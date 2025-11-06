Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț

Actrița premiată cu Oscar și fosta Ambasadoare a Bunăvoinței ONU, Angelina Jolie, a fost surprinsă în această săptămână în orașul ucrainean Herson, aflat în plin conflict, unde s-ar fi aflat într-o misiune umanitară. Herson este una dintre țintele constante ale forțelor ruse încă din 2022, iar potrivit localnicilor, Jolie a vizitat mai multe spitale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, pentru a atrage atenția asupra suferinței civililor prinși între bombardamente.

Angelina Jolie, vizită în Ucraina

Fostul membru al consiliului local, Vitaliy Bohdanov, a distribuit imagini cu Angelina Jolie purtând o vestă antiglonț inscripționată cu sigla Legacy of War Foundation, o organizație caritabilă care sprijină victimele războiului. Alte publicații locale au postat fotografii în care Jolie apare jucându-se cu copiii într-o cameră plină de jucării, păstrându-și în același timp echipamentul de protecție.

Potrivit Daily Mail, reprezentanții actriței nu au oferit un comentariu oficial cu privire la vizită.

Forțele ruse lansează atacuri aproape zilnice asupra Hersonului, inclusiv cel din 29 octombrie, care a vizat un spital de copii și a rănit nouă persoane, subliniind riscurile majore la care s-a expus Angelina Jolie în timpul deplasării sale.

Angelina Jolie a fost Ambasadoare a Bunăvoinței UNHCR între 2001 și 2012, apoi Trimis Special al ONU până în 2022, perioadă în care a efectuat peste 60 de misiuni pe teren pentru a sprijini refugiații și familiile strămutate. După ce a renunțat la rolul din cadrul agenției, ea s-a concentrat pe cauze mai largi legate de drepturile omului și acțiuni umanitare, revenind de mai multe ori în Ucraina.

În 2022, Angelina Jolie a vizitat orașul Liov, unde s-a întâlnit cu copii răniți în atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk. Actrița a discutat cu familii strămutate chiar în gara orașului, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în fundal.

Tot în acel an, vedeta din Maleficent a vizitat copii refugiați ucraineni în Roma, la spitalul pediatric Bambino Gesù, aflat în apropierea Vaticanului. Acolo s-a întâlnit cu copii care ajunseseră în Italia după ce au fugit din calea războiului.

Acești copii se numără printre cei peste două milioane care, potrivit UNICEF, au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022, în timp ce alte 2,5 milioane de persoane au fost strămutate intern.

În februarie 2022, Jolie a vorbit public despre războiul din Ucraina într-o postare pe Instagram, scriind:

„Ca mulți dintre voi, mă rog pentru poporul din Ucraina.

Împreună cu colegii mei de la @refugees, facem tot posibilul pentru a ne asigura că persoanele strămutate și refugiații din regiune beneficiază de protecție și de respectarea drepturilor fundamentale.

Deja apar relatări despre victime și despre oameni care fug din casele lor pentru a căuta siguranță.

Este prea devreme pentru a ști cum vor evolua lucrurile, dar semnificația acestui moment — pentru poporul Ucrainei și pentru ordinea internațională bazată pe drept — nu poate fi subestimată.”

Pentru activitatea sa umanitară desfășurată de-a lungul decadelor, Angelina Jolie a primit în 2013 Premiul Jean Hersholt pentru Umanitarism.

Actrița revine în cinematografie

Vizita sa în Ucraina are loc în contextul în care cariera actriței intră într-o nouă etapă: Angelina Jolie se reunește cu regizorul Doug Liman, cel cu care a lucrat la Mr. & Mrs. Smith, pentru un nou thriller de spionaj intitulat The Initiative, potrivit The Hollywood Reporter. În film, actrița va interpreta o spioană rebelă pe nume Bright, într-o poveste descrisă drept „un Training Day plasat în lumea spionajului”.

Totodată, presa internațională scrie că vedeta intenționează să își vândă reședința istorică din Los Angeles și să se mute în străinătate, după ce gemenii ei, Knox și Vivienne, vor împlini 18 ani anul viitor. Actrița, mamă a șase copii, Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) și gemenii Knox și Vivienne (17), îi are pe toți împreună cu fostul soț, Brad Pitt.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru People că Jolie „nu și-a dorit niciodată să locuiască permanent în Los Angeles”, însă „nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad”. Cei doi au ajuns la o înțelegere finală în decembrie 2024, după un proces de divorț care a durat opt ani.

„Va fi foarte fericită când va putea în sfârșit să plece din Los Angeles”, a adăugat sursa.

Foto: Profimedia

