Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: „Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”

Mădălina Ghenea a transmis un mesaj prin care a clarificat motivele vizitei sale în România.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ghenea
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

O simplă vizită în România a Mădălinei Ghenea a fost suficientă pentru a stârni speculații în presă. Actrița a fost surprinsă recent alături de un bărbat, iar imaginile au alimentat rapid zvonuri despre o posibilă relație. Însă vedeta a decis să rupă tăcerea și să spună lucrurilor pe nume.

Mădălina Ghenea clarifică lucrurile

Pe Instagram, Ghenea a explicat motivul real al prezenței sale în țară: premiera unui scurtmetraj la care a lucrat intens și participarea la noi campanii și evenimente profesionale.

„Sunt aici pentru premiera unui scurtmetraj pe care l-am produs, regizat și pentru care am realizat și muzica și montajul, precum și pentru realizarea unei noi campanii (…) și participarea la două evenimente importante (…) Realitatea este simplă: îmi câștig existența muncind, producând, creând și conducând propria mea casă de producție. Tot ceea ce am construit este rezultatul muncii mele și al pasiunii mele pentru ceea ce fac. Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”, a subliniat vedeta.

Actrița a clarificat și natura relației cu bărbatul surprins alături de ea. Potrivit spuselor sale, acesta nu este decât un prieten apropiat, venit special din Italia pentru a-i fi alături într-un moment important al carierei.

„Bărbatul frumos, înalt și tânăr de 30 de ani, despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie și respect, într-un context profesional și personal încărcat de muncă și emoție. Sunt în România pentru a-mi face meseria. Am o casă de producție, proiecte internaționale și o carieră recunoscută în afara granițelor, acolo unde se vorbește despre artă, profesionalism și respect”, a adăugat Ghenea.

Mai mult, actrița a ținut să precizeze că, în această perioadă, singurul bărbat din viața ei care o însoțește este colaboratorul ei filmmaker, toate colaboratoarele și clientele sale fiind femei.

Mădălina Ghenea, momente dificile în instanță

Actrița a trecut prin momente dificile o lungă perioadă, fiind victima hărțuirii și amenințărilor unei femei din Italia, țară în care actrița locuiește de ceva vreme.

Recent, Mădălina Ghenea a fost prezentă în instanță, unde a participat la un proces de mare importanță pentru ea. O femeie româncă din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, în 2020, Mădălina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio, fiul celui mai bogat om de afaceri din Italia, s-au despărțit, însă Leonardo Maria Del Vecchio a acceptat să fie martor în procesul de hărțuire în care este ea implicată.

Mădălina Ghenea i-a mulțumit public, pe rețelele de socializare, fostului său partener, miliardarul italian Leonardo Maria Del Vecchio, pentru că i-a fost alături în procesul de hărțuire.

„Mă simt profund binecuvântată să am un bărbat ca tine în viața mea. Astăzi, fostul meu partener a apărut în instanță ca martor important în lungul proces de hărțuire căruia am fost expusă de atâția ani. A stat alături de mine în fața judecătorului, împărtășind tot ceea ce am trăit împreună în acei ani dificili. Deși nu mai suntem împreună, am rămas prieteni și avem un respect profund unul pentru celalalt. Este nevoie de forță, empatie și o adevărată integritate pentru a susține adevărul și a fi alături de cineva într-un astfel de moment. Ai fost stânca mea, statornic, plin de compasiune și curaj, în fiecare furtună. Bărbați ca tine sunt rari în această lume și ar trebui luați drept exemplu al adevăratei loialități și al respectului sincer. Din adâncul inimii mele, îți mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

Citește și:
Noi detalii despre lupta lui Justin Timberlake cu boala Lyme. Cum a reacționat soția lui, Jessica Biel, la aflarea diagnosticului: „Când simptomele s-au agravat…'

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dezvăluiri înainte de marea finală Asia Express 2025: "Am plâns amândoi"
People
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dezvăluiri înainte de marea finală Asia Express 2025: "Am plâns amândoi"
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de apropiați ai Palatului după ce au participat la petrecerea lui Kris Jenner: "E de prost gust"
People
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de apropiați ai Palatului după ce au participat la petrecerea lui Kris Jenner: "E de prost gust"
Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
People
Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
People
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
Olivia Wilde face un nou pas în relația cu fostul partener al lui Ellie Goulding, Caspar Jopling. La ce gest a recurs actrița
People
Olivia Wilde face un nou pas în relația cu fostul partener al lui Ellie Goulding, Caspar Jopling. La ce gest a recurs actrița
Andreea Berecleanu a mers în vizită la fiul ei. Petru studiază în Marbella: "A trebuit să-mi alin dorul"
People
Andreea Berecleanu a mers în vizită la fiul ei. Petru studiază în Marbella: "A trebuit să-mi alin dorul"
Libertatea
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
People

Elon Musk l-a ironizat public pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, făcând referire la forma fizică în care se află în prezent miliardarul.

+ Mai multe
Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție
Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție
People

Tily Niculae a dezvăluit cum se simte fiul ei, Radu, după ce a trecut prin a doua operație.

+ Mai multe
Meghan Markle, anunț special pentru fani. Ducesa de Sussex pregătește un proiect special Netflix de sărbători
Meghan Markle, anunț special pentru fani. Ducesa de Sussex pregătește un proiect special Netflix de sărbători
People

Meghan Markle a dezvăluit când se va lansa seria ei de Crăciun, With Love, Meghan: Holiday Celebration, de pe Netflix.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC