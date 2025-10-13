Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea, apariții fabuloase la lansarea cărții Anastasiei Soare

Anastasia Soare și-a lansat o carte de memorii, în care își face publică povestea fabuloasă despre cum a reușit să construiască o afacere de beauty de succes, bazată pe tehnici inovatoare și produse destinate sprâncenelor. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului și mai multe personalități din showbiz au fost prezente, printre care actrița Mădălina Ghenea și creatoarea de conținut Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea au fost prezente la lansarea cărții Anastasiei Soare

Adelina Pestrițu a publicat pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul în cadrul căruia Anastasia Soare și-a lansat cartea, care se numește Conturul unui vis. Creatoarea de conținut a fost prezentă alături de mai multe vedete, prin care și Mădălina Ghenea. Cele două au atras atenția cu ținutele rafinate pe care au ales să le poarte. De asemenea, Adelina Pestrițu a transmis și un mesaj prin care își arată admirația față de Anastasia Soare, pe care o consideră o inspirație.

„@anastasiasoare, o femeie care inspiră o lume întreagă s-a întors acasă!

A venit în România nu doar ca antreprenoare de succes, ci ca un om care a avut curajul să viseze și să înfrunte greutățile cu demnitate. Cu emoție și sinceritate, ne-a împărtășit din drumul ei presărat cu sacrificii, multă muncă și momente de îndoială, dar și cu o viziune clară și o credință puternică în propriile forțe.

Iar acum, povestea ei prinde viață și între paginile cărții „Conturul unui vis” – o mărturie sinceră despre cum se clădește succesul pas cu pas.

Mulțumim pentru motivatie și o seară magică, Anastasia!”, a scris Adelina Pestrițu.

Anastasia Soare, despre cartea ei

Anastasia Soare își dorește ca prin această carte să ofere și altora motivația de care au nevoie pentru a-și urma visul și de a crede în forțele proprii, chiar și atunci când nu au deloc parte de susținerea celor din jurul lor.

„RAISING BROWS este povestea mea, dar este și pentru oricine s-a confruntat cu obstacole și a îndrăznit să viseze măreț. De la începuturi umile ca imigrantă în urmărirea Visului American, până la stăpânirea meșteșugului meu și revoluționarea industriei frumuseții alături de Anastasia Beverly Hills, am învățat că succesul nu înseamnă doar talent – ci și muncă asiduă, rezistență și încredere în tine. Am scris această carte pentru a împărtăși greșelile de milioane de dolari, lecțiile învățate cu greu, victoriile și cum să crezi în posibil – chiar și atunci când totul pare imposibil. Către fiecare antreprenor, fiecare visător și oricine este gata să înceapă: Nu lăsa gândirea limitată să-ți limiteze oportunitățile – există o persoană în tine care explodează să lase o amprentă asupra lumii. Știu că ești unul dintre ei. Circumstanțele tale nu-ți definesc destinul. Dacă poți visa, poți fi acel lucru – ești capabil de măreție!”, a transmis Anastasia Soare într-o postare pe Instagram.

Anastasia Soare, poveste fabuloasă de viață

Anastasia Soare s-a născut în România și a emigrat în SUA la vârsta de 32 de ani, în 1989, ca mamă singură. Și mama ei, Victoria, avusese o mică afacere încă din anii 70, un atelier de croitorie, contrazicând standardele vremii și tradițiile comunității macedonene.

În Statele Unite, Anastasia Soare a lucrat ca esteticiană pentru o vreme, iar de la deschiderea salonului propriu de înfrumusețare, Anastasia Beverly Hills Salon, în anul 1997, a conturat figurile unor supermodele ca Cindy Crawford, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, continuând mai apoi cu Jennifer Lopez și o mulțime de alte celebrități, printre care Kim Kardashian și Michelle Obama. Teoria ei privind proporția (dar și un plan de business bine pus la punct) i-au adus rapid celebritatea. Teoria Anastasiei se bazează pe regula proporției de aur, populară încă din Renaștere, ca replicând proporțiile ideale ale naturii. Acest concept simplu a fost utilizat de-a lungul timpului de Anastasia pentru a contura sprâncenele vedetelor, iar tehnica eficientă a făcut-o celebră în toată lumea. Anastasia și-a patentat tehnica (Golden Ratio Eyebrow Shaping Method) ce a devenit astăzi un standard într-o industrie preocupată permanent de inovație.

A urmat apoi lansarea unei game specializate de produse pentru îngrijirea sprâncenelor (în 1999 în propriul salon, și în 2000 în 20 de magazine Nordstrom), o mișcare revoluționară, dat fiind că în acel moment nu existau astfel de produse. Inovația propusă de Anastasia Soare a lansat un trend uriaș – astăzi, cele mai multe branduri de cosmetice au în portofoliu astfel de game. Mai târziu, împreună cu fiica ei, Claudia Soare, Anastasia a dezvoltat alte produse, iar multe dintre ele au devenit repere pentru specialiștii industriei frumuseții.

