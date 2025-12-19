Brad Pitt, victorie importantă în disputa juridică cu Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o victorie importantă în disputa juridică aflată în desfășurare cu fosta sa soție, Angelina Jolie, privind crama franceză Château Miraval. Potrivit Page Six, o instanță a decis în favoarea actorului, obligând-o pe Jolie să predea email-uri private și mesaje text legate de vânzarea părții sale din proprietate.

Conform documentelor judiciare obținute de Page Six, judecătorul a hotărât ca actrița să furnizeze comunicările referitoare la tranzacția prin care și-a vândut partea din podgorie, achiziționată în perioada în care cei doi erau căsătoriți. O sursă apropiată cazului a declarat pentru Page Six că „email-urile ar demonstra că Jolie a fost lipsită de sinceritate încă de la început în ceea ce privește adevăratele sale intenții legate de vânzare”. Angelina Jolie are la dispoziție 45 de zile pentru a preda documentele solicitate.

Avocatul actriței, Paul Murphy, a criticat decizia instanței, declarând pentru Page Six că echipa sa este „dezamăgită de interpretarea instanței asupra legii din California privind privilegiul”. Acesta a adăugat: „Decizia instanței încalcă această lege, subminează dreptul fundamental al doamnei Jolie la un proces echitabil și reprezintă o nouă manifestare a efortului de ani de zile al domnului Pitt de a o hărțui și controla. Vom face apel”.

Potrivit Page Six, hotărârea face parte din procesul intentat de Brad Pitt, care o acuză pe fosta sa soție că și-a vândut ilegal partea din Château Miraval către Stoli Group în 2021. Într-o cerere depusă în luna februarie, actorul a susținut că el și Jolie, care au cumpărat proprietatea în 2008 pentru 28,4 milioane de dolari, ar fi convenit să nu își vândă părțile fără acordul reciproc. Cei doi, căsătoriți în 2014 și separați în 2019, ar fi avut în plan să își crească copiii pe domeniu și să dezvolte o afacere de familie.

Ulterior, în luna octombrie, Pitt a solicitat ca Jolie să pună la dispoziție comunicările cu managerul său de afaceri, Terry Bird, cu publicistele Chloe Dalton și Arminka Helic, precum și cu doi consultanți financiari. În documentele depuse, actorul a susținut că actrița din Maleficent a discutat cu Bird aspecte din viața sa personală și profesională, inclusiv detalii legate de litigiu.

„[Jolie a recunoscut] că Bird ‘a ajutat-o să identifice probleme suplimentare pentru care să solicite consiliere”, se arată în documente, potrivit Page Six. Cererea continuă: „Ceea ce descrie Jolie aici sunt sesiuni de brainstorming între persoane care nu sunt avocați. Faptul că aceste sesiuni de brainstorming ar fi putut avea loc înainte sau după consultarea unui avocat pe același subiect general sau pe un subiect conex nu le protejează de obligația de a fi puse la dispoziție”.

Brad Pitt consideră că discuțiile dintre Angelina Jolie și Terry Bird referitoare la „termenii vânzării” către Stoli Group reprezintă „tranzacția-cheie aflată în centrul acestui litigiu”. Actorul a declarat că „[Jolie] a furnizat până în prezent un singur email intern care să menționeze măcar termenii vânzării aflate în centrul acestui caz”.

Anterior, potrivit Page Six, Angelina Jolie a susținut că nu este obligată să predea mesajele și email-urile solicitate, argumentând că acestea ar conține discuții despre chestiuni legale. La acel moment, avocatul său a declarat că demersul actorului reprezintă o încercare de a „invada comunicările privilegiate ale clientei sale cu avocații”.

„Acest lucru confirmă încă o dată că acest proces este manifestarea efortului de ani de zile al domnului Pitt de a o hărțui și controla pe Angelina”, a declarat anterior Paul Murphy pentru Page Six.

Foto: Profimedia, Hepta

