Angelina Jolie, adevărul despre operația de dublă mastectomie și cicatricile rămase: „Când văd alte femei care au curajul să le arate…”

Angelina Jolie și-a dezvăluit cicatricile rămase în urma operației de mastectomie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Angelina Jolie, adevărul despre operația de dublă mastectomie și cicatricile rămase: "Când văd alte femei care au curajul să le arate..."

Angelina Jolie a vorbit deschis, într-un nou interviu, despre cicatricile rămase în urma dublei mastectomii preventive și a ales să le arate publicului la mai bine de un deceniu după intervenția chirurgicală.

Angelina Jolie, adevărul despre operația de mastectomie

Actrița premiată cu Oscar în vârstă de 50 de ani a explicat pentru TIME France de ce a simțit că acesta este momentul potrivit pentru a-și face publice cicatricile, rezultate în urma operației suferite în 2013.

„Împărtășesc aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc”, a declarat Angelina Jolie. „Și sunt mereu emoționată atunci când văd alte femei care au curajul să le arate.”

Actrița din Maria a adăugat: „Am vrut să fiu alături de ele, știind că TIME France va oferi informații despre sănătatea sânilor, prevenție și educație privind cancerul de sân.”

Decizia Angelinei Jolie de a face mastectomia preventivă a fost influențată de istoricul său familial. Mama ei, actrița Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Într-un editorial publicat în The New York Times în mai 2013, intitulat „My Medical Choice”, Jolie dezvăluia că testele genetice au arătat că este purtătoarea unei gene defecte, BRCA1, care îi creștea semnificativ riscul de a dezvolta cancer mamar.

„Am vrut să scriu acest text pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie nu a fost una ușoară”, scria ea la acel moment. „Dar este o decizie de care sunt foarte mulțumită. Riscul meu de a face cancer de sân a scăzut de la 87% la sub 5%. Le pot spune copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân.”

În martie 2015, Angelina Jolie a anunțat că a făcut un nou pas preventiv, suferind o intervenție prin care i-au fost îndepărtate ovarele și trompele uterine, pentru a reduce riscul de cancer ovarian. În interviul recent, actrița a pledat ferm pentru accesul universal la testările genetice BRCA.

„Fiecare femeie ar trebui să aibă întotdeauna dreptul de a-și decide propriul parcurs medical și să aibă acces la informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză: testarea genetică și screeningul ar trebui să fie accesibile și la prețuri rezonabile pentru femeile cu factori de risc clari sau cu un istoric familial relevant”, a spus Jolie pentru TIME France.

„Când mi-am împărtășit experiența în 2013, am făcut-o pentru a încuraja alegeri informate”, a continuat actrița. „Deciziile legate de sănătate trebuie să fie personale, iar femeile au nevoie de informații și sprijin pentru a le lua. Accesul la investigații și tratament nu ar trebui să depindă de resursele financiare sau de locul în care trăiești.”

Actrița joacă un rol „foarte personal”

Angelina Jolie joacă în următorul film regizat de Alice Winocour, Couture, care va fi lansat în Franța în februarie 2026. În această „poveste extrem de personală”, actrița interpretează rolul lui Maxine Walker, o regizoare americană diagnosticată cu cancer de sân. Vedeta a declarat pentru TIME France că a admirat întotdeauna munca lui Alice Winocour, pe care o consideră „un regizor strălucit”, cu o abordare unică a subiectelor legate de boală.

„De prea multe ori, filmele despre suferințele femeilor, mai ales despre cancer, vorbesc despre finaluri și tristețe, rareori despre viață”, a spus Angelina Jolie. Ea a subliniat că regizoarea franceză a tratat temele sensibile din Couture „cu o delicatețe extraordinară”.

„Greutățile, bolile și durerea fac parte din existența noastră, dar ceea ce contează este modul în care le înfruntăm”, a mai spus actrița.

