Au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea Irina Fodor: "Emoțiile, tensiunea, dar și..."

Odată vacanța de iarnă încheiată, jurații Chefi la cuțite s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare.

Filmările pentru următorul sezon Chefi la cuțite au început!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au răspuns 'Prezent!' la apelul Irinei Fodor, prezentatoarea Chefi la cuțite, alături de care au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii culinare.

„Vacanța de iarnă a trecut incredibil de repede – și iată-ne din nou în a doua noastră casă, platoul Chefi la cuțite, care este invadat deja de agitația din timpul filmărilor. A început cursa noului sezon – emoțiile, tensiunea, dar și bucuria revederii și plăcerea unei competiții fără egal, toate dau viață din nou platoului Chefi la cuțite”, a declarat Irina Fodor.

„Chiar vorbeam cu băieții când ne-am revăzut, acum, că acesta este sezonul 18 – putem spune că deja suntem majori și trebuie să ridicăm și mai sus ștacheta. Se simte că ne-am maturizat în acest proces și tot ceea ce facem aici facem cu mulă pasiune și dragoste. Eu abia așteptam să mă întorc aici: începutul este mereu plin de energie și entuziasm, îmi aduce o stare de bine fantastică. Și acum rămâne de văzut ce îmi rezervă competiția!”, a spus Chef Orlando Zaharia.

„Am început cu voie bună – dar și cu setarea mentală perfectă pentru a intra din nou în luptă. Așa vreau să încep, în forță la amulete!”, a comentat Chef Ștefan Popescu.

„M-am bucurat enorm să-mi revăd colegii – am venit la platou cu un vibe extraordinar, îmi doresc mult să avem un nou sezon spectaculos, să le oferim celor de acasă, care ne urmăresc, adrenalina asta care aprinde platoul când noi ne întrecem, dar și bucuria descoperirii unor concurenți fantastici și iubirea aceasta pentru bucătărie, pasiunea pentru arta culinară pe care vrem să o ducem pe noi culmi și pe care o transmitem zi de zi”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Ne-am reîntâlnit pentru un nou sezon – și îmi place la nebunie starea asta pe care nu o am nicăieri altundeva decât aici. Nici când merg la o întâlnire de afaceri foarte importantă nu simt starea aceasta, energia asta uluitoare și emoția asta uriașă pe care doar Chefi la cuțite ți-o poate da. Pentru că, da, Chefi la cuțite este o stare extraordinară – dar și un gust aparte în farfurie și o competiție unică, pe care acum trebuie să o propulsăm la un nou nivel, nivelul 18, al majoratului”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Mona Segall, dezvăluiri despre jurații de la Chefi la cuțite

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție.

„Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

Foto: PR

