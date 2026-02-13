Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă. Cum i s-a schimbat viața: „Rămân cu amintirea aia”

Ana Baniciu a dezvăluit detalii despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă și ce simte că îi lipsește acum.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ana Baniciu și fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Ana Baniciu a pășit într-o nouă etapă a vieții acum aproape doi ani, când fiul ei, Aris, a venit pe lume. De atunci, fiecare zi a cântăreței este marcată de momente de neprețuit alături de băiețelul ei, dar artista recunoaște că schimbarea vine și cu o doză de nostalgie.

Ana Baniciu, despre ce îi lipsește acum

Viața Anei Baniciu s-a transformat radical. Dacă înainte nopțile erau dedicate ieșirilor cu prietenii și distracției fără griji, acum întreaga ei atenție este concentrată asupra familiei. Aris îi aduce fericire și împlinire, iar rolul de mamă a devenit prioritatea absolută. Totuși, artista mărturisește că uneori îi lipsesc serile petrecute alături de gașca ei, așa cum se întâmpla acum un deceniu.

„Eu n-am mai fost la club de mult timp. Mi-e dor de o noapte cu ‘Fata Ta’, adică JO, mi-e dor de momentele noastre în gașcă, cum eram noi acum vreo 10 ani, să stăm, să ascultăm muzică bună, să bem un pahar și să ne bucurăm, cum eram tineri, fără nicio grijă. Acum ne-am maturizat, e altceva, dar rămân cu amintirea aia. Sunt perioade și perioade, etape și etape, am trăit perioada aceea la maximum și mă bucur, pentru că dacă n-aș fi făcut-o, acum era nasol”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Pe lângă amintirile legate de prietenii de odinioară, cântăreața se gândește adesea la petreceri speciale care i-au rămas întipărite în memorie. Un exemplu este evenimentul unei case de discuri, unde a petrecut alături de colegii de breaslă până dimineața, un moment care i-a rămas cu adevărat în suflet.

„A fost o petrecere a unei case de discuri, acum mulți ani, pe care n-o s-o uit niciodată. În general, evenimentele astea nu se termină chiar așa, cu o petrecere, în schimb, la acel eveniment ceva s-a întâmplat și am stat până dimineața în locația aia foarte mulți oameni. Cred că aia a fost cea mai frumoasă petrecere pe care eu am trăit-o și pe care am împărțit-o cu oamenii aceștia, cu care am lucrat ani de zile. A fost cea mai mișto petrecere și cred că mulți o țin minte”, a adăugat artista.

Ana Baniciu a început un nou curs

Artista le-a povestit urmăritorilor din mediul online că s-a înscris la un curs de bijuterie, unde învață să lucreze cu metale prețioase și să creeze piese de la zero. Entuziasmul ei a fost vizibil, iar experiența este pentru ea mai mult decât un simplu hobby, este o formă de terapie și reconectare emoțională.

„M-am înscris la un curs și în următoarele două săptămâni fac asta. Este o bucurie de-a mea și o pasiune mai veche, care mă apropie așa cumva, de mine, de copilăria mea, de maică-mea și mă face să înțeleg niște lucruri. Sunt la un curs de bijuterie”, a povestit ea pe Insta Story.

Ana Baniciu a împărtășit și primele rezultate ale muncii sale. Într-o postare recentă, cântăreața a arătat prima bijuterie realizată integral de ea: un inel din aur, creat pas cu pas, sub îndrumarea profesorilor de la curs. Artista a explicat că aceste zile sunt dedicate în totalitate atelierului, unde petrece ore întregi experimentând și învățând.

„Învăț care e treaba cu aurul, cu argintul, cum se manipulează. Astăzi am făcut un inel de la zero, mă rog, ieri și azi. Ca să știți cu ce mă ocup eu în perioada asta. Până săptămână viitoare sunt la curs de dimineață până seară”, a transmis artista.

Citește și:
Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: „A fost cea mai bună lecție pe care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Kate Middleton marchează Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la o școală din Marea Britanie
People
Kate Middleton marchează Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la o școală din Marea Britanie
Adelina Chivu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Natalia a împlinit 17 ani: "Același stil, aceeași atitudine"
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Natalia a împlinit 17 ani: "Același stil, aceeași atitudine"
Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: "Nu simt că a fost iubire"
People
Zayn Malik, declarații surprinzătoare despre fosta sa parteneră, Gigi Hadid: "Nu simt că a fost iubire"
Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: "Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"
People
Catinca Zilhany, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, Calina: "Este un sindrom neurologic și afectează sistemul nervos"
Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton: "Este extrem de gelos"
People
Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton: "Este extrem de gelos"
Ioana State, victima bullying-ului. Actrița a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat viața: "Nu m-am operat la stomac"
People
Ioana State, victima bullying-ului. Actrița a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat viața: "Nu m-am operat la stomac"
Libertatea
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Imagini cu Ioana Ginghină într-o rochie transparentă, în care și-a lăsat sânii la vedere. Anunțul făcut despre Alexandru Ciucu: „Nu mai scap de el”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Nicoleta Luciu rupe tăcerea după 20 de ani de căsnicie cu Zsolt Csergo. Gestul făcut de soțul ei: „Nu i-am cerut niciodată treaba asta”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Beyoncé surprinde cu o schimbare de look inedită. Și-a tuns părul scurt și este de nerecunoscut
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 februarie 2026. Leii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Mesaje de Ziua Îndrăgostiților 2026. Declarații de dragoste și urări pentru persoana iubită
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Mai multe din people
Cine sunt cei 10 finaliști de la Eurovision România 2026 Selecția Națională
Cine sunt cei 10 finaliști de la Eurovision România 2026 Selecția Națională
People

Cei 10 finaliști Eurovision România 2026 Selecția Națională vor urca pe scenă pe 4 martie.

+ Mai multe
Relația dintre Zoë Kravitz și Harry Styles devine tot mai serioasă. Ce planuri are actrița cu partenerul ei
Relația dintre Zoë Kravitz și Harry Styles devine tot mai serioasă. Ce planuri are actrița cu partenerul ei
People

Zoë Kravitz și Harry Styles par să își ducă relația la un nou nivel.

+ Mai multe
Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026: "Nu pot să fiu decât foarte mândră"
Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026: "Nu pot să fiu decât foarte mândră"
People

Aris Eram a acceptat provocarea Survivor România 2026 de la Antena 1.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC