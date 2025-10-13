Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea, apariții fabuloase la lansarea cărții Anastasiei Soare

Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea au fost prezente la lansarea cărții Anastasiei Soare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Adelina Pestrițu și Anastasia Soare
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Anastasia Soare și-a lansat o carte de memorii, în care își face publică povestea fabuloasă despre cum a reușit să construiască o afacere de beauty de succes, bazată pe tehnici inovatoare și produse destinate sprâncenelor. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Parlamentului și mai multe personalități din showbiz au fost prezente, printre care actrița Mădălina Ghenea și creatoarea de conținut Adelina Pestrițu. 

Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea au fost prezente la lansarea cărții Anastasiei Soare

Adelina Pestrițu a publicat pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul în cadrul căruia Anastasia Soare și-a lansat cartea, care se numește Conturul unui vis. Creatoarea de conținut a fost prezentă alături de mai multe vedete, prin care și Mădălina Ghenea. Cele două au atras atenția cu ținutele rafinate pe care au ales să le poarte. De asemenea, Adelina Pestrițu a transmis și un mesaj prin care își arată admirația față de Anastasia Soare, pe care o consideră o inspirație. 

„@anastasiasoare, o femeie care inspiră o lume întreagă s-a întors acasă!
A venit în România nu doar ca antreprenoare de succes, ci ca un om care a avut curajul să viseze și să înfrunte greutățile cu demnitate. Cu emoție și sinceritate, ne-a împărtășit din drumul ei presărat cu sacrificii, multă muncă și momente de îndoială, dar și cu o viziune clară și o credință puternică în propriile forțe.
Iar acum, povestea ei prinde viață și între paginile cărții „Conturul unui vis” – o mărturie sinceră despre cum se clădește succesul pas cu pas.
Mulțumim pentru motivatie și o seară magică, Anastasia!”, a scris Adelina Pestrițu.

Anastasia Soare, despre cartea ei

Anastasia Soare își dorește ca prin această carte să ofere și altora motivația de care au nevoie pentru a-și urma visul și de a crede în forțele proprii, chiar și atunci când nu au deloc parte de susținerea celor din jurul lor. 

RAISING BROWS este povestea mea, dar este și pentru oricine s-a confruntat cu obstacole și a îndrăznit să viseze măreț. De la începuturi umile ca imigrantă în urmărirea Visului American, până la stăpânirea meșteșugului meu și revoluționarea industriei frumuseții alături de Anastasia Beverly Hills, am învățat că succesul nu înseamnă doar talent – ci și muncă asiduă, rezistență și încredere în tine.

Am scris această carte pentru a împărtăși greșelile de milioane de dolari, lecțiile învățate cu greu, victoriile și cum să crezi în posibil – chiar și atunci când totul pare imposibil. Către fiecare antreprenor, fiecare visător și oricine este gata să înceapă: Nu lăsa gândirea limitată să-ți limiteze oportunitățile – există o persoană în tine care explodează să lase o amprentă asupra lumii. Știu că ești unul dintre ei. Circumstanțele tale nu-ți definesc destinul. Dacă poți visa, poți fi acel lucru – ești capabil de măreție!”, a transmis Anastasia Soare într-o postare pe Instagram. 

Anastasia Soare, poveste fabuloasă de viață

Anastasia Soare s-a născut în România și a emigrat în SUA la vârsta de 32 de ani, în 1989, ca mamă singură. Și mama ei, Victoria, avusese o mică afacere încă din anii 70, un atelier de croitorie, contrazicând standardele vremii și tradițiile comunității macedonene.

În Statele Unite, Anastasia Soare a lucrat ca esteticiană pentru o vreme, iar de la deschiderea salonului propriu de înfrumusețare, Anastasia Beverly Hills Salon, în anul 1997, a conturat figurile unor supermodele ca Cindy Crawford, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, continuând mai apoi cu Jennifer Lopez și o mulțime de alte celebrități, printre care Kim Kardashian și Michelle Obama. Teoria ei privind proporția (dar și un plan de business bine pus la punct) i-au adus rapid celebritatea. Teoria Anastasiei se bazează pe regula proporției de aur, populară încă din Renaștere, ca replicând proporțiile ideale ale naturii. Acest concept simplu a fost utilizat de-a lungul timpului de Anastasia pentru a contura sprâncenele vedetelor, iar tehnica eficientă a făcut-o celebră în toată lumea. Anastasia și-a patentat tehnica (Golden Ratio Eyebrow Shaping Method) ce a devenit astăzi un standard într-o industrie preocupată permanent de inovație.

A urmat apoi lansarea unei game specializate de produse pentru îngrijirea sprâncenelor (în 1999 în propriul salon, și în 2000 în 20 de magazine Nordstrom), o mișcare revoluționară, dat fiind că în acel moment nu existau astfel de produse. Inovația propusă de Anastasia Soare a lansat un trend uriaș – astăzi, cele mai multe branduri de cosmetice au în portofoliu astfel de game. Mai târziu, împreună cu fiica ei, Claudia Soare, Anastasia a dezvoltat alte produse, iar multe dintre ele au devenit repere pentru specialiștii industriei frumuseții.

Citește și:
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: „Sunt tare mândră de ea…'

Foto: Instagram 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
People
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
People
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
People
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani
People
Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: "Sunt tare mândră de ea..."
People
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: "Sunt tare mândră de ea..."
Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht
People
Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Ultima oră / Vedeta noastră a născut în urmă cu puțin timp!! „Am reușit”. Avem prima imagine cu cel de-al treilea copil!
Ultima oră / Vedeta noastră a născut în urmă cu puțin timp!! „Am reușit”. Avem prima imagine cu cel de-al treilea copil!
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din people
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani
People

Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani.

+ Mai multe
Meghan Markle, apariție rară alături de Prințul Harry pe covorul roșu. Ducesa de Sussex a purtat un costum Armani
Meghan Markle, apariție rară alături de Prințul Harry pe covorul roșu. Ducesa de Sussex a purtat un costum Armani
People

Meghan Markle a uimit prin apariția ei pe covorul roșu, fiind îmbrăcată cu un costum elegant Armani.

+ Mai multe
Jurații de la MasterChef, aspru criticați de un coleg de breaslă: "Prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect"
Jurații de la MasterChef, aspru criticați de un coleg de breaslă: "Prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect"
People

Cei trei jurați de la Master Chef au atras critici dure din partea unui coleg de breaslă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC