina Jolie are la dispoziție 45 de zile pentru a preda documentele solicitate.

Avocatul actriței, Paul Murphy, a criticat decizia instanței, declarând pentru Page Six că echipa sa este „dezamăgită de interpretarea instanței asupra legii din California privind privilegiul”. Acesta a adăugat: „Decizia instanței încalcă această lege, subminează dreptul fundamental al doamnei Jolie la un proces echitabil și reprezintă o nouă manifestare a efortului de ani de zile al domnului Pitt de a o hărțui și controla. Vom face apel”.

