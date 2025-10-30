Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces

Conflictul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pare departe de a se încheia. Actorul a depus recent noi documente în instanță, prin care cere judecătorului să o oblige pe fosta sa soție să predea o serie de emailuri considerate relevante pentru procesul privind proprietatea lor din Franța, Château Miraval, relatează Page Six.

Pitt și Jolie, care au cumpărat domeniul viticol în timpul căsniciei, se luptă în instanță încă din februarie 2022. În noile acte judiciare, obținute de Page Six, actorul din F1 solicită accesul la corespondența dintre Jolie și managerul ei de afaceri, Terry Bird, publicistele britanice Chloe Dalton și Arminka Helic, precum și doi consultanți financiari.

Brad Pitt afirmă că Jolie a recunoscut, într-o declarație anterioară, că obișnuia să discute cu Terry Bird despre „toate aspectele” carierei și afacerilor sale, inclusiv despre chestiuni juridice. Cu toate acestea, potrivit lui Pitt, actrița a refuzat să predea emailurile respective.

„[Jolie a recunoscut că] Bird ‘a ajutat-o să identifice aspecte suplimentare pentru care să caute consultanță”, se arată în documentele depuse. „Ceea ce descrie Jolie aici sunt sesiuni de brainstorming între persoane care nu sunt avocați. Faptul că aceste discuții au avut loc înainte sau după consultanța oferită de un avocat pe aceeași temă generală nu le face confidențiale”.

Pitt mai susține că „[Jolie] a predat până acum doar un singur email intern care menționează termenii vânzării aflate în centrul acestui proces”, adăugând că mesajele lipsă includ corespondența lui Bird privind „termenii vânzării participației actriței în Château Miraval către grupul Stoli – tranzacția principală vizată de acest litigiu”.

Actorul a cerut, de asemenea, respingerea cererii prin care Jolie solicita ca el să-i plătească 33.000 de dolari, sumă destinată acoperirii onorariilor avocaților care s-au opus moțiunii sale inițiale.

În apărarea sa, Angelina Jolie a susținut că email-urile respective implică discuții privind chestiuni juridice și că nu este obligată să le facă publice. Avocatul actriței, Paul Murphy, a reacționat dur la acuzațiile formulate de Pitt, declarând pentru Page Six că actorul „invadează comunicările privilegiate dintre ea și avocații săi”.

„Aceasta confirmă încă o dată că acest proces este expresia efortului de ani de zile al domnului Pitt de a o hărțui și controla pe Angelina”, a afirmat Murphy.

Într-un document depus pe 9 octombrie, obținut tot de Page Six, echipa juridică a lui Jolie a explicat de ce a cerut ca Pitt să-i ramburseze onorariile.

„Jolie, prin avocații săi, i-a cerut în repetate rânduri lui Pitt să-și retragă moțiunea”, se precizează în acte. „Ea l-a avertizat de mai multe ori că, dacă instanța va respinge moțiunea lui Pitt, va solicita ca acesta să plătească onorariile avocaților pentru opoziția formulată. Pitt a refuzat totuși să o retragă. Prin urmare, Jolie solicită ca instanța să dispună rambursarea cheltuielilor substanțiale pe care a fost nevoită să le suporte pentru apărare”, au mai transmis avocații.

Procesul, care a început după ce Angelina Jolie și-a vândut partea din proprietatea Château Miraval către divizia de vinuri a Stoli Group, rămâne unul dintre cele mai complexe litigii de la despărțirea celebrului cuplu. Pitt susține că tranzacția s-a făcut fără acordul său, în timp ce Jolie afirmă că nu avea nevoie de permisiunea fostului soț.

Brad Pitt, detalii despre divorțul de Angelina Jolie

Actorul din Fight Club a fost întrebat recent de publicația GQ dacă a simțit „o ușurare” atunci când el și actrița au ajuns, în decembrie 2024, la un acord legal privind separarea.

„Nu, nu cred că a fost ceva chiar atât de important”, a răspuns Pitt, într-un ton degajat. „Doar ceva care s-a concretizat. Din punct de vedere legal.”

Declarația lui vine la șase luni după ce el și Jolie, protagoniști în filmul Mr. & Mrs. Smith, au încheiat oficial divorțul. Angelina Jolie a depus cererea de divorț în septembrie 2016.

„Cu mai bine de opt ani în urmă, Angelina a intentat divorțul de domnul Pitt. Ea și copiii au părăsit toate proprietățile pe care le împărțeau cu acesta, iar de atunci s-a concentrat pe a găsi pacea și vindecarea pentru familia lor”, a transmis atunci avocatul actriței, James Simon, pentru Page Six. „Aceasta este doar o parte dintr-un proces lung, care a început acum opt ani. Sincer, Angelina este epuizată, dar simte o ușurare că măcar această etapă s-a încheiat.”

