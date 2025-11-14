Irina Fodor își dorește să se mute în mediul rural: „Să am un refugiu”

Tot mai multe vedete din România par să caute liniștea departe de agitația marilor orașe, iar Bucureștiul devine tot mai des evitat de artiști. După ce Florin Călinescu și-a mutat viața în Argeș, județul preferat și de Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, iar Adela Popescu și Radu Vâlcan petrec mult timp la Șușani, locul natal al actriței, acum și Irina Fodor se gândește serios la o schimbare.

Irina Fodor vrea să se mute la țară

Prezentatoarea de la „Asia Express” și „Chefi la cuțite” a dezvăluit că împreună cu soțul ei, Răzvan Fodor, caută un teren la munte, lângă un râu, la maximum trei ore de București.

„Constat că am cam îmbătrânit și am ajuns să-mi doresc cam ce cer părinții, bunicii… Să o spun pe aia dreaptă: mi-ar plăcea să am un refugiu undeva la munte, un loc de sine stătător! O casă, un cuibușor… Mi-aș dori tare mult! Cum au Adela Popescu și Radu Vâlcan. Mi s-a făcut poftă! Știi cum e în găștile astea de prieteni, cum își face unul ceva, vrea și celălalt… Mi-aș dori să am un refugiu ca, din când în când, atunci când sunt în perioadele libere, să pot să fug un pic din București! Viața aici e destul de agitată! La anul aș vrea să cumpăr terenul. Așa că dacă aveți un teren de vânzare, lângă un râu, la vreo trei ore maximum de București, vă rog să mă anunțați. Un teren pe care să putem face o căsuță, cam 2.000 de metri pătrați. Dar nu săriți calul în privința bugetului! Suntem și noi oameni normali”, le-a spus ea jurnaliștilor de la Click.

Se pare că dorința Irinei de a se muta a apărut după ce a vizitat mai mulți prieteni și a realizat cât de bine se simte în afara orașului.

„Avem o gașcă mare, cu Adela, cu Radu… De fapt, eu și Răzvan avem mai multe găști de prieteni, toți ne primesc pe la ei pe acasă. Noi suntem genul de musafiri care venim cu cățel, cu purcel, dormim peste noapte… Venim și cu mâncare de acasă și se gătește și la domiciliul gazdei. Gătește Răzvan, bineînțeles”, a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

Ce sumă de bani câștigă Irina Fodor la Asia Express

Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii Asia Express de la Antena 1, cel mai dur reality show, în care concurenții sunt puși în fața celor mai grele și neașteptate misiuni și trebuie să se adapteze condițiilor extreme.

Pentru cele 10 săptămâni de filmare, Irina Fodor ar avea un salariu fabulos, demn de invidiat de către oricine. Pentru acea perioadă în care prezintă show-ul de la Antena 1, Irina Fodor ar câștiga 25.000 de euro, după cum relatează gândul.ro.

Asia Express – Drumul Eroilor a ajuns la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș & Dan Alexa și Alexandru Ion & Ștefan Floroaica – au luptat pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea compusă din Dan Alexa și Gabi Tamaș, cei doi câștigând astfel sezonul 8 Asia Express, dar și marele premiu de 35.000 de euro.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat și patru amulete, astfel și-au adăugat încă 4.000 de euro la marele premiu. Suma totală a fost 39.000 de euro: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

Cei doi nu s-au bucurat însă de întreaga sumă, pentru că statul a aplicat impozitul prevăzut de lege.

Foto: Instagram