Referindu-se la experiența personală, Jolie a povestit: „Mama mea a fost bolnavă ani de zile. Într-o seară, când cineva o întreba despre chimioterapie, s-a emoționat foarte tare și mi-a spus că și-ar fi dorit să vorbească despre altceva; simțea că boala devenise întreaga ei identitate. Iubesc acest film pentru că spune o poveste care merge mult dincolo de parcursul unei persoane bolnave: arată viața. Această perspectivă luminoasă m-a emoționat și m-a făcut să îmi doresc acest rol”, a concluzionat Angelina Jolie.

Citește și:
Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram, cu fotografii intime din călătoria la Tokyo

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: "Te iubesc"
People
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: "Te iubesc"
Noi detalii despre moartea regizorului Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
People
Noi detalii despre moartea regizorului Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026 și când începe emisiunea la Antena 1
People
Ce vedete fac parte din echipa Faimoșilor de la Survivor 2026 și când începe emisiunea la Antena 1
Alina Pușcău, despre fabuloasa sumă pe care a primit-o pentru a poza nud pentru ediția americană a revistei Playboy: "Aveam succes tot timpul"
People
Alina Pușcău, despre fabuloasa sumă pe care a primit-o pentru a poza nud pentru ediția americană a revistei Playboy: "Aveam succes tot timpul"
Mesajul special transmis de Monica Bîrlădeanu de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 47 de ani: "Am ales liniștea, prezența celuilalt..."
People
Mesajul special transmis de Monica Bîrlădeanu de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 47 de ani: "Am ales liniștea, prezența celuilalt..."
Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: "Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată..."
People
Anunțul emoționant făcut de Alina Eremia în ziua în care a împlinit 32 de ani: "Toată iubirea necondiționată pe care ne-o arată..."
Libertatea
Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai ei, Alexia și Aris. „Desigur că i-a „amprentat’ celebritatea mea”
Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai ei, Alexia și Aris. „Desigur că i-a „amprentat’ celebritatea mea”
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Cum se menține actrița Mirela Oprișor în formă, la vârsta de 52 de ani. „Mă duc acolo și nu comentez nimic”
Cum se menține actrița Mirela Oprișor în formă, la vârsta de 52 de ani. „Mă duc acolo și nu comentez nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate
Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani
Ozana Barabancea, urare specială cu ocazia zilei de naștere a fiului său. Andrew a împlinit 25 de ani
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Gabi Tamaș, Aris Eram și Cristian Boureanu, printre concurenții noului sezon Survivor România! Și surprizele nu se opresc aici!! Incredibil cine mai participă!
Gabi Tamaș, Aris Eram și Cristian Boureanu, printre concurenții noului sezon Survivor România! Și surprizele nu se opresc aici!! Incredibil cine mai participă!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
Așa ceva nu s-a mai pomenit în showbizul din România!! Rodica Stănoiu și „iubitul tinerel”, Marius Calotă, erau soț și soție la momentul morții fostei ministre a Justiției. „E un mafiot. I-a luat tot”. Ea avea 86 de ani, el are 33, iar ce s-a aflat acum despre relația lor e scandalos!
catine.ro
Lily Collins a strălucit la premiera sezonului 5 al serialului Emily in Paris. Ce ținută a ales pe covorul roșu
Lily Collins a strălucit la premiera sezonului 5 al serialului Emily in Paris. Ce ținută a ales pe covorul roșu
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este principalul suspect în decesul părinților săi
Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este principalul suspect în decesul părinților săi
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
Mai multe din people
George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul
George Clooney, decizie neașteptată pe plan profesional după o discuție cu soția sa, Amal. Ce a hotărât actorul
People

George Clooney a anunșat că nu va mai acea scene care să implice sărutul în filmele sale.

+ Mai multe
Lavinia Pîrva a cântat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Artista, mesaj emoționant: "Multă iubire și un sentiment..."
Lavinia Pîrva a cântat pe scenă alături de Ștefan Bănică. Artista, mesaj emoționant: "Multă iubire și un sentiment..."
People

Lavinia Pîrva a publicat imagini de la concertul lui Ștefan Bănică, unde au cântat împreună.

+ Mai multe
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
Kristen Stewart, confesiuni rare despre căsnicia cu soția sa, Dylan Meyer, la opt luni după ce s-au căsătorit
People

Kristen Stewart a vorbit deschis despre căsnicia cu partenera ei de viață, Dylan Meyer.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC