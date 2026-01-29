Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare și reporteră: „Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme”

Roxana Hulpe a dezvăluit părți mai puțin știute de către public despre meseria ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare și reporteră: "Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme"

Roxana Hulpe a surprins cu o postare extrem de sinceră publicată pe rețelele de socializare, în care le împărtășește urmăritorilor ei detalii neștiute din spatele profesiei sale de prezentatoare și reporteră la PRO TV.

Roxana Hulpe, detalii neștiute despre meseria ei

Poate că nu mulți sunt cei care știu faptul că Roxana Hulpe a absolvit Facultățile de Litere şi de Geografie, instituții ale Universității Babeș-Bolyai.

Roxana Hulpe face parte din echipa postului PRO TV din anul 2015. Inițial, ea a fost reporteră pe domeniul social, iar ulterior s-a orientat către aprofundarea subiectelor din educație. Înainte de a fi la PRO TV, a lucrat timp de doi ani la TVR Cluj-Napoca. Din 15 noiembrie 2020, Roxana Hulpe prezintă alături de Cosmin Stan Știrile PRO TV de dimineață, în fiecare duminică.

Roxana Hulpe obișnuiește să fie sinceră cu persoanele care îi urmăresc activitatea pe social media. A dat dovadă de aceeași deschidere și recent, când a făcut mai multe confesiuni despre provocările întâmpinate în meseria ei de prezentatoare și reporteră. 

„Viața la știri?
Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme, azi caniculă- mâine ger, azi super realizare-mâine tragedie. Știți însă care e frumusețea? Fix asta, că zilele nu se compară, nici personajele pe care le întâlnești, nici subiectele pe care le trăiești cu totul. Înveți zilnic, croșetezi zilnic texte altfel, gândești zilnic producții creative și-ți bubuie inima când mai sunt 3 minute până la jurnal și încă montezi știrea.”

Dincolo de presiuni și de lipsa de predictibilitate, Roxana Hulpe preferă să se concentreze mai mult către părțile pozitive ale profesiei sale. De asemenea, ea a lansat și o invitație deschisă în postarea ei, fiind curioasă să afle care sunt părțile frumoase ale meseriilor urmăritorilor ei. 

„Și știți cum se simt -5, -10 grade C afară? Știți. Dar nu știți cum te încălzești instant atunci când @andreeaesca îți dă pasa pentru transmisiunea live. Și se întâmplă asta chiar și după mulți ani de antrenament.
Ei bine, fix asta e frumusețea știrilor. Sunt și părți mai puțin bune, alea care te fac să privești totul în scenarii negative, dar despre asta vă povestesc next time când mai rezolv din ele la terapie
Sunt super curioasă să aflu care-i partea frumoasă din joburile voastre. Le puteți scrie aici în comentarii sau în mesaje
O zi cât se poate de frumoasă să aveți!”

Roxana Hulpe, despre dificultățile vieții de părinte

Roxana Hulpe a împărtășit acum ceva timp un mesaj plin de emoție, în care vorbește despre provocările pe care le trăiește ca mamă și femeie activă în carieră. Prezentatoarea de la PRO TV a descris cu sinceritate eforturile pe care le face pentru a menține echilibrul între rolurile de părinte, soție și profesionist dedicat.

„Nu câștig toate bătăliile pe care le duc: uneori cu mine, alteori cu cei din jur și nici măcar nu le aleg. Am renunțat să fac asta. Știți ce fac? Mă bucur, ori când nu e de bucurat, le trăiesc pur și simplu cum vin și uneori mă rog să fie cum e acum, că tare bine e.”

Roxana Hulpe a povestit o întâmplare emoționantă, petrecută alături de fiica ei, Zora, care i-a reamintit cât de greu este uneori să împace cariera cu viața de familie.

„Azi am pierdut o luptă. Am încercat să ajung repede acasă, nu mi-a ieșit, iar la somn copilul mi-a spus că nu-i place de mine. Așa sec și direct. Am întrebat-o de ce? Iar răspunsul a fost cât se poate de logic și coerent: pentru că melgi toată ziua la selviciu.”

Ulterior, Roxana Hulpe a mărturisit că a înțeles perfect reacția fiicei sale, chiar dacă vorbele au durut, acceptând situația cu maturitate emoțională.

