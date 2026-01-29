Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare și reporteră: „Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme”

Roxana Hulpe a surprins cu o postare extrem de sinceră publicată pe rețelele de socializare, în care le împărtășește urmăritorilor ei detalii neștiute din spatele profesiei sale de prezentatoare și reporteră la PRO TV.

Roxana Hulpe, detalii neștiute despre meseria ei

Poate că nu mulți sunt cei care știu faptul că Roxana Hulpe a absolvit Facultățile de Litere şi de Geografie, instituții ale Universității Babeș-Bolyai.

Roxana Hulpe face parte din echipa postului PRO TV din anul 2015. Inițial, ea a fost reporteră pe domeniul social, iar ulterior s-a orientat către aprofundarea subiectelor din educație. Înainte de a fi la PRO TV, a lucrat timp de doi ani la TVR Cluj-Napoca. Din 15 noiembrie 2020, Roxana Hulpe prezintă alături de Cosmin Stan Știrile PRO TV de dimineață, în fiecare duminică.

Roxana Hulpe obișnuiește să fie sinceră cu persoanele care îi urmăresc activitatea pe social media. A dat dovadă de aceeași deschidere și recent, când a făcut mai multe confesiuni despre provocările întâmpinate în meseria ei de prezentatoare și reporteră.

„Viața la știri?

Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme, azi caniculă- mâine ger, azi super realizare-mâine tragedie. Știți însă care e frumusețea? Fix asta, că zilele nu se compară, nici personajele pe care le întâlnești, nici subiectele pe care le trăiești cu totul. Înveți zilnic, croșetezi zilnic texte altfel, gândești zilnic producții creative și-ți bubuie inima când mai sunt 3 minute până la jurnal și încă montezi știrea.”

Dincolo de presiuni și de lipsa de predictibilitate, Roxana Hulpe preferă să se concentreze mai mult către părțile pozitive ale profesiei sale. De asemenea, ea a lansat și o invitație deschisă în postarea ei, fiind curioasă să afle care sunt părțile frumoase ale meseriilor urmăritorilor ei.

„Și știți cum se simt -5, -10 grade C afară? Știți. Dar nu știți cum te încălzești instant atunci când @andreeaesca îți dă pasa pentru transmisiunea live. Și se întâmplă asta chiar și după mulți ani de antrenament.

Ei bine, fix asta e frumusețea știrilor. Sunt și părți mai puțin bune, alea care te fac să privești totul în scenarii negative, dar despre asta vă povestesc next time când mai rezolv din ele la terapie

Sunt super curioasă să aflu care-i partea frumoasă din joburile voastre. Le puteți scrie aici în comentarii sau în mesaje

O zi cât se poate de frumoasă să aveți!”

Roxana Hulpe, despre dificultățile vieții de părinte

Roxana Hulpe a împărtășit acum ceva timp un mesaj plin de emoție, în care vorbește despre provocările pe care le trăiește ca mamă și femeie activă în carieră. Prezentatoarea de la PRO TV a descris cu sinceritate eforturile pe care le face pentru a menține echilibrul între rolurile de părinte, soție și profesionist dedicat.

„Nu câștig toate bătăliile pe care le duc: uneori cu mine, alteori cu cei din jur și nici măcar nu le aleg. Am renunțat să fac asta. Știți ce fac? Mă bucur, ori când nu e de bucurat, le trăiesc pur și simplu cum vin și uneori mă rog să fie cum e acum, că tare bine e.”

Roxana Hulpe a povestit o întâmplare emoționantă, petrecută alături de fiica ei, Zora, care i-a reamintit cât de greu este uneori să împace cariera cu viața de familie.

„Azi am pierdut o luptă. Am încercat să ajung repede acasă, nu mi-a ieșit, iar la somn copilul mi-a spus că nu-i place de mine. Așa sec și direct. Am întrebat-o de ce? Iar răspunsul a fost cât se poate de logic și coerent: pentru că melgi toată ziua la selviciu.”

Ulterior, Roxana Hulpe a mărturisit că a înțeles perfect reacția fiicei sale, chiar dacă vorbele au durut, acceptând situația cu maturitate emoțională.

„O cred și o înțeleg. Și mie îmi e greu fără ea, dar îmi place și ce fac la muncă. I-am zis și asta, la fel de simplu și direct. Apoi ne-am îmbrățișat. Nu știu nici dacă e bine, nici dacă e foarte rău. M-am bucurat că mi-a zis, înseamnă că am făcut ceva bine. Și cred că e cum trebuie să fie. Și încerc să nu mă învinovățesc mai tare decât o fac deja. Azi nu mi-a ieșit, încerc mai bine mâine.”

Foto: Instagram

