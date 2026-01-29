Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, Edy Kovacs: „Te iubesc la fel de mult”

Pe 28 ianuarie, Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Soțul ei, Edy Kovacs, i-a făcut cu această ocazie o declarație de dragoste superbă.

Edy Kovacs, declarație de dragoste pentru Ana Baniciu

Ana Baniciu a fost luată prin surprindere de soțul ei, Edy Kovacs, cu o declarație de dragoste cu ocazia zilei ei de naștere.

„Chiar dacă ai îmbătrânit, te iubesc la fel de mult. La mulți ani.”

De asemenea, Ana Baniciu a transmis la rândul ei un mesaj cu prilejul aniversării. Artista a mărturisit că se simte împlinită în această etapă a vieții și are o mulțime de motive pentru care să fie recunoscătoare.

„În dimineața asta, în timp ce făceam baie, făceam o retrospectivă a celor 33 de ani… și da, mă declar fericită. 33 mă găsește într-un moment superb al vieții mele. Sunt mamă, sunt responsabilă, sunt și liberă pe alocuri, pentru că așa funcționez, sunt mai așezată pe an ce trece… sunt tot visătoare și trag de mine constant să fiu și mai bine… și mai bună, pentru mine, pentru familie si prieteni si pentru voi, oamenii mei! Vă mulțumesc pentru mesaje, dragilor. Să se întoarcă la voi toate gândurile bune și toate zâmbetele”, a scris Ana Baniciu.

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a fost sinceră și a făcut mărturisiri despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de Edy Kovacs. Artista și soțul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Foto: Instagram

