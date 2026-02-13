Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: „Rămân cu amintirea aia”

Ana Baniciu a pășit într-o nouă etapă a vieții acum aproape doi ani, când fiul ei, Aris, a venit pe lume. De atunci, fiecare zi a cântăreței este marcată de momente de neprețuit alături de băiețelul ei, dar artista recunoaște că schimbarea vine și cu o doză de nostalgie.

Ana Baniciu, despre ce îi lipsește acum

Viața Anei Baniciu s-a transformat radical. Dacă înainte nopțile erau dedicate ieșirilor cu prietenii și distracției fără griji, acum întreaga ei atenție este concentrată asupra familiei. Aris îi aduce fericire și împlinire, iar rolul de mamă a devenit prioritatea absolută. Totuși, artista mărturisește că uneori îi lipsesc serile petrecute alături de gașca ei, așa cum se întâmpla acum un deceniu.

„Eu n-am mai fost la club de mult timp. Mi-e dor de o noapte cu ‘Fata Ta’, adică JO, mi-e dor de momentele noastre în gașcă, cum eram noi acum vreo 10 ani, să stăm, să ascultăm muzică bună, să bem un pahar și să ne bucurăm, cum eram tineri, fără nicio grijă. Acum ne-am maturizat, e altceva, dar rămân cu amintirea aia. Sunt perioade și perioade, etape și etape, am trăit perioada aceea la maximum și mă bucur, pentru că dacă n-aș fi făcut-o, acum era nasol”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Pe lângă amintirile legate de prietenii de odinioară, cântăreața se gândește adesea la petreceri speciale care i-au rămas întipărite în memorie. Un exemplu este evenimentul unei case de discuri, unde a petrecut alături de colegii de breaslă până dimineața, un moment care i-a rămas cu adevărat în suflet.

„A fost o petrecere a unei case de discuri, acum mulți ani, pe care n-o s-o uit niciodată. În general, evenimentele astea nu se termină chiar așa, cu o petrecere, în schimb, la acel eveniment ceva s-a întâmplat și am stat până dimineața în locația aia foarte mulți oameni. Cred că aia a fost cea mai frumoasă petrecere pe care eu am trăit-o și pe care am împărțit-o cu oamenii aceștia, cu care am lucrat ani de zile. A fost cea mai mișto petrecere și cred că mulți o țin minte”, a adăugat artista.

Ana Baniciu a început un nou curs

Artista le-a povestit urmăritorilor din mediul online că s-a înscris la un curs de bijuterie, unde învață să lucreze cu metale prețioase și să creeze piese de la zero. Entuziasmul ei a fost vizibil, iar experiența este pentru ea mai mult decât un simplu hobby, este o formă de terapie și reconectare emoțională.

„M-am înscris la un curs și în următoarele două săptămâni fac asta. Este o bucurie de-a mea și o pasiune mai veche, care mă apropie așa cumva, de mine, de copilăria mea, de maică-mea și mă face să înțeleg niște lucruri. Sunt la un curs de bijuterie”, a povestit ea pe Insta Story.

Ana Baniciu a împărtășit și primele rezultate ale muncii sale. Într-o postare recentă, cântăreața a arătat prima bijuterie realizată integral de ea: un inel din aur, creat pas cu pas, sub îndrumarea profesorilor de la curs. Artista a explicat că aceste zile sunt dedicate în totalitate atelierului, unde petrece ore întregi experimentând și învățând.

„Învăț care e treaba cu aurul, cu argintul, cum se manipulează. Astăzi am făcut un inel de la zero, mă rog, ieri și azi. Ca să știți cu ce mă ocup eu în perioada asta. Până săptămână viitoare sunt la curs de dimineață până seară”, a transmis artista.

Foto: Instagram

