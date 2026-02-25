Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: „Am bifat primul…”

Ana Baniciu trăiește momente de fericire pură de când a devenit mamă! Artista se mândrește cu fiul ei, Aris, care îi seamănă izbitor și îi aduce zâmbetul pe buze la fiecare ocazie.

Ana Baniciu, imagini adorabile cu Aris

Recent, cântăreața a împărtășit cu fanii un moment adorabil: prima vizită a micuțului la frizerie, unde Aris a stat cuminte pe scaun, fascinat de un pieptene pe care l-a ținut în mână pe tot parcursul tunderii. Ana nu a ratat clipa și l-a filmat, păstrând amintirea acestui prim pas important în viața fiului ei.

Recunoscută încă de la primele apariții televizate, Ana Baniciu și-a câștigat locul în inimile publicului atât prin replicile pline de umor, cât și prin rolurile jucate în filme și seriale românești. Viața ei personală a rămas mult timp departe de ochii presei, însă de câțiva ani trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de soțul ei, Edy Kovacs. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, iar Aris, fiul lor, este rodul iubirii lor și bucuria lor zilnică.

Fiul artistei, care a venit pe lume în 2024, aproape că a împlinit doi ani și deja marchează momente importante în viața lui, precum vizita la frizerie, un eveniment care a emoționat-o profund pe Ana. Actrița și cântăreața a mărturisit că astfel de clipe îi arată cât de repede trece timpul și cât de mult s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

Vedeta a ținut să împărtășească imaginile adorabile și cu fanii online.

„Am bifat și primul tuns la frizer”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

Ce îi lipsește artistei de când a devenit mamă

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, Ana Baniciu a povestit cum maternitatea i-a transformat complet rutina și stilul de viață. Deși recunoaște că îi mai este dor de nopțile petrecute în club, alături de prieteni, printre care și cântăreața JO, artista afirmă că perioada aceea a fost una prețioasă, plină de bucurie și libertate.

„Eu n-am mai fost la club de mult timp. Mi-e dor de o noapte cu ‘Fata Ta’, adică JO, mi-e dor de momentele noastre în gașcă, cum eram noi acum vreo 10 ani, să stăm, să ascultăm muzică bună, să bem un pahar și să ne bucurăm, cum eram tineri, fără nicio grijă. Acum ne-am maturizat, e altceva, dar rămân cu amintirea aia. Sunt perioade și perioade, etape și etape, am trăit perioada aceea la maximum și mă bucur, pentru că dacă n-aș fi făcut-o, acum era nasol”, a declarat Ana Baniciu.

Pe lângă amintirile legate de prietenii de odinioară, cântăreața se gândește adesea la petreceri speciale care i-au rămas întipărite în memorie. Un exemplu este evenimentul unei case de discuri, unde a petrecut alături de colegii de breaslă până dimineața, un moment care i-a rămas cu adevărat în suflet.

„A fost o petrecere a unei case de discuri, acum mulți ani, pe care n-o s-o uit niciodată. În general, evenimentele astea nu se termină chiar așa, cu o petrecere, în schimb, la acel eveniment ceva s-a întâmplat și am stat până dimineața în locația aia foarte mulți oameni. Cred că aia a fost cea mai frumoasă petrecere pe care eu am trăit-o și pe care am împărțit-o cu oamenii aceștia, cu care am lucrat ani de zile. A fost cea mai mișto petrecere și cred că mulți o țin minte”, a adăugat artista.

Foto: Instagram

