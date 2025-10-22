Mădălina Ghenea, declarații despre perioada grea prin care trece. Ce se întâmplă în viața ei: „Ultimele săptămâni au fost încredibil de dificile”

Mădălina Ghenea a recunoscut pe rețelele de socializare faptul că traversează o perioadă extrem de dificilă. Actrița se pregătește de un proces delicat și a mărturisit că este cuprinsă de anxietate de toată această situație din viața ei.

Ce se întâmplă în viața Mădălinei Ghenea

Într-o serie de Instastories, Mădălina Ghenea a vorbit cu multă sinceritate despre acest moment greu din viața ei. Actrița va ajunge la tribunal, pentru un proces despre care, momentan, nu a oferit mai multe detalii. Pe lângă asta, vedeta se confruntă și cu probleme serioase de sănătate.

„Ultimele săptămâni au fost încredibil de dificile. Între Milano și România m-am concentrat pe pregătirea unui proces foarte delicat, care mi-a luat multă energie și liniște sufletească. În acest moment sunt la pat, cu febră mare și o durere puternică în gât, dar am vrut să-mi iau un moment pentru a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris fie pentru muncă, fie pur și simplu să vadă cum mă simt. Îmi pare foarte rău dacă nu am reușit să răspund.”

Actrița a ținut să le mulțumească tuturor persoanelor care i-au fost alături și au ajutat-o în gestionarea acestei experiențe dificile.

„Mâine este o zi importantă în instanță și mă simt în același timp anxioasă și plină de speranță. În tot acest timp am avut sprijinul unei persoane extraordinare, psihoterapeuta mea, care are grijă de inima mea și mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să le mulțumesc și familiei mele, prietenilor mei, presei și tuturor celor care mâine vor fi alături de mine. Mama mea, cea mai bună prietenă a mea, agentul meu, avocata mea, oamenii minunați cu care am avut norocul să lucrez și una dintre cele mai importante persoane din viața mea, fostul meu iubit, au fost cu toții incredibil de prezenți și mâine vor fi cu mine în instanță. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți acolo pentru mine, pentru bunătatea și forța voastră.”

Mădălina Ghenea se simte recunoscătoate că are alături o mulțime de oameni care o iubesc și o ajută de fiecare dată în orice problemă.

„Chiar și în cele mai grele momente, am încercat, din când în când, să ies cu prietenii, doar ca să respir și să mă desprind puțin de povara tuturor acestor lucruri. Viața continuă să se dezvăluie în moduri neașteptate, dar învăț să am încredere în acest drum, pas cu pas. Este cu adevărat incredibil, un dar să pot înțelege, printr-un moment atât de dificil, cine ține cu adevărat la mine și cine mă iubește cu adevărat. Este o binecuvântare să descopăr toată această dragoste. Iar pentru cei care poate nu înțeleg pe deplin ce înseamnă acest moment pentru mine și au ales să nu-mi fie aproape acum, să știți că este extrem de greu. Vă apreciez oricum și vă trimit iubire din tot sufletul.”

Mădălina Ghenea a mai ajuns în trecut în instanță

În luna decembrie a anului 2024, Mădălina Ghenea s-a întâlnit pentru prima dată la un tribunal din Milano cu femeia care a hărțuit-o ani buni și pe care a dat-o în judecată. Actrița a trecut prin momente dificile o lungă perioadă, fiind victima hărțuirii și amenințărilor unei femei din Italia, țară în care actrița locuiește de ceva vreme.

O femeie româncă din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

În iunie 2021, Mădălina Ghenea a decis să depună plângere, iar după o anchetă îndelungată, autoritățile au reușit să o identifice pe făptașă.

„Este o luptă pe care o duc nu doar pentru mine, ci și pentru alte victime. După mulți ani și multe plângeri împotriva unor persoane necunoscute, astăzi am cunoscut-o. Am fost obligată să îmi schimb obiceiurile și să trăiesc cu teama pentru siguranța mea și a celor apropiați”, a declarat Mădălina Ghenea, relatează Corriere della Sera

