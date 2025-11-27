Noi detalii emoționante despre relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: „Este foarte recunoscător”

Brad Pitt își găsește sprijinul în iubita sa, Ines de Ramon, într-un sezon al sărbătorilor care îi trezește emoții amestecate câștigătorului premiului Oscar.

Brad Pitt, recunoscător pentru relația cu Ines de Ramon

„Sărbătorile sunt mereu o perioadă încărcată emoțional pentru Brad”, declară pentru PEOPLE o sursă, referindu-se la relația complicată pe care actorul o are cu cei șase copii ai săi, din căsnicia cu Angelina Jolie. „Faptul că unii dintre copiii mai mari se distanțează și renunță la numele Pitt, desigur că adaugă încă un strat de tristețe.”

Sursa mai spune că Pitt, în vârstă de 61 de ani, „și-a dorit întotdeauna să fie un tată devotat și asta nu s-a schimbat niciodată'.

„Realitatea este că sărbătorile pot fi dificile atunci când relația cu copiii este tensionată, indiferent ce altceva se întâmplă în viața lui”, adaugă aceasta.

Actorul, care și-a pierdut mama, pe Jane Pitt, în luna august, găsește sprijin stabil în relația cu Ines de Ramon, director în industria bijuteriilor.

„În același timp, este foarte recunoscător că o are pe Ines în viața lui”, spune sursa. „Sprijinul și dragostea ei înseamnă totul pentru el.”

La Los Angeles, Pitt a fost ocupat cu filmările pentru The Adventures of Cliff Booth, în care reia rolul din Once Upon a Time… in Hollywood, de această dată în colaborare cu regizorul David Fincher și scenaristul Quentin Tarantino.

„Brad este prezent zi de zi pe platou și este extrem de implicat în proiect”, declară o altă sursă. „Vine devreme, este foarte concentrat, plin de energie și complet dedicat filmului.”

Copiii actorului renunță la numele „Pitt”

Actorul din Fight Club și-a finalizat divorțul de Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, în decembrie 2024, încheind astfel mai bine de opt ani de proceduri legale. Jolie a depus actele de divorț în septembrie 2016. Cei doi au împreună șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) și gemenii Knox și Vivienne (17).

Shiloh a fost prima care a depus actele pentru a renunța la numele „Pitt”, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, în mai 2024. Nu este însă singurul copil al cuplului care folosește o altă formulă de nume. În distribuția musicalului The Outsiders, la care Vivienne a lucrat alături de mama sa, numele adolescentei apare ca „Vivienne Jolie”, și nu „Vivienne Jolie-Pitt”, a confirmat atunci PEOPLE. Nu se știe dacă Vivienne și-a schimbat oficial numele.

În noiembrie 2024, când Zahara a fost primită în capitolul Mu Pi al sororității Alpha Kappa Alpha de la Spelman College, fiica cea mare a cuplului s-a prezentat drept „Zahara Marley Jolie”, potrivit unui video publicat de Essence.

Brad Pitt și Ines de Ramon, care formează un cuplu din 2022, au participat recent împreună la petrecerea de după lansarea filmului Jay Kelly, regizat de George Clooney. În octombrie, o sursă declara pentru PEOPLE că cei doi „locuiesc pe deplin împreună' și s-au mutat într-o casă nouă.

„Brad o include pe Ines în toate planurile sale de călătorie, iar când sunt acasă se bucură pur și simplu unul de celălalt”, a spus sursa. „Își transformă locuința într-un adevărat cămin.”

