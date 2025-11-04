Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului partener, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit actrița: „Bărbați ca tine sunt rari în această lume…”

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 38 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia.

Mădălina Ghenea, ajutată de fostul partener, Leonardo Maria Del Vecchio, în procesul de hărțuire

Actrița a trecut prin momente dificile o lungă perioadă, fiind victima hărțuirii și amenințărilor unei femei din Italia, țară în care actrița locuiește de ceva vreme.

Recent, Mădălina Ghenea a fost prezentă în instanță, unde a participat la un proces de mare importanță pentru ea. O femeie româncă din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

La scurt timp după ce și-au făcut publică relația, în 2020, Mădălina Ghenea și Leonardo Maria Del Vecchio, fiul celui mai bogat om de afaceri din Italia, s-au despărțit, însă Leonardo Maria Del Vecchio a acceptat să fie martor în procesul de hărțuire în care este ea implicată.

Mădălina Ghenea i-a mulțumit public, pe rețelele de socializare, fostului său partener, miliardarul italian Leonardo Maria Del Vecchio, pentru că i-a fost alături în procesul de hărțuire.

„Mă simt profund binecuvântată să am un bărbat ca tine în viața mea. Astăzi, fostul meu partener a apărut în instanță ca martor important în lungul proces de hărțuire căruia am fost expusă de atâția ani. A stat alături de mine în fața judecătorului, împărtășind tot ceea ce am trăit împreună în acei ani dificili. Deși nu mai suntem împreună, am rămas prieteni și avem un respect profund unul pentru celalalt. Este nevoie de forță, empatie și o adevărată integritate pentru a susține adevărul și a fi alături de cineva într-un astfel de moment.

Ai fost stânca mea, statornic, plin de compasiune și curaj, în fiecare furtună. Bărbați ca tine sunt rari în această lume și ar trebui luați drept exemplu al adevăratei loialități și al respectului sincer. Din adâncul inimii mele, îți mulțumesc”, a fost mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească

Mădălina Ghenea a avut relații mediatizate cu bărbați celebri, printre care actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan, s-a născut fiica ei, Charlotte, care are acum 8 ani și care locuiește alături de actriță în Italia.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o pe rețelele de socializare, Mădălina Ghenea a vorbit și despre faptul că nu își dorește să se căsătorească.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi, deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

După ce a spus că nu se vede căsătorită, un admirator a întrebat-o dacă nu se simte singură atunci când nu are un iubit.

„Prietenii mei sunt mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus actrița.

Foto: Profimedia, Instagram

