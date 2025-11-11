Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: „Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”

O simplă vizită în România a Mădălinei Ghenea a fost suficientă pentru a stârni speculații în presă. Actrița a fost surprinsă recent alături de un bărbat, iar imaginile au alimentat rapid zvonuri despre o posibilă relație. Însă vedeta a decis să rupă tăcerea și să spună lucrurilor pe nume.

Mădălina Ghenea clarifică lucrurile

Pe Instagram, Ghenea a explicat motivul real al prezenței sale în țară: premiera unui scurtmetraj la care a lucrat intens și participarea la noi campanii și evenimente profesionale.

„Sunt aici pentru premiera unui scurtmetraj pe care l-am produs, regizat și pentru care am realizat și muzica și montajul, precum și pentru realizarea unei noi campanii (…) și participarea la două evenimente importante (…) Realitatea este simplă: îmi câștig existența muncind, producând, creând și conducând propria mea casă de producție. Tot ceea ce am construit este rezultatul muncii mele și al pasiunii mele pentru ceea ce fac. Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”, a subliniat vedeta.

Actrița a clarificat și natura relației cu bărbatul surprins alături de ea. Potrivit spuselor sale, acesta nu este decât un prieten apropiat, venit special din Italia pentru a-i fi alături într-un moment important al carierei.

„Bărbatul frumos, înalt și tânăr de 30 de ani, despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie și respect, într-un context profesional și personal încărcat de muncă și emoție. Sunt în România pentru a-mi face meseria. Am o casă de producție, proiecte internaționale și o carieră recunoscută în afara granițelor, acolo unde se vorbește despre artă, profesionalism și respect”, a adăugat Ghenea.

Mai mult, actrița a ținut să precizeze că, în această perioadă, singurul bărbat din viața ei care o însoțește este colaboratorul ei filmmaker, toate colaboratoarele și clientele sale fiind femei.

Mădălina Ghenea, momente dificile în instanță

Actrița a trecut prin momente dificile o lungă perioadă, fiind victima hărțuirii și amenințărilor unei femei din Italia, țară în care actrița locuiește de ceva vreme.

Recent, Mădălina Ghenea a fost prezentă în instanță, unde a participat la un proces de mare importanță pentru ea. O femeie româncă din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, în 2020, Mădălina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio, fiul celui mai bogat om de afaceri din Italia, s-au despărțit, însă Leonardo Maria Del Vecchio a acceptat să fie martor în procesul de hărțuire în care este ea implicată.

Mădălina Ghenea i-a mulțumit public, pe rețelele de socializare, fostului său partener, miliardarul italian Leonardo Maria Del Vecchio, pentru că i-a fost alături în procesul de hărțuire.

„Mă simt profund binecuvântată să am un bărbat ca tine în viața mea. Astăzi, fostul meu partener a apărut în instanță ca martor important în lungul proces de hărțuire căruia am fost expusă de atâția ani. A stat alături de mine în fața judecătorului, împărtășind tot ceea ce am trăit împreună în acei ani dificili. Deși nu mai suntem împreună, am rămas prieteni și avem un respect profund unul pentru celalalt. Este nevoie de forță, empatie și o adevărată integritate pentru a susține adevărul și a fi alături de cineva într-un astfel de moment. Ai fost stânca mea, statornic, plin de compasiune și curaj, în fiecare furtună. Bărbați ca tine sunt rari în această lume și ar trebui luați drept exemplu al adevăratei loialități și al respectului sincer. Din adâncul inimii mele, îți mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