„O cred și o înțeleg. Și mie îmi e greu fără ea, dar îmi place și ce fac la muncă. I-am zis și asta, la fel de simplu și direct. Apoi ne-am îmbrățișat. Nu știu nici dacă e bine, nici dacă e foarte rău. M-am bucurat că mi-a zis, înseamnă că am făcut ceva bine. Și cred că e cum trebuie să fie. Și încerc să nu mă învinovățesc mai tare decât o fac deja. Azi nu mi-a ieșit, încerc mai bine mâine.”

Citește și:
Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris. Ce a dezvăluit artista despre dorința de a se căsători: „Trăim prezentul'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Fostul organizator al nunții Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham rupe tăcerea și intră în conflictul dintre familii
People
Fostul organizator al nunții Nicolei Peltz cu Brooklyn Beckham rupe tăcerea și intră în conflictul dintre familii
Sânziana Negru, vacanță romantică alături de partenerul ei, Ștefan Floroaica. Ce destinație au ales
People
Sânziana Negru, vacanță romantică alături de partenerul ei, Ștefan Floroaica. Ce destinație au ales
Emily Burghelea, declarații sincere despre depresia postpartum după trei sarcini: "Am ajuns la un pas de a-mi pierde viața"
People
Emily Burghelea, declarații sincere despre depresia postpartum după trei sarcini: "Am ajuns la un pas de a-mi pierde viața"
Cătălin Măruță, declarații despre o posibilă colaborare cu Antena 1: "Vreau să fac televiziune"
People
Cătălin Măruță, declarații despre o posibilă colaborare cu Antena 1: "Vreau să fac televiziune"
Au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea Irina Fodor: "Emoțiile, tensiunea, dar și..."
People
Au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea Irina Fodor: "Emoțiile, tensiunea, dar și..."
Câți bani ar fi câștigat Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, pentru participarea la Power Couple sezonul 3
People
Câți bani ar fi câștigat Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, pentru participarea la Power Couple sezonul 3
Libertatea
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy, după episoadele controversate ale acestuia, din mediul online. „Pentru mine acest copil nu mai există”
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Adda și Cătălin Rizea, eliminați de la Power Couple 2026. Câți bani ar fi primit pentru cele patru săptămâni de competiție
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cătălin Măruță se mută la Antena 1, după ce a plecat de la PRO TV? Răspunsul sincer oferit de prezentator: „Eu vreau să mai fac televiziune”
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Marian Godină, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ego.ro
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Melania Trump, gest total neașteptat! Ce a făcut după crimele din Mineapolis
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini rare! Bunicul Traian Băsescu, cu zâmbetul pe buze și înconjurat de nepoți în cea mai emoționantă reuniune de familie! Pozele cu fostul președinte în sânul celor dragi au stârnit laude și emoții
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Nu a mai apărut în public de când era mică, dar acum surpriză! Cum arată Kim Csergo la 14 ani. Toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără!
catine.ro
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Margot Robbie a purtat unul dintre colierele iconice ale faimoasei Elizabeth Taylor la premiera filmului „La Răscruce de Vânturi” din Los Angeles. Cum arată bijuteria
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026. Racii sunt sinceri în relația de cuplu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Ryan Reynolds rupe tăcerea în cazul luptei legale dintre soția sa și Justin Baldoni. Ce a avut de spus
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Mai multe din people
Patrick J. Adams și soția sa, Troian Bellisario, au devenit părinți pentru a treia oară. Imaginea emoționantă dezvăluită de actorul din Suits
Patrick J. Adams și soția sa, Troian Bellisario, au devenit părinți pentru a treia oară. Imaginea emoționantă dezvăluită de actorul din Suits
People

Patrick J. Adams și Troian Bellisario și-au mărit familia.

+ Mai multe
Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic
Alina Eremia se confruntă cu probleme de sănătate. Artista a ajuns la medic
People

Alina Eremia a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

+ Mai multe
Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, Edy Kovacs: "Te iubesc la fel de mult"
Ana Baniciu a împlinit 33 de ani. Ce mesaj i-a transmis soțul ei, Edy Kovacs: "Te iubesc la fel de mult"
People

Ana Baniciu a împlinit 33 de ani, iar soțul ei, Edy Kovacs, i-a făcut o urare superbă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC